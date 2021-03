Suora lähetys klo 15.30: Hallitus neuvottelee valmiuslain pykälistä – Kiurulta ”raatorealistinen” näkemys tilanteesta

IS SEURAA

Hallitus käy Säätytalolle liki 800 uuden koronatartunnan päivänä ja valmistautuu antamaan valmiuslaista useampia käyttöönottoasetuksia.

Hallitus käy Säätytalolle kovien koronalukujen saattelemana. Suomessa todettiin tänään 797 uutta koronavirustartuntaa. THL antaa hallitukselle neuvotteluissa tuoreimman katsauksen epidemiologiseen tilanteeseen ja esittelee mallinnuksia siitä, mihin suuntaan epidemia on Suomessa matkalla.

Tilanne ei näytä hyvältä. Virusmuunnokset leviävät ja sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä kasvaa. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru maalasi tilanteesta eilen synkkää kuvaa eduskunnassa ja peräsi kansanedustajilta vakavoitumista tilannekuvan edessä.

– Nyt on aika nähdä tilanne sellaisena kuin se raatorealistisesti on: meillä on tänään 247 ihmistä sairaalassa, ja korkeimmillaan olemme käyneet 270:n jomminkummin puolin joulukuussa ja viime maaliskuussa, kun poikkeusolot julistettiin. Sitä seuranneena piikkinä olimme noin 240:n päällä. Emme ole todistaneet Suomessa tällaista, missä nyt liikutaan. Nyt pitää kaikkien vakavoitua, Kiuru sanoi.

Hän muistutti tartuttavuusluvun olevan 1,25 ja että se pitäisi saada alas ainakin puolella.

Pääministeri Sanna Marin vahvisti eilen Ylen A-studiossa, että hallitus tulee ottamaan valmiuslaista useita pykäliä käyttöön. Käyttöönottoasetuksia ei vielä tänään ole kuitenkaan tarkoitus antaa eduskunnalle.

Ensimmäisenä tarvetta on ottaa käyttöön viime päivinä sekaannusta aiheuttaneet valmiuslain pykälät 106 ja 107. Ne koskevat hallintoviranomaisten viestintää ja viranomaisten toimivaltaan liittyvien kiistojen ratkaisemista poikkeusoloissa.

Lisäksi tällä viikolla eteen tulee todennäköisesti tarvetta ottaa käyttöön myös sosiaali- ja terveydenhuollon pykäliä. IS:n tietojen mukaan hallitus oli todennäköisesti tarttumassa ainakin pykälään, jolla voidaan luopua kiireettömän hoidon määräajoista. Vastaava asetus otettiin käyttöön liki vuosi sitten keväällä. Tuolloin kiireettömän hoidon määräajoista luovuttiin lukuun ottamatta hoidon tarpeen arviointia.

Virusmuunnosten ja alueellisen rajoitusten toimeenpanon ongelmien vuoksi hallituksesta on kuvattu tilannetta IS:lle niin, että Suomi on ajautumassa kuilun partaalle.

Hallituksen esittämä sulkutila alkaa maanantaina. Ravintoloiden on määrä sulkea silloin ovensa, mutta eduskunta ei välttämättä saakaan hallituksen lakiesitystä käsiteltyä niin, että se olisi heti maanantaina mahdollista.

Euroopassa virusmuunnokset ovat keikauttaneet koronatilannetta varsin nopeasti huonoon suuntaan. Hallitus jatkaa mahdollisten ulkonaliikkumiskieltojen valmistelua siltä varalta, että niille tulee nopeasti tarvetta. Viime viikolla IS:lle arvioitiin, että asia voisi tulla eteen, jos tartunnat olisivat nousseet jo tällä viikolla useana päivänä yli tuhannen.

Näin ei onneksi ole käynyt, eikä hallitus todennäköisesti tällä viikolla joudu keskustelemaan asiasta.