Kun Koskelan murhasta epäilty voi huonosti, ensimmäinen ajatus oli korona – sitten poika paljasti äidilleen kauhean asian

Yksi murhasta syytetyistä pojista oli henkirikoksen jälkeen niin huonovointinen, että äiti ajatteli hänen saaneen koronaviruksen. Lopulta poika sanoi, että hänellä on jotain hirveää kerrottavaa.

Koskelan murhasta syytetään kolmea poikaa, joista kaksi tunsi uhrin jo päiväkodista.

Pojat myöntävät tehneensä uhrille eriasteista väkivaltaa, mutta jokainen kiistää, että aikomuksena olisi ollut surmata uhri. Kukaan ei näin ollen myönnä murhaa. Asian käsittely jatkuu jälleen tänään keskiviikkona Helsingin käräjäoikeudessa.

Kolmikon uhrina oli 16-vuotias poika, joka kuoli pitkäkestoinen väkivallan seurauksena Helsingin Koskelassa perjantaina 4. joulukuuta 2020.

Uhria oli pidetty porukassa kaverina, mutta samaan aikaan hän oli ollut alisteisessa asemassa muihin nähden. Häntä oli muun muassa pahoinpidelty niin sanotun rankaisuleikin varjolla. Rankaisuleikissä uhria rangaistiin lyömällä milloin mistäkin mitättömästä syystä, kuten liiasta metelöimisestä ja oluen läikyttämisestä.

Syytetyt pojat tajusivat viimeistään seuraavana päivänä uhrin kuolleen. He eivät kuitenkaan kertoneet asiasta heti viranomaisille tai hälyttäneet apua. Uhri löydettiin vasta viikonlopun jälkeen maanantaina 7. joulukuuta, kun rakennustyöntekijät palasivat alueelle töihin.

Tässä jutussa käydään läpi syytettyjen poikien taustoja ja keskinäisiä suhteita. Ilta-Sanomien tietojen mukaan kaikkien perhetausta on ollut ainakin siinä määrin vakaa, ettei kukaan heistä ole ollut lastensuojelun asiakkaana.

IS kutsuu syytettyjä kirjaimilla A, B ja C. A on pojista vanhin, B toiseksi vanhin ja C nuorin. Kaikki ovat syntyneet vuonna 2004.

Poika A: ”Esitin kotona, että oon ihan ok”

Murhasyytteen mukaan poika A teki uhrille eniten väkivaltaa. Hän itse katsoo syyllistyneensä korkeintaan törkeään pahoinpitelyyn ja törkeään kuolemantuottamukseen.

A on kaveriporukan uusin tulokas. Hän oli tutustunut B:n kanssa aiemmin rippileirillä, mutta alkoi olla syytettyjen ja uhrin kanssa samassa porukassa enemmän vasta syksyllä 2020.

Kertomansa mukaan hän harrasti myös vähän aikaa thainyrkkeilyä yhdessä C:n kanssa.

Kuulustelujen aikana hän ei pystynyt kertomaan mitään syytä sille, minkä vuoksi oli hakannut uhria. Hänen muistikuvansa illasta olivat humalan vuoksi hatarat.

– Haluaisin itsekin tietää, mitä kaikkea siellä oikeasti tapahtui. Tiedän itse, että lyödessäni tunsin raivoa, vihaa ja epätoivoa. En muista, että (uhri) olisi tehnyt kellekään mitään.

Hänestä B ja C olivat varsinaisia syypäitä siihen, mitä tapahtui.

– He saivat minut mukaan tähän paskamyrskyyn. He aloittivat tämän sillä rangaistusleikillä. He olivat ensimmäisiä, jotka olivat (uhrin) kanssa juomassa ja jotka (uhria) pahoinpiteli.

A viestitteli tapahtuneen jälkeen muiden syytettyjen kanssa ruumiin mahdollisesta hävittämisestä. Hän ei kertonut tapahtuneesta kenellekään ulkopuoliselle ennen kuin jäi kiinni.

– Esitin kotona, että oon ihan ok, vaikka ei todellakaan ollut näin. -- Alussa yritin vältellä sitä asiaa ja loppujen lopuksi se piti sitten tajuta, että (uhrin) kuolemalle ei voi enää mitään tehdä.

Viestittelystä käy ilmi myös se, että A oli jäänyt aiemmin kiinni vanhemmilleen kannabiksesta. A kertoi viesteissä luvanneensa vanhemmilleen, että muuttuisi.

Rikostutkinnan aikana ilmeni viitteitä siitä, että kaksi muuta syytettyä olivat mahdollisesti suunnitelleet vierittävänsä päävastuun uhrin kuolemasta A:n harteille.

– On hyvin mahdollista että he yrittävät kaataa koko jutun minun päälle. -- Mun mielipide asiasta on että kaikki oltiin siellä, kaikki tehtiin mitä tehtiin. Ei sitä voi määritellä kuka teki eniten ja kuka teki vähiten, A sanoi kuulusteluissa.

– Kaikki meistä ois voinu estää sen hetkenä minä hyvänsä. Minun mielestä tämä ei ole hetki osoitella sormia, kaikki oltiin siinä mukana samalla tavalla. Minä voin mielelläni ottaa pisimmän tuomion, jos se sitä vaatii, mutten halua että tässä syytetään vain minua.

Poika B: ”Ei oo kyllä hyvä mieli siitä, että oon noin sanonu”

B ja C ovat läheisiä ystäviä keskenään. He ovat tunteneet sekä toisensa että uhrin lapsuudesta saakka.

Poliisin esitutkinnan perusteella juuri B ja C aloittivat yhdessä rankaisuleikin, jossa uhria lyötiin mitättömien syiden varjolla. Rankaisuleikki oli muuttunut kerta kerralta rajummaksi ja nöyryyttävämmäksi.

Poikien välisestä viestittelystä selviää, että he suunnittelivat jo etukäteen pahoinpitelevänsä uhria. Esimerkiksi B laittoi C:lle viestin, jossa kehotti C:tä lyömään uhria, jos uhri ei toisi syntymäpäivälahjaa illaksi. B kirjoitti viestissään olevan ”pääasia, että (uhriin) sattuu”.

Poliisikuulusteluissa B kommentoi viestiä vain lyhyesti.

– Ei oo kyllä hyvä mieli siitä, että oon noin sanonu.

B myöntää syyllistyneensä ainoastaan pahoinpitelyyn. Hän kertoi lyöneensä uhria tämän kuoliniltana kahdesti, eikä kertomansa mukaan ollut uskonut, että uhri voisi kuolla väkivallan seurauksena.

B kävi katsomassa kuollutta uhria viikonlopun aikana yhdessä C:n kanssa. He veivät rikospaikalta pois sinne edellisiltana jättämiään kaljatölkkejä.

B oli teon jälkeen niin huonovointinen, että vanhemmat pelkäsivät hänen saaneen koronaviruksen. Hänet vietiinkin viikonloppuna koronavirustestiin, joka oli negatiivinen.

Kaksi päivää tapahtuneen jälkeen poika B uskoutui tyttöystävälleen, joka kehotti kertomaan asiasta eteenpäin. B kertoikin asiasta äidilleen maanantaina, eli samana päivänä kun uhri löydettiin.

– Hän kertoi aamulla, että hänellä on jotain hirveää kerrottavaa, kertoi äiti poliisille.

B kertoi aluksi kaunistellun version ja väitti, että ainoastaan A oli hakannut uhria. Myöhemmin hän myönsi itsekin osallistuneensa lyömiseen.

Poika C: ”En mä mitään anteeksiantoa voi heiltä pyytää”

C tunsi uhrin kertomansa mukaan nelivuotiaasta saakka. Hän vietti uhrin kuoliniltana 16-vuotissyntymäpäiväänsä. Juuri syntymäpäiväjuhlan vuoksi porukka oli kokoontunut Koskelan sairaala-alueelle juomaan alkoholia.

C myöntää syyllistyneensä törkeään pahoinpitelyyn ja törkeään kuolemantuottamukseen.

Hänen kuulustelukertomuksissaan on syvä ristiriita. Hän yhtäältä myöntää pahoinpidelleensä uhria ja laittaneensa uhrin pakaroiden väliin papattimaton ja sytyttäneensä sen, mutta toisaalta kiistää jyrkästi kiusanneensa uhria.

– Joskus päiväkodissa kiusasin. En muista siitä mitään. (Uhri) on joskus muistuttanut mua siitä, että kiusasin päiväkodissa.

C:n mukaan hänen välinsä uhriin olivat hyvät. Vaikka he eivät enää olleet yhtä tiiviisti tekemissä kuin aiemmin, hän oli vieraillut usein uhrin kotona, jossa he olivat viettäneet aikaa katsoen elokuvia ja pelaten videopelejä.

Kuulusteluissa C myönsi lyöneensä uhria niin sanotun rankaisuleikin yhteydessä ennen surmailtaakin. Hänen mukaansa rankaisuleikki oli alkanut ”hentoina läpsyinä” uhrin poskelle.

– Sit se on ehkä lähteny vähä lapasesta.

Kun poliisi kysyi C:ltä uhrille tehdystä väkivallasta tämän kuoliniltana, C vastasi ettei miettinyt siitä oikein mitään.

– Emmä ajatellu et se vois niinku kuolla. Emmä ajatellu et nii vois koskaan käydä.

Rankaisuleikkiin kuului usein se, että uhrin pahoinpitelyä ja nöyryyttämistä kuvattiin kännykkäkameralla. C ei enää kuulusteluissa halunnut katsoa väkivaltaisimpia videoita.

– En halua nähdä enkä kuulla siitä videoista mitään, koska alan voimaan pahoin siitä. En oikein tiiä, et miten sitä videoo pitäis kommentoida. Ei oltu ainakaa selvinpäin sillo, C kommentoi erästä lukuisista videoista.

Kuulusteluissa C kertoi, että B on hänen hyvä ystävänsä ja että he ovat tiiviisti tekemisissä.

– Hengataan sen kaa melkein joka päivä. Ainakin varmaa viitenä päivänä viikossa.

B:n tyttöystävä oli kuitenkin ihmetellyt tätä ystävyyttä. Hän kertoi todistajakuulustelussa C:llä olevan huono maine.

– Hänellä on huono vaikutus kaikkiin ihmisiin ja minä luulen, että (B) on (C:n) ainoita kavereita.

Kuulustelukertomusten perusteella C:llä on kolmikosta kovin päihdehistoria. Hän tunnusti aloittaneensa kannabiksen käytön vuonna 2018 eli noin 13–14-vuotiaana ja kokeilleensa lisäksi ekstaasia, sieniä ja LSD:tä. Kannabiksen käyttö on ollut välillä päivittäistä.

– Aineita saa aika helposti -- En aio linnasta päästyäni kyllä jatkaa käyttöä ainakaan tällä tahdilla. Ehkä silloin tällöin voisin vähän, mutta hallitusti, poika kertoi kuulustelussa.

Viimeisessä kuulustelussa poliisi kysyi C:ltä, haluaisiko hän sanoa poliisille vielä jotakin tapahtumasta oma-aloitteisesti.

– Ei oikeestaa. Haluaisin sanoa (uhrin) vanhemmille, että olen pahoillani. En mä mitään anteeksiantoa voi heiltä pyytää.