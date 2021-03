Kevät peruuttaa hetkeksi – näin pitkälle meteorologi lupaa hiihtokelien vähintään kestävän

Luvassa on taas lunta ja pakkasta.

Hienot hiihtokelit eivät hylkää Suomea.

Lauhan tiistain ja keskiviikon jälkeen alkaa pakastaa. Ilmavirtaus kääntyy torstaina pohjoiseen.

Leppeä föhn-tuuli väistyy. Suomeen virtaa Jäämereltä kylmää ilmaa. Pakkasta on etelässäkin pari astetta.

Jos alkuviikon lauha sää on sulattanut lumipeitteitä ja synnyttänyt maahan pälvenpoikasia, ei pidä huolestua.

Lauantaina maan yli kulkee lumisateen alue. Lumirintama saapuu Suomeen luoteesta. Lunta sataa koko maahan.

– Muutamia senttejä voi sadella uutta lunta, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso ennustaa.

Laakson mukaan lauantaina maan etelä- ja länsiosissa voidaan käydä plussan puolella.

– Sunnuntaina taas sää selkenee ja uutta kylmää virtaa pohjoisesta. Lumisateet häipyvät itään.

Lauantaina satanut lumi pysyy maassa näillä näkymin ainakin maaliskuun puoliväliin. Suomi on kylmän kourissa tämän ja ensi viikon.

Lunten pysymistä auttavat yöpakkaset. Yöllä voi olla etelässä pakkasta kymmenen astetta.

– Kyllä tässä lumet pysyvät ja hiihtokelit ovat hienot monessa paikassa, Laakso lupaa.

Aurinkoiset säät ovat sulattaneet viime päivinä lumikerroksia. Lumet ovat saaneet kyytiä etenkin Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Joissakin päin maata on paksuja lumikerroksia.

Eniten lunta on Ristijärvellä, jossa lunta on 83 senttiä. Sen jälkeen tulevat Puolanka ja Kittilä, jossa lunta on 82 senttiä. Kärkisijoille yltää myös Nurmes, jossa lunta on 81 senttiä.

Keväälle ovat tyypillisiä voimakkaat lämpötilojen vaihtelut.

Tarkasteltaessa koko maan ylimpiä ja alimpia vuorokausiarviota maaliskuussa, vuosi sitten lämpöä oli alimmillaan -31,8 astetta. Ylimmillään oli +12,6 astetta.

Vuotta aiemmin ylin lämpötila oli +13,4 astetta ja alin -37,9 astetta.

– Jos kylmää pääsee purkautumaan pohjoisesta ja tuomaan erittäin kylmää ilmaa, yölämpötilat tipahtavat todennäköisesti kolmenkympin paikkeille, sääpalvelu Forecan päivystävä meteorologi Jenna Salminen selvittää.

Talvisin on pimeää eikä aurinko pääse paistamaan, kylmää voi olla päivälläkin.

Keväällä kun aurinko pilkistää pilvien takaa, se lämmittää päivää.

Kevään lauhat lämpötilat liittyvät Salmisen mukaan siihen, että puhaltaa oikeasti lauhaa ilmaa.

– Tai on mahdollisesti föönannut.

Föhn-tuulesta on saatu kokemusta alkuviikon aikana.

Föhn puhaltaa lännestä. Kun lännestä lähestyy kosteutta, se törmää Norjan puolella Kölivuoristoon.

Noustessaan kosteus tiivistyy ja sataa vuorten puolelle. Kun ilma riittävästi kuivuu, se saattaa lämmetä Ruotsin puolelle laskeutuessaan.

Jos tuulee sopivasti, ilmiöstä päästään nauttimaan Suomessa asti.