Yksityisellä puolella jokainen, joka arvelisi laittaa puodin kiinni vuosikymmenen vilkkaimmaksi viikonlopuksi, saisi ansaitut potkut, kirjoittaa kolumnissaan Reijo Ruokanen.

Jos tuntuu siltä, että Suomessa on yhä virkamiehiä, joiden kello käy 1800-luvun tahtiin, tunne on oikea.

Tarkastelkaamme Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) tuoreita saavutuksia.

Viime perjantaina, 26.2. avi järjesti iltapäivällä tiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin, mitkä tilat saa vastedes pitää auki ja mitkä on ehkä laitettava kiinni.

Se johti viikonlopun kestäneeseen Twitter-riitelyyn avin ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) välillä. STM kukkoili, avi ei perääntynyt ja lopulta pääministeri pyyteli anteeksi.

Se siitä.

Takaisin tiedotustilaisuuteen. Koska päätös oli uunituore, ei ollut ihme, ettei viranomaisella ollut vastauksia kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin. Aikaa ei silti ollut hukattavaksi, koska uusi uudet rajoitukset astuivat voimaan maanantaina 1.3.

Avin edustajat kertoivat, että lisätietoa saa muun muassa avin koronainfosta. Sinne sopii soittaa. Erinomainen neuvo perjantaina kello 15 annettuna, kun infopuhelin palvelee arkisin 8.00–11.30 ja 12.30–16.00.

Tai palvelee, jos soittaja onnistuu pääsemään läpi. Puhelin on kroonisesti varattu jopa niin, että avi pahoittelee sitä verkkosivuillaan.

Jos kuntosaliyrittäjä halusi viikonlopun aikana tietää, sopiiko hänen avata salinsa maanantaina vai ei, hänen täytyi seurata Twitteristä STM:n ja avin välistä miekkailua ja tehdä johtopäätökset siitä itse.

On erinomaista, että avi saa rahoituksensa verorahoista. Jos sen pitäisi tienata rahansa itse, kassa olisi tyhjä arviolta ensi tiistaina. Sinne asti pärjättäisiin vain siksi, että talousjohtaja on tasoitusvapaalla ja varahenkilön avainnippu on hukassa.

Yksityisellä puolella jokainen, joka arvelisi laittaa puodin kiinni vuosikymmenen vilkkaimmaksi viikonlopuksi, saisi ansaitut potkut. Aluehallintovirastossa siitä todennäköisesti saa kehut seuraavassa työkykyseminaarissa, jonka aikana ei tietenkään vastailla puhelimeen, kun on sitä tärkeämpääkin tekemistä.

Avin palvelukäsitys muistuttaa menneiden aikojen Alkoa. Varttuneemmat muistavat, kuinka Alko oli kiinni kesälauantait ja kaikki ne juhlapyhien aatot, jolloin kysyntää olisi ollut tavallista enemmän.

Alkon palvelualttius muuttui ratkaisevasti, kun sen monopoliasemaa kyseenalaistettiin.

Avin monopoliasemaa ei uhkaa mikään. Jostain muualta täytyy löytyä sykäys siirtyä kohti nykyaikaa. Kyllä se siitä sitten, kun joku antaa pikkuisen alkuvauhtia.

Olennaista on, että tuupataan oikeaan aikaan. Avin kohdalla se tarkoittaa maanantaista perjantaihin kello 8.00–11.30 ja 12.30–16.00.

Pieni tauko keskellä on välttämätön. Täytyyhän ihmisen syödä.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.

www.tekniikanmaailma.fi