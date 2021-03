Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Berta, 22, teki TikTokissa Suomi-version hittibiisistä ja suosio räjähti – korona-ajan täysosuma

TikTokista tunnettu musiikintekijä Berta teki Royal & the Serpentin hittibiisistä Overwhelmed oman versionsa, joka koskettaa erityisesti koronan takia etänä opiskelevia nuoria. Video on kerännyt yli 44 600 tykkäystä sekä yli tuhat kommenttia ja jakoa. Videon suosio osoittaa, että moni on samaistunut Bertan etäopetusta ja sen varjopuolia käsittelevään lauluvideoon, mutta myös etäopetuksen puolesta kommentoijille Berta teki oman versionsa.

