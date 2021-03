Poliisi on aloittanut Rova­niemen kaupungin sijoitus­toimintaan liittyvän esitutkinnan

Kaupunki sijoitti kaksi miljoonaa yhtiöön, joka hakeutui myöhemmin velkasaneeraukseen.

Lapin poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan Rovaniemen kaupungin sijoitustoimintaan liittyvästä virkarikosepäilystä.

Poliisin tiedotteen mukaan Rovaniemen kaupungin edustaja on toimittanut 16. helmikuuta Lapin poliisilaitokselle kaupungin sijoitustoimintaa koskevan tutkintapyynnön. Poliisilaitos päätti, että tutkintapyynnössä kuvattujen tapahtumien osalta on syytä epäillä rikosta.

Poliisi kertoo esitutkinnan olevan alkuvaiheessa, joten esimerkiksi rikosnimikkeistä ja asiaan liittyvistä osallisista ei tiedoteta tässä vaiheessa enempää.

Riskisijoitus vuonna 2017

Rovaniemen kaupunki teki vuonna 2017 kahden miljoonan euron velkakirjasijoituksen Front Finance -yhtiöön. Viime marraskuussa kaupunki ilmoitti, että sijoittamiseen liittyvä riski on realisoitunut.

Front Finance hakeutui yrityssaneeraukseen keväällä 2020, ja yrityssaneerausohjelma hyväksyttiin Helsingin käräjäoikeudessa lokakuun lopulla. Rovaniemen kaupungin kerrottiin saneerausohjelman myötä menettävän sijoittamastaan pääomasta noin 731 000 euroa.

– Front Financen velkakirjasijoitukset ovat olleet niin sanottuja korkean tuoton sijoituksia, joihin on liittynyt myös korkea riski. Kaupunki on ryhtynyt toimiin varmistaakseen, että jatkossa riskeihin osattaisiin varautua paremmin. Käymme läpi kaupungin sijoitusohjeen ja päivitämme sitä tarvittavilta osin. Sijoitusasiasta ja kaupungin sisäisistä käytännöistä on myös käynnistetty ulkopuolinen selvitys, kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio kertoi tuolloin tiedotteessa.

Vainio ei työskennellyt Rovaniemen kaupunginjohtajana vielä vuonna 2017.

Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala (kesk) puolestaan kertoi blogikirjoituksessaan, että Front Financeen sijoitettu kaksi miljoonaa kasvoi korkoa 403 000 euroa, joten tuotto huomioituna kaupunki oli menettänyt pääomastaan 328 000 euroa.

– Kaupunginhallitus on luottanut sijoituksiin liittyvissä esityksissä viranhaltijoiden osaamiseen ja kokemukseen sijoitustoiminnasta, Ansala kirjoittaa.

"Selvityksessä nousi esiin epäselvyyksiä"

Rovaniemen kaupunki on koonnut aiheesta kysymyksiä ja vastauksia nettisivuilleen. Sivuilla kerrotaan, että kaupunki pyysi syksyllä 2020 ulkopuolisen selvittäjän valvomaan kaupungin etuja Front Financen yrityssaneerauksessa.

– Selvityksessä nousi esiin kaupungin sijoitustoimintaan liittyviä epäselvyyksiä, jolloin selvitys laajeni koskemaan myös kaupungin sisäisiä menettelytapoja. Alun perin tarkoituksena ei siis ollut selvittää näin laajaa kokonaisuutta, nettisivuilla kerrotaan.

Yhdessä kysymyksessä tiedustellaan, miksi kaupunki päätti tehdä tutkintapyynnön.

– Kaupungin ulkopuolisella teettämässä sijoitusselvityksessä nousi esiin asioita, joita kaupungilla ei ollut edellytyksiä selvittää pidemmälle. Näin ollen kaupunki saattoi asian poliisin tutkittavaksi.

Kaupunki ei sen sijaan tutkinnallisiin syihin vedoten vastaa kysymykseen siitä, kohdistuuko tutkinta valmisteluun, päätöksentekoon vai johonkin muuhun.