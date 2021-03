Aluehallintovirasto pitäytyy linjauksessaan ”salikiistassa” – ovet voi pitää auki enintään kymmenelle henkilölle

Sosiaali- ja terveysministeriö on arvostellut kovin sanoin viranomaisen laintulkintaa.

Tartuntatautilakiin tehdyillä muutoksilla voidaan tarvittaessa sulkea yksityisiä toimitiloja, kuten kuntosaleja. Avin mukaan sisätiloja on kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa.­

Saavatko esimerkiksi yksityiset kuntosalit pitää korona-aikana ovensa auki, jos tilassa on enintään kymmenen henkilöä kerrallaan?

Tästä on kiistelty Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) välillä tartuntatautilain päivitysten astuttua voimaan.

Avin mukaan ovet voi pitää auki rajatulle joukolle, STM:n mukaan ryhmäharrastustoimintaan tarkoitetut tilat voidaan sulkea kokonaan kahdeksi viikoksi kerrallaan koronaepidemian vuoksi.

Aluehallintovirasto linjasi tiistaina, että ”perusteellisen harkinnan ja ministeriön kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen” kokonaisarvio on se, että aiempaa päätöstä ei ole ministeriön ohjauksen johdosta syytä muuttaa.

– Sisätiloja on mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Jos toimija ei rajaa tilojen käyttöä korkeintaan edellä mainittuihin henkilömääriin, tilat on suljettava, Avi linjaa.

Päätös koskee muun muassa joukkueurheiluun ja ryhmäliikuntaan käytettäviä sisäliikuntatiloja, yleisiä saunoja, tanssipaikkoja, sisäleikkipuistoja ja kauppakeskusten yleisiä oleskelutiloja.

Avin mukaan heidän päätöksensä perustuu lakiin.

– Arvioimme uuden lakipykälän 58 g eli ns. sulkupykälän soveltamisen rajoja jo päätöstä alun perin tehdessämme erittäin tarkasti, Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist kommentoi.

– Päätös tehtiin nopealla aikataululla, mutta hyvin vahvalla juridisella asiantuntemuksellamme. Toimintamme tärkein kulmakivi on lainmukaisuus, emmekä ole tinkineet tästä päätöstä valmistellessamme.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Satu Koskela arvosteli aiemmin Avia ministeriön ohjauksesta poikkeavien tulkintojen tekemisestä.

– Meidän ohjaus oli, että toimenpiteitä sovelletaan täysimääräisesti eikä niitä lähdetä kaventamaan, kun ei sellaiseen ole mitään erityistä syytä.

Avin lievennys oli Koskelan mukaan omiaan herättämään ”suurta hämmästystä”.