Itsevaltaisen Lukashenkan haastaja vierailee Suomessa – suora lähetys klo 13.15

Valko-Venäjän viime kesän presidentinvaalien todellisena voittajana pidetty Svjatlana Tshihanouskaja kertoo maansa tilanteesta Ulkopoliittisen instituutin keskustelutilaisuudessa.

Helsingissä parhaillaan vierailulla oleva Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja osallistuu tiistaina Ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen, joka välitetään suorana internetissä.

Upin tilaisuus alkaa klo 13.15 ja sitä voi seurata myös IS:n kautta suorana lähetyksenä.

Nauhoite tilaisuudesta tulee myöhemmin saataville YouTubeen Upin omalle sivustolle. Koko tapahtumalle on varattu alustavasti aikaa 45 minuuttia.

Tilaisuuden avaavat Upin johtaja Mika Aaltola ja kansanedustaja Ilkka Kanerva, jonka jälkeen Tsihanouskajaa haastattelee Katri Makkonen.

Makkonen toimii nykyisin konsulttiyhtiö Milttonin varatoimitusjohtajana, mutta sitä ennen hän työskenteli Yleisradion toimittajana ja tasavallan presidentti Sauli Niinistön viestintäpäällikkönä.

Vierailun isäntänä toimiva Ilkka Kanerva tarjosi Svjatlana Tsihanouskajalle illallisen maanantai-iltana Helsingissä.­

Tsihanouskajan vierailun isäntänä Suomessa toimii kansanedustaja Kanerva (kok), joka istuu myös Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) parlamentaarisen yleiskokouksen kunniapuheenjohtajana.

Kanervan mukaan Etyj saattaisi mahdollisesti toimia jonkinlaisen välittäjän roolissa, jotta ahtaalle ajetun opposition ja vallassa yhä istuvan Aljaksandr Lukashenkan hallinnon välille saataisiin luotua edes jonkinlainen neuvotteluyhteys.

– Heillä ei ole tällä hetkellä mitään dialogia menossa, ja se ei ole tietenkään mitenkään toiverikas näkymä. Jostain kohtaa pitäisi päästä kuitenkin tätä lankakerää avaamaan ja neuvotteluhalukkuutta pitäisi pystyä idättämään, Kanerva kuvaili maanantai-iltana IS:lle Tsihanouskajalle tarjoamansa illallisen päätteeksi.

Euroopan unioni ei ole tunnustanut Lukashenkan vaalivoittoa, jota pidetään laajasti vilpillisenä. Euroopan parlamentti on sen sijaan tunnustanut Valko-Venäjän kansalaisten lailliseksi edustajaksi koordinaationeuvoston (Coordination Council for the Transfer of Power), joka on Liettuassa maanpaossa elävä Tsihanouskajan perustama.