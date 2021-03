EU-komissio kehotti tiedonannossaan tammikuussa, että EU-valtioiden olisi asetettava tavoitteeksi, että vähintään 80 prosenttia yli 80-vuotiaista on rokotettu maaliskuuhun 2021 mennessä.

IS selvitti rokotetahdin THL:n tilastoista. Ikäihmisten rokotustahti näkyy koko Suomen osalta julkisena THL:n rokotekatsauksessa. IS selvitti ajankohtaiset luvut myös kunnittain THL:n avoimesta datasta.

Katso jutun lopusta oman kuntasi rokotustilanne.

Senioreiden rokotustahdissa on vielä hurjempia eroja kuin kuntien välisessä rokotetahdissa yleisemmin. Jopa sairaanhoitopiirien sisällä. Esimerkiksi Enonkoskella lähes 150:stä 80 vuotta täyttäneestä on ehditty rokottaa vasta yhdeksän, eli kuusi prosenttia ikäryhmästä. Naapurikunnassa Savonlinnassa senioreista on rokotettu vähintään kerran jo yli 700, ja asukaslukuun suhteutettunakin jo kohta neljännes.

Yleisemmin suurissa kaupungeissa tavoitteesta ollaan enemmän jäljessä kuin monella läheisellä pikkupaikkakunnalla.

Esimerkiksi Pirkanmaalla Vesilahdessa yli 79-vuotiaista on rokotettu jo 88 prosenttia, mutta järven toisella puolella Tampereella luku on vasta puolet tästä.

Suomessa on 30 sellaista kuntaa, jotka ovat EU:n tavoitteessa, eli 80 prosentissa. Joka toisessa sairaanhoitopiirissäkin yli puolet 80 vuotta täyttäneistä on rokotettu.

Eniten rokotettuja 80 vuotta täyttäneistä:

Askola 95 % Lemland 93 % Hammarland 92 % Föglö 91 % Lumijoki 90 % Kittilä 90 % Maalahti 90 % Korsnäs 89 % Brändö 89 % Vesilahti 88 %

Vähiten rokotettuja 80 vuotta täyttäneistä:

Enonkoski 6 % Merikarvia 7 % Sulkava 10 % Ruokolahti 13 % Rantasalmi 13 % Nakkila 14 % Kiuruvesi 16 % Multia 17 % Koski Tl 17 % Parikkala 19 %

Lähde: THL, tilanne 1.3.2021, vähintään yksi rokoteannos.

Määritelmä ”maaliskuuhun mennessä” tarkoittaa tiukasti määritellen ”ennen maaliskuuta”. Jos termiä kuitenkin tulkitaan muodossa ”maaliskuun loppuun mennessä”, on nykyisellä rokotustahdilla täysin mahdollista, että moni kunta ja Suomi kokonaisuutenakin pääsee EU:n tavoitteeseen yli 80-vuotiaiden osalta.

Vaikka virallisessa hallituksen rokotusjärjestyksessä mainitaan vain ikäryhmä ”70 vuotta täyttäneet”, THL on pyytänyt kohdentamaan rokotuksia nimenomaan EU:n mainitsemaan riskiryhmään, eli yli 80-vuotiaisiin.

EU-komission tavoite koskee myös sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden rokottamista. Heistäkin 80 prosenttia pitäisi olla tässä kuussa rokotettuina.

THL kertoi jo aiemmin IS:lle, ettei se ole ”varsinaisesti seurannut” sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden rokotustahtia. Suomen tietoa ei myöskään löydy Euroopan tautiviraston ECDC:n tilastoista. THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio arvioi, että teho-osastojen ja koronapotilaita hoitavien osastojen sekä ensihoidon henkilökunta on rokotettu hyvin kattavasti.

Kontio kertoo, että tällä hetkellä rokotukset kuitenkin kohdistetaan ikääntyneille ja riskiryhmiin kuuluville.

Asiakas sai rokotuksen koronarokotuspisteessä Helsingin Messukeskuksessa 17. helmikuuta 2021.­

EU-komissio on patistanut jäsenmaita rokottamaan kesään mennessä vähintään 70 prosenttia koko aikuisväestöstä. Siitä ollaan toistaiseksi vielä kaukana. Rokotteiden toimitusongelmat ovat olleet viranomaisten mukaan syynä siihen, ettei aikuisväestön rokotustahti ole suunnitellun kaltainen.

Alun perin kesään mennessä rokotteita odotettiin Suomeen 5–7 miljoonaa. Silloin 2,5–3,5 miljoonaa ihmistä olisi ehditty rokottaa ennen alkukesää. Toistaiseksi tahti näyttää paljon vaisummalta.