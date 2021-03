Sää kylmenee – keskiviikkona on pakkasta koko maassa

Sää muuttuu viikon puolivälissä viileämpään suuntaan.

Tiistaina on laajalti aurinkoista, lähinnä länsirannikolla ja Lapissa pilvisyys paikoin vaihtelee. Pohjoisessa tulee joitakin paikallisia lumikuuroja.

Länsiluoteinen tuuli on kohtalaista ja etenkin maan etelä- ja keskiosassa puuskaistakin.

Päivällä lämpötila nousee maan etelä- ja länsiosassa 2 - 6 asteeseen, lämpimintä on lounaassa. Idästä Lapin lounaisosaan on 0 – 3 astetta ja pohjoisempana on pakkasta 0 - 5 astetta.

Keskiviikkona hajanaisia sateita kulkee maan yli pohjoisesta kaakkoon ja sateiden jäljessä Suomeen virtaa kylmempää ilmaa. Pilvisyys lisääntyy maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa jatkuu vaihtelevana.

Sateet tulevat pohjoisessa lumena, maan keskiosassa osa tulee vielä aluksi vetenä mutta muuttuu lumeksi, ja etelässä enimmäkseen vetenä, yötä kohti jo paikoin lumena.

Lännen ja luoteen välinen tuuli on edelleen kohtalaista. Yöksi sää muuttuu maan etelä- ja keskiosassa jälleen monin paikoin väliaikaisesti selkeäksi.

Päivälämpötila on keskiviikkona etelässä ja lännessä 2 - 6 astetta, lämpimintä jälleen lounaassa. Idässä on 0 – 3 astetta ja Kainuusta Meri-Lappiin on kolmesta pakkasasteesta yhteen asteeseen, muualla Lapissa on pakkasta 1 - 6 astetta.

Torstaina pilvisyys on idässä ja pohjoisessa runsasta tai vaihtelevaa, lännessä on aurinkoista. Yksittäisiä lumikuuroja voi tulla pitkin maata, mutta pääasiassa päivä on poutainen.

Luoteistuuli on kohtalaista.

Maan etelä- ja keskiosassa on pakkasta 0 – 5 astetta, pohjoisosassa 5 - 10 astetta. Lauhinta on lounaassa.