Ilkka Kanerva vaikuttui Valko-Venäjän Tsihanouskajasta illallisella: ”Ei hänessä ole sellaista pänkkäpäisyyttä”

Ilkka Kanerva tarjosi Suomeen saapuneelle Svjatlana Tsihanouskajalle tervetuliaisillallisen, joka venähti liki kolmen tunnin mittaiseksi pohdinnaksi Valko-Venäjän pattitilanteen ratkaisukeinoista.

Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja saapui maanantaina Suomeen vierailulle, joka kestää peräti torstaiaamuun saakka.

Maanantai-illan ohjelmassa oli tervetuliaisillallinen, jonka tarjosi vierailun isäntänä toimiva kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok).

– Kolmen tunnin ajan kävimme vapaamuotoista keskustelua siitä, kuinka tästä Valko-Venäjän tilanteesta päästäisiin edes jollain tavalla eteenpäin. Mielestäni heidän kantansa oli hyvin maltillinen ja asiallinen, Kanerva kuvaili Tsihanouskajaa ja hänen mukanaan olleita avustajia IS:lle illallisen päätyttyä.

Svjatlana Tsihanouskaja kuvattuna Helsingissä maanantaina.­

Valko-Venäjän viimekesäisten vaalien tosiasiallisena voittajana pidetty Tsihanouskaja on tällä hetkellä maanpaossa Liettuassa ja Valko-Venäjää itsevaltaisesti hallitseva Aljaksandr Lukashenka on kieltäytynyt kaikista opposition vaatimuksista muun muassa uusien ja rehellisten vaalien järjestämiseksi. Kanervan mukaan tilanne on tällä hetkellä täysin jumissa.

– Heillä ei ole tällä hetkellä mitään dialogia menossa, ja se ei ole tietenkään mitenkään toiverikas näkymä. Jostain kohtaa pitäisi päästä kuitenkin tätä lankakerää avaamaan ja neuvotteluhalukkuutta pitäisi pystyä idättämään. Esimerkiksi Etyjillä voisi olla siinä jokin rooli, Kanerva sanoi.

Kanerva isännöi vierailua nimenomaan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) parlamentaarisen yleiskokouksen kunniapuheenjohtajan asemassa.

Kanervan mukaan Tsihanouskajan tiimi etsii aidosti keinoja päästä neuvottelemaan Lukashenkan hallinnon kanssa.

– Minulle syntyi hyvin maltillinen vaikutelma hänestä. Ei hänessä ole sellaista pänkkäpäisyyttä eikä itsepäisyyttä, vaan hänellä on varmasti viisautta kuunnella myös omiaan, Kanerva kuvaili Tsihanouskajasta saamaansa ensivaikutelmaa.

Valko-Venäjän oppositio on koko protestinsa ajan herättänyt huomiota sillä, että oppositio itse ei ole turvautunut väkivaltaan, vaikka Lukashenkan hallinto on omalta puoleltaan käyttänyt brutaaleja otteita.

Kanerva on varovaisen toiveikas nyt myös sen suhteen, että myöskään Lukashenkan hallinto ei yritä ratkaista pattitilannetta voimalla.

– En usko, että mikään taho kuvittelee, että nujerretaan toinen voimapolitiikalla pitkän päälle. Ei se voi toimia.

Voimassa olevat koronavirusrajoitukset asettavat omat käytännön hankaluudet Tsihanouskajan vierailun järjestelyille. Kanervan mukaan esimerkiksi illallinen toteutettiin niin, että salissa oli vain kuusi henkilöä ja loppuosa seurueesta joutui olemaan toisessa salissa.

Tiistaina Tsihanouskaja osallistuu Ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen, joka välitetään suorana internetissä.

Tilaisuuden avaavat Upin johtaja Mika Aaltola ja kansanedustaja Kanerva, jonka jälkeen Tsihanouskajaa haastattelee Katri Makkonen.

Makkonen toimii nykyisin konsulttiyhtiö Milttonin varatoimitusjohtajana, mutta sitä ennen hän työskenteli Yleisradion toimittajana ja tasavallan presidentti Sauli Niinistön viestintäpäällikkönä.

Upin tilaisuus alkaa klo 13.15 ja sitä voi seurata oheisesta linkistä. Nauhoite tilaisuudesta tulee myöhemmin saataville YouTubeen Upin omalle sivustolle.

Tsihanouskajan on määrä tavata Suomen-vierailunsa aikana myös tasavallan presidentti Niinistö, pääministeri Sanna Marin (sd) sekä ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr). Koronarajoitukset vaikuttavat kaikkien tapaamisten järjestelyihin niin, että esimerkiksi toimittajien ja kuvaajien läsnäoloa on rajoitettu minimiin.

Tsihanouskaja oli Valko-Venäjän opposition ehdokkaana viime vuoden elokuun presidentinvaaleissa.

Vaalien voittajaksi julistautui maata itsevaltaisesti yli 26 vuotta hallinnut Lukashenka, mutta yleinen käsitys on, että rehellisellä ääntenlaskulla ja vaalisääntöjen noudattamisella vaalivoittajaksi olisi noussut nimenomaan Tsihanouskaja. EU ja muut länsimaat eivät ole sen vuoksi tunnustaneet Lukashenkan vaalivoittoa.

Valko-Venäjällä puhkesi vaalien jälkeen laajoja mielenosoituksia maan hallintoa vastaan ja Lukashenkan väkivaltakoneisto on tukahduttanut niitä pidätyksin, väkivallalla ja vankeusrangaistuksilla. Talven aikana mielenosoitukset ovat hiipuneet, mutta oppositio uskoo, että kevään myötä protestiliike aktivoituu taas.

Tsihanouskajan mies Sjarhei Tsihanouski on yhä vangittuna Valko-Venäjällä syytettynä yhteiskuntajärjestyksen horjuttamisesta.