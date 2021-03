Asiantuntija: Curevacin rokote voi vauhdittaa suomalaisten rokottamista

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet arvioi, että tulossa oleva Curevacin rokote auttaa Suomen rokotusvauhdin kirimiseen.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet kertoo, että Curevac on ollut etulinjassa pandemioiden torjunnassa.­

Suomen toivottua hitaammin sujuneeseen koronarokotusohjelmaan saatiin hyviä uutisia, kun tuli tieto, että saksalaisen Curevacin koronarokotteen kolmannen vaiheen kliiniset testitulokset valmistunevat jo ensi kuussa.

IS kysyi asiantuntijalta, mikä rooli tällä rokotteella voisi olla Suomen viivästyneelle rokotustilanteelle.

– Jos kaikki sujuu suotuisimmalla mahdollisella tavalla, uutinen on tietenkin hyvä Euroopan ja Suomen kannalta. Curevac auttaa yhdessä nyt käytössä olevien muiden rokotteiden kanssa Suomen rokotusvauhdin kirimiseen, Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet arvioi.

Rämet arvioi, että Curevacin tulo tuotantoon jo kesällä on realistinen tavoite.

Curevacin rokote säilyy jääkaappilämpötilassa, mikä nopeuttaa merkittävästi rokote-erien kuljetuksia.

– Curevac on mRNA-rokote, kuten jo myyntiluvan saanut Pfizerin ja BioNtechin rokote. Ei ole mitään syytä epäillä, etteikö se olisi toimiva rokote, Rämet toteaa.

Curevac odottaa kolmannen vaiheen kliinisten testien tuloksia koronarokotteestaan huhtikuun puolivälissä ja tavoittelee Euroopan lääkeviraston EMA:n myyntilupaa rokotteelleen toukokuun lopussa tai viimeistään kesäkuun alussa.

Rämet kertoo, että Curevac on ollut etulinjassa pandemioiden torjunnassa. Yhtiö on ollut kehittämässä jo ennen koronapandemiaa maailman ensimmäistä ”rokotetulostinta” yhteistyössä Teslan kanssa. Kyseessä on liikuteltava laite, joka pstyy valmistamaan RNA-rokotteita viruksen geneettinen informaation pohjalta samaan tapaan kuin printteri tulostaa paperiarkkeja.

– Curevac on tosiaan saanut rahoitusta laitteeseen, joka soveltuu mRNA-tyyppisen rokotteen valmistukseen. Siinä ei tarvita eläviä soluja ja kyseessä on synteettinen prosessi. Sitä kehitettiin alun perin ajatuksella, että laite voitaisiin kuljettaa suoraan paikalle, missä epidemia on puhkeamassa ja rokotteita voitaisiin tehdä siellä paikallisesti, Rämet sanoo.

Curevacin rokote on nyt siis tulossa Pfizerin ja BioNTechin, Modernan ja AstraZenecan rinnalle koronarokotteiden joukkoon.