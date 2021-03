Pääministeri Marin pyysi anteeksi STM:n ja avien erimielisyyksiä: ”On kohtuutonta, että eri tahoilla on erilaisia tulkintoja”

Tilanteesta tiedotetaan lisää huomenna.

Pääministeri Sanna Marin (sd) pyysi kansalaisilta ja yrittäjiltä anteeksi sitä, että eri tahoilla on ollut erilaisia käsityksiä tartuntatautilain tulkitsemisesta ja muun muassa siitä, millä ehdoilla liikuntapaikkoja suljetaan.

Kyseessä on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja aluehallintoviraston (avi) välinen riita tartuntatautilain tulkinnasta, joka on herättänyt hämmennystä: ministeriö on vaatinut tilojen täyssulkua, mutta avin tartuntatautilain tulkinnan mukaan enimmillään 10 ihmistä kerrallaan sisältävät tilat saavat olla auki myös maanantaista eteenpäin.

– Ensinnäkin totean, että kansalaisten ja yritysten näkökulmasta on kohtuutonta, että eri tahoilla on erilaisia tulkintoja. Pyydän anteeksi kaikilta, jotka joutuvat elämään epävarmuudessa, pääministeri Marin sanoi Valtioneuvoston maanantaisessa tiedotustilaisuudessa.

Marinin mukaan STM ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto etsivät yhteistä tulkintaa tänään ja siitä tiedotetaan huomenna.

Marin painotti, että asia on avin päätösvallassa.