Suomessa on todettu poikkeusolot. Valtioneuvosto on todennut ne yhteistyössä presidentin kanssa.

Valtioneuvoston yleisistunnossa on annettu lisäksi esitys laista ravintoloiden sulkemiseksi.

Hallitus on kaavaillut kolmen viikon ravintolasulkua ensi maanantaista lähtien suuressa osassa maata. Sulkemisesta päättää eduskunta. Asialla on kiire, sillä eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) on kertonut, että lain käsittely vie minimissään neljä päivää.

Ravintolat ja muut ravitsemisalan yritykset suljettaisiin asiakkailta väliaikaisesti kolmeksi viikoksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan 8.3.2021, ja se olisi voimassa 28.3.2021 saakka.

Ruoan ulosmyynti asiakkaille olisi sallittua. Sulku koskisi ravitsemisalan yrityksiä alueilla, joissa koronavirusepidemia on leviämis- ja kiihtymisvaiheessa. Poikkeuksena olisivat henkilöstö- ja muut ravintolat, jotka eivät ole avoinna yleisölle. Alueista säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella.