Koronatartuntamäärät ovat kasvussa Suomessa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella painetaan pian jo paniikkinappulaa. Leikkaussaleja joudutaan laittamaan kiinni tehohoitopotilaiden tieltä.

Husin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen kertoo IS:lle, että toissa viikolla jouduttiin laittamaan jo 3-4 leikkaussalia kiinni.

– Meillä oli hiihtolomaviikon takia supistuksia. Ja olemme varautuneet siihen, että kun tehohoitopotilaiden määrä nousee, jatkamme samoilla supistusmäärillä edelleen. Yritämme sillä varmistaa, että tehohoitopaikkojen määrä riittää kaikille tehohoitopaikkaa tarvitseville, Järvinen toteaa.

Vuosi sitten keväällä Hus lopetti melkein kokonaan kaikki sovitut leikkaukset, minkä myötä tehohoitoon saatiin lisää henkilöstöä. Järvinen sanoo, että tästä syntyi ”hoitovelkaa”, jota yritetään yhä purkaa.

Järvisen mukaan tehohoitopaikkoja on mahdollista saada yhtä paljon kuin vuosi sitten, jos ”henkilökuntaa saadaan tulemaan”. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ennalta sovittuja leikkauksia vähennetään. Se voi olla osalle potilaista kohtalokasta.

– Se tarkoittaa muun hoidon alas ajamista.

– Osa ei siten kestä odotusta. Se voi olla osalle kohtalokasta. Isot sydänleikkaukset ja pahimmillaan isot syöpäleikkaukset saattavat siirtyä tai pitkittyä. Sillä voi olla potilaan ennusteen kannalta merkitystä, Järvinen sanoo.

Hänen mukaansa ”täysin akuutit ja kiireelliset leikkaukset pyritään hoitamaan”.

– Mutta kun ihmiset joutuvat odottamaan pitkään, tila voi vaikeutua ja joku voi menehtyäkin, Järvinen sano.

Jopa seuraavaksi päiväksi sovittuja leikkauksia on jouduttu siirtämään. Tämä on syynä sille, miksi Hus on siirtänyt joitakin tehohoitopotilaita muiden sairaanhoitopiirien hoidettaviksi.

Järvinen myöntää, että nyt ollaan siis veitsenterällä.

– Me tiedetään, että tapausmäärät tulevat lisääntymään seuraavien viikkojen aikana. Pidän ilmeisenä, että me joudutaan supistamaan muuta toimintaa, Järvinen sanoo.

Hän sanoo, että tehohoito kuormittaa paljon työvoimavaroja.

– Tehohoitojaksot ovat kohtuullisen pitkiä. Jos teholle tulee yksi koronapotilas, se on siellä keskimäärin 10–11 päivää. Jos isompi leikkauspotilas on siellä päivän tai kaksi hoidossa, niin kyllä se yksi koronaviruspotilas siirtää aika monta leikkausta, Järvinen havainnollistaa.