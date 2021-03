Kommentti: Lapin lomalaisilta toivotaan fiksua käytöstä – turistien välin­pitämättömyys on valitettavan universaali ilmiö

Pienillä muutoksilla lomamatkasta saa tehtyä ystävällisemmän ja turvallisemman paitsi luonnolle myös paikallisille.

Lapissa paikallisten kanssa jutellessa yksi seikka on monta kertaa pulpahtanut pinnalle: ylimieliset etelän turistit. Joidenkin paikallisten mielestä osa hiihtolomalaisista on piittaamattomia maskisuosituksista ja turvaväleistä. Kaupoissa tungeksitaan ja turistien ravaaminen baareissa ja yökerhoissa ärsyttää.

(Toki sanottakoon, että vain murto-osa lomalaisista vaikuttaa käyneen baareissa ainakaan tällä viikolla.)

Ilmiö on valitettavan universaali. Turistit ovat monesta asiasta piittaamattomia, oltiinpa missä maailman kolkassa hyvänsä. Ja tähän on varmasti syyllistynyt jokainen, joka on joskus matkustanut johonkin.

Paikallista kulttuuria ei aina kunnioiteta eikä siihen olla kiinnostuneita tutustumaan, luontoa roskataan, pyhissä paikoissa kiipeillään ja poseerataan ilman paitaa, ja rauhalliset kaupungit muutetaan ylihinnoitelluiksi turistien huvipuistoiksi, joissa oksennetaan ja mölytään aamuyöhön asti.

Tällä viikolla viestintäsovellus Jodelissa on valitettu siitä, että Levin laskettelijat jättävät tyhjiä tölkkejä rinteisiin.

Toisaalta monet turistit tekevät parhaansa ollakseen matkustaessaan ystävällisiä ja kunnioittavia. Lappilaisetkin sanovat, että valtaosa lomalaisista käyttäytyy oikein fiksusti, ja he ovatkin alueelle tervetulleita.

Maski maassa Levillä.­

Täydellisessä maailmassa turismi olisi sellaista, että se olisi kiinnostunut paikallisen kulttuurin ja luonnon säilyttämisestä ja paikallisten elinoloista. Ilmastonmuutos ja sitä edesauttava lentomatkustaminen saavat aikaan sen, että tuntureiden puuraja vähitellen nousee ja avotuntureiden eläinten ja kasvien elintila pienenee.

On selvää, että kun ihmisten elintaso kasvaa ja on varaa matkustaa, maailmaa halutaan nähdä. Olen itsekin lentänyt maailman yhdeltä laidalta toiselle niin, että hävettää.

Matkailu avartaa ja työllistää valtavan määrän ihmisiä, mutta kuten monessa muussakin asiassa: liika on liikaa.

Yhtä usein kuin tällä viikolla olen kuullut lappilaisten moittivan turisteja välinpitämättömyydestä, olen kuullut turistien olevan huolissaan siitä, etteivät he itse saisi koronatartuntaa. Tartunta on tietenkin kamala asia kenelle tahansa, mutta ehkä Lappiin matkustaessa pitäisi olla huolissaan myös siitä, ettei levitä tautia pohjoiseen Suomeen, jossa välimatkat ovat pitkiä ja sairaanhoitopiirin henkilöresurssit rajallisia.

Viime keväänä Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Broas totesi: ”Jotta tartuntojen todennäköisyys ei kasva, suositeltava lomailu- ja matkustustapa on oma mökki, oma auto ja murtomaahiihto”.

Luulen, että tämä pätee edelleen.

Pienetkin muutokset matkasuunnitelmiin edesauttavat sitä, että omasta lomamatkasta saa tehtyä ystävällisemmän paitsi luonnolle niin myös paikallisille.