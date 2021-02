Koronatilanne pahenee Helsingissä.

Helsingissä todettiin lauantaina 274 uutta koronavirustartuntaa. Se on uusi, selkeä päiväkohtainen ennätys koko epidemia-aikana. Aikaisempi päiväkohtainen ennätys oli 202 tartuntaa, Helsingin kaupunki tiedottaa.

Kaupunki muistuttaa, että koronatestissä kannattaa käydä hyvin herkästi, jos on pieniäkin koronavirustartunnalle tyypillisiä oireita. Kaupungin ohjeistuksen mukaan lieväoireisenakaan ei saa mennä töihin, kouluun tai päiväkotiin.

Testatuista noin viidellä prosentilla on koronavirustartunta.

– Kun hiihtolomat ovat loppumassa, niin vaarana on, että koronavirusepidemia edelleen laajenee ihmisten palatessa töihin, kouluihin ja päiväkoteihin. Pienistäkin flunssan kaltaisista oireista on nyt todella syytä mennä testiin, Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen tähdentää.

– Jos on oireita, on myös muistettava pysyä kotona. Etätöitä kannattaa nyt suosia kaikkien niiden, joille se on mahdollista, Turpeinen jatkaa.

Myös muut suojautumistoimenpiteet kannattaa muistaa. Esimerkiksi käsien pesu ja riittävät turvavälit ovat nyt todella tärkeitä toimia koronan leviämisen estämiseksi.

– Kaikkien yli 12-vuotiaiden on pidettävä kasvomaskia kaikissa lähikontakteissa kodin ulkopuolella. Ja nyt viimeistään kannattaa ladata Koronavilkku–sovellus. Myös muita voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia on ehdottomasti noudatettava, Turpeinen sanoo.

– Sosiaaliset kontaktit on saatava mahdollisimman vähiin. Jos yhtään mietityttää, toimiiko suositusten ja rajoitusten mukaisesti, kannattaa ennemmin toimia liiankin varovaisesti, Turpeinen lisää.

Koronaviruksen oireita voivat olla päänsärky, haju- tai makuaistin häiriöt, nuha, nenän tukkoisuus, yskä, hengenahdistus, voimattomuus, väsymys, lihaskivut, kurkkukipu, kurkun karheus, kuume, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli.