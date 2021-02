Oikeusministeri Henriksson Koskelan epäillystä murhasta: ”Tapaus on järkyttänyt meitä kaikkia”

Helsingin Koskelan epäilty murha on järkyttänyt ympäri Suomen, myös oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia. Hänen mukaansa yksikin koulukiusaamistapaus on liikaa.

Helsingin Koskelan murhaoikeudenkäynti jatkuu syytettyjen kuulemisella maanantaina, ja oikeudenkäynti päättyy keskiviikkona loppulausuntoihin.

Murhasta syytetään kolmea poikaa. Uhri ja syytetyt olivat tekoaikaan, eli viime joulukuussa 16-vuotiaita.

Tapaus, ja uhriin käytetty väkivalta sekä siihen liittyvä kiusaaminen on järkyttänyt ympäri Suomen. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) myöntää IS:lle antamassaan sähköpostihaastattelussa, että tapaus on järkyttänyt myös häntä.

– Koskelan tapaus on järkyttänyt meitä kaikkia, Henriksson kirjoittaa.

Oikeusministerinä hän ei voi kommentoida yksittäistä oikeusasiaa tämän enempää. Hän kuitenkin kommentoi koulukiusaamista ja nuorten rikoksia yleisellä tasolla.

Oikeusministerin mielestä kaikki väkivaltarikokset ovat vakavia ja ”henkirikokset ovat erityisen hirvittäviä”.

– Minkäänlaista väkivaltaa ei voi hyväksyä ja sitä tulee määrätietoisesti torjua, Henriksson sanoo.

Henrikssonin mielestä yksikin koulukiusaamistapaus on liikaa.

– Koulukiusaaminen on todella hirveä asia, johon suhtaudun äärimmäisen vakavasti.

– Kiusaaminen on aina hirvittävää kiusatulle lapselle ja se jättää hyvin usein elinikäiset jäljet, Henriksson kirjoittaa.

Hän pitää tärkeänä, että viranomaisilla on riittävät voimavarat puuttua kiusaamiseen. Hänen mielestään niin sanottu moniammatillinen yhteistyö on tässä avainasemassa. Henrikssonin mukaan keskeistä on se, että koulun ja vanhempien välillä on toimiva yhteydenpito. Henrikssonin mielestä kiusaajien toimintaan pitää puuttua määrätietoisesti.

– On tärkeää, että aikuiset ovat läsnä ja puuttuvat kiusaamiseen. Ja, että kiusaamisen uhrit saavat apua ja tukea mahdollisimman matalalla kynnyksellä, Henriksson sanoo.

Suomessa rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15 vuoden iässä, eikä Henrikssonin mielestä tätä ole tarpeen muuttaa.

– Tätä ikärajaa on meillä jo pitkään pidetty sopivana ja perusteltuna. Useimmissa meidän maahamme verrattavissa maissa rikosoikeudellisen vastuun ikäraja on sama tai lähellä tätä, Henriksson toteaa.

Suomen rikoslain mukaan alaikäisiin rikoksentekijöihin sovelletaan lievennettyä rangaistusasteikkoa. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että jos oikeus katsoo Koskelan verityön olleen murha, tekijä tuomitaan elinkautisen vankeuden sijaan 2-12 vuoden vankeuteen.

Ja ehdonalaiseen vapauteen nuori rikoksentekijä pääsee, kun on istunut kolmasosan tuomiosta, ellei hänellä ole rikosta edeltäneiltä kolmelta vuodelta vankeustuomiota.

Rikoslain esitöissä lievennystä on perusteltu muun muassa nuorten kypsymättömyydellä ja ajattelemattomuudella. Lievennystä perustellaan lisäksi seuraavasti: ”Erityiskohtelun perusteena on myös ymmärrys siitä, että ihmisen normaaliin kasvuvaiheeseen kuuluu määrätty rajojen koettelu. Nuori saa siksi tehdä useampiakin virheitä, ennen kuin viranomaisten kärsivällisyys loppuu.”

Henrikssonin mielestä nuorten rikostentekijöiden lievennetty rangaistusasteikko on perusteltua.

– Tästä vallitseekin yleensä varsin suuri yksimielisyys, ja tämä vastaa lasten oikeuksia koskevan yleissopimuksen perusajatuksia, Henriksson sanoo.