Niinistön armahtaman Minoon tarina pysäyttää – ”Todella tärkeää, että on ihmisiä, jotka uskaltavat tuoda oman tapauksensa esiin”

Asiantuntijat kertovat, että pitää olla rohkeutta kysyä suoraan, jos pelkää läheisensä kokevan perheväkivaltaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö armahti helmikuussa ensimmäisen tuomitun kahteen vuoteen. Armahdettu oli jyväskyläläinen Minoo. Korkein oikeus oli tuominnut 46-vuotiaan Minoon hätävarjelun liioitteluna tehdystä tapon yrityksestä kahden vuoden ja kolmen kuukauden ehdottomaan vankeuteen.

Minoo oli iskenyt perheväkivaltatilanteessa keittiöveitsen kahdesti aviomiehensä selkään. Oikeuden mukaan hänellä oli ollut oikeus puolustautua, mutta voimankäyttö oli ollut liiallista.

Minoon tapaus sai monet suomalaiset pohtimaan sitä, miten tapauksiin voisi puuttua ajoissa.

Miten voin auttaa?

Ilta-Sanomat kysyi asiantuntijoilta, millaisia ovat tyypilliset perheväkivaltatapaukset ja miten jokainen voisi niihin puuttua.

– On todella tärkeää, että on ihmisiä, jotka uskaltavat tuoda oman tapauksensa esiin, Ensi- ja turvakotien liitto ry:n pääsihteeri Riitta Särkelä kertoo.

Särkelä katsoo, että Minoon tapaus nostaa esiin sen, että kenenkään ei pidä jäädä yksin.

– Tämä koskee niitä, jotka pelkäävät kokevansa väkivaltaa, heidän läheisiään ja myös niitä, jotka itse pelkäävät menettävänsä oman kontrollinsa, hän sanoo.

Hän korostaa, että apua kannattaa hakea mahdollisimman pian.

Onko sinulla kaikki hyvin?

– Perheväkivaltatapaukset voidaan jaotella Johnsonin ja Ferraron 2000 luokituksen mukaan neljään ryhmään, erikoistutkija Anniina Kaittila Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitokselta kertoo.

– Niistä ensimmäinen on yksittäiseen tilanteeseen liittyvät tapaukset, jotka jokin konflikti laukaisee. Toiseen ryhmään kuuluvat kontrolloivat väkivaltatapaukset. Toinen parisuhteen osapuoli kontrolloi silloin toista henkisesti ja fyysisesti eri tavoin. Kolmannen ryhmän muodostavat tapaukset, joissa molemmat osapuolet ovat väkivaltaisia toisiaan kohtaa. Neljäs ryhmä ovat tapaukset, jossa väkivallan uhri puolustautuu lopulta itse, hän sanoo.

Kaittila valtiotieteiden tohtoriksi aiheesta Rahakonfliktit ja taloudellinen väkivalta parisuhteessa vuonna 2017 Turun yliopistossa.

Miten näihin tapauksiin voisi meistä jokainen puuttua?

– Ensinnäkin on hyvä, että entistä useammat ihmiset ovat tietoisia aiheesta. Kouluissakin opetetaan, mitä on perheväkivalta. Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että väkivaltaa kokeneen on hyvin vaikea hakea apua. Useimmiten kerrotaan ensin läheisille, hän sanoo.

Kaittila antaa hyvän neuvon, jos epäilee läheisensä olevan perheväkivallan uhri.

– Pitäisi olla rohkeutta kysyä suoraan asiaa. Kysymyksen voisi muotoilla vaikka niin, että lisäksi ”Olen miettinyt, oletko kokenut kotona väkivaltaa?” tai näin: ”Olen miettinyt, onko sinulla kaikki hyvin?”.

Hänen mukaansa kysyminen on tärkeä puuttumisen keino. Sillä tavoin saadaan asia esiin.

– Jos uhri ei heti uskalla kertoa asiasta, kannattaa kysyä uudelleen. Selvityksissä on käynyt ilmi, että perheväkivallan uhrit olisivat kertoneet asiasta, jos joku olisi kysynyt.

Hän kertoo, että hyviä paikkoja hakea apua ovat esimerkiksi Nollalinja, Naisten Linja ja Turvakodit.

– Juuri nyt on menossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n yhdessä Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston kanssa toteuttama tutkimus koronaepidemian vaikutuksista lähisuhdeväkivallan kokemuksiin ja palveluiden käyttöön, hän sanoo.