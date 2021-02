Kantelijan mielestä itse päätös sallia yrittäjien tilojen avaaminen enimmillään 10 hengelle oli lakipykälien mukainen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston perjantaisesta asiakas- ja liikuntatilojen sulkupäätöksestä on tehty eduskunnan oikeusasiamiehelle ainakin yksi kantelu.

Yksityishenkilön tekemä kantelu kohdistuu STM:n toimintaan. Kantelija katsoo, että kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja osastopäällikkö Satu Koskela olivat painostaneet aluehallintovirastoa, vaikka marssijärjestys on se, että STM vain ohjeistaa ja suosittelee ja avi päättää.

Varhila ja Koskela arvostelivat avin tekemää päätöstä perjantai-iltana kovin sanoin ja vaativat avia tekemään asiassa uuden päätöksen.

– Lähtökohtana on, että julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Tartuntatautilain mukainen liikuntatilojen sulkemista koskeva päätös on hallintopäätös. Hallintopäätöksen tekeminen ko. asiassa on säädetty avin tehtäväksi. Avin tulee tässä päätöksenteossa noudattaa lakia. Ministeriö ei voi (poliittisella) ohjauksella edellyttää avin poikkeavan sille laissa määritellystä toimivallasta, IS:n näkemässä kantelussa todetaan.

– On ongelmallista, mikäli STM kehottaa tai yrittää painostaa avia tekemään asiassa uuden hallintopäätöksen tilanteessa, jossa aiempi päätös ei vastaa STM:n toiveita tai sen omaa laintulkintaa, kantelussa jatketaan.

Aluehallintovirasto linjasi perjantaina, että asiakas- ja liikuntatiloja määrätään suljettavaksi pääkaupunkiseudun ja lähialueiden kunnissa 1.–14. maaliskuuta sillä merkittävällä lievennyksellä, että ”päätös ei kuitenkaan koske sellaisia tiloja, joissa toiminta on järjestetty siten, että tilassa on enintään kymmenen henkilöä kerrallaan. Henkilöiden määrään ei lasketa henkilökuntaa.”

Hallituksen hyväksytyssä esityksessä tartuntatautilain väliaikaisesta muutoksesta sanotaan, että ”58 g §:n mukaisesti tilat voitaisiin sulkea sisätiloissa vain yli 10 hengen ja ulkotiloissa vain yli 50 hengen osallistujamäärältä”. Avi tulkitsi lakia siten, että tilat voivat jatkaa avoimena, jos toimintaa rajoitetaan enimmillään 10 henkeen.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei ollut alkuunkaan tyytyväinen Merja Ekqvistin (kuvassa) johtaman Etelä-Suomen aluehallintoviraston tekemään päätökseen.­

Lievennyksestä puhkesi myöhemmin perjantai-iltana avin ja sosiaali- ja terveysministeriön välille ilmiriita. STM oletti, että kaikki päätöksessä mainitut yksityiset liikunta- ja asiakastilat suljetaan kokonaan, eikä mitään enimmillään 10 asiakkaan lievennystä ole mukana.

STM:n mielestä lievennys oli väärin päätetty ja vastoin ministeriön antamaa ohjeistusta.

Kantelussa asiamiehenä toimiva lakimies, varatuomari Mikko Laapas pitää tapausta mielenkiintoisena.

– Tartuntatautilain uudessa pykälässä aluehallintovirasto on rajoituspäätöksiä tekevä toimivaltainen viranomainen. Pykälä on teknisesti monimutkainen, ja siinä on viittauksia aikaisempiin pykäliin. Avin laintulkinta vaikuttaa perustellulta, Laapas miettii.

Kuntosalit saavat nykypäätöksen mukaan pitää ovensa auki pääkaupunkiseudulla ja lähikunnissa, jos salissa on kerrallaan maksimissaan 10 kuntoilijaa.­

– Vaikka avi ei olisikaan tulkinnassaan oikeassa, niin voiko STM siitä huolimatta lähteä ohjeistamaan saati vaatimaan uutta päätöstä? Tähän on nyt pyydetty oikeusasiamiehen kannanottoa.

– Kun lähdetään rajoittamaan tässä tilanteessa perusoikeuksia ja esimerkiksi elinkeinovapautta, siitä päättää avi, vaikka tartuntatautilaissa myös STM:lle on annettu tiettyä toimivaltaa. Päätös ei kuitenkaan voi perustua vain STM:n ohjaukseen. Rajoituksista viestiminen yleisölle on ollut sekavaa ja tämänkin vuoksi oikeusasiamiehen kannanotto tulisi tarpeeseen, Laapas jatkaa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti jo lauantaina puolenpäivän aikaan, ettei se ainakaan toistaiseksi peräänny perjantaisesta päätöksestään. Liikunta- ja asiakastiloissa voi olla maksimissaan 10 henkeä, kunnes avi toisin päättää.