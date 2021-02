Tältä näytti Helsingin baareissa perjantai-iltana – ”On viimeinen tilaisuus, löysät pois!”

Helsingin keskustan perjantai-ilta oli rauhallinen tulevista sulkutoimista huolimatta. Monet uskovat juhlinnan kuitenkin jatkuvan sulkujakson aikana jossain muualla tavalliseen tapaan.

Suomessa aiotaan toteuttaa 8. maaliskuuta alkaen kolmen viikon sulkutila, joka päättyisi 28. maaliskuuta. Hallitus haluaa kohdistaa sulkutoimet muun muassa ravintoloihin.

IS vieraili Helsingin keskustan baareissa ja kyseli asiakkaiden tunnelmia perjantai-iltana.

Alkuillasta Kampin Teerenpelissä on muutamia kymmeniä ihmisiä. Asiakaspaikkoja on kuitenkin tällä hetkellä käytössä yhteensä 89, joten mistään ruuhkasta ei voida puhua.

Seitsemän jälkeen ihmisiä alkaa pikkuhiljaa valua sisään.

Teerenpelin asiakaskunta on tänään vaihtelevaa, eikä joukosta erotu esimerkiksi yksittäisiä ikäryhmiä. Ravintola on jaettu kahtia ylä- ja alakertaan, joista edellä mainitun tunnelma on huomattavasti jälkimmäistä tiiviimpi.

Katutaso säilyy korona-aikaan sopivan väljänä, luultavasti osittain myös henkilökunnan suorittaman pöytiinohjauksen ansiosta.

Maskeja ei henkilökunta poislukien näy. Vaikeaa maskin läpi olisi mitään juodakaan.

Ravintolan etualalla iltaa istuvat Jari ja Toini kertovat poikenneensa kauppareissun jälkeen yksille oluille.

– Tämä on itseasiassa ensimmäinen kerta tämän vuoden puolella, Toini kertoo.

Tuleva kolmen viikon sulku ei vaikuta töölöläispariskunnan arkeen.

– Nämä kuppilat voisi laittaa ihan hyvin kiinni. Toisaalta täällä kyllä pidetään hirveän hyvää huolta turvallisuudesta. Tämän tyyppisesti kuin täällä hoidettuna tämä menee ihan hyvin.

Ravintolan ylätason tunnelma oli hieman tiiviimpi.­

Myös alakerran perällä ollaan pitkästä aikaa liikkeellä. Perjantaita juhlistavat Sanni ja Jami eivät usko jäävänsä paljosta paitsi sulun takia.

– Varmaan ravintoloissa olisi tullut käytyä, mutta ei välttämättä missään pubissa. Onhan se harmi, mutta välttämätöntä kuitenkin, Jami toteaa.

Alkoholia tuskin tulee nautittua sulun aikana baarien ulkopuolellakaan.

– Minulla ei ainakaan, ei kuulu oikein tapoihin, Sanni kertoo.

Ilmapiiri on rauhallinen, eivätkä ihmiset vaikuta erityisen päihtyneiltä. Tämä voi toki johtua alkuillasta. Onkin aika siirtyä seuraavaan kohteeseen.

Löysät pois!

Eerikinkadulla sijaitseva Pub Peräkammari näyttää ulkoa katsottuna varsin täydeltä. Lähempää käy kuitenkin selväksi, että ravintola on korkeintaan puolillaan.

Baarin edustalla tupakoivat Minna ja Hanna kertovat, että meneillään on tyttöjen ilta.

– Meillä on tällainen neljän tytön bileilta. On hyvin harvinaista että päästään kaikki paikalle, luultavasti johtuu siitä että ollaan nyt lomautettuna, Minna kertoo.

Ravintola-alalla työskentelevinä tulevat sulut vaikuttavat suoraan parivaljakon toimeentuloon.

– Lomautus tuli jo ajat sitten, ihan ymmärrettävää, että ravintolat laitetaan kiinni, mutta mielestäni hallitus olisi voinut reagoida tähän nopeammin. Ihmettelen, miksei rokotuksia saada liikkeelle nopeammin, koska se olisi se, mikä auttaisi tässä, ei lasten liikuntarajoitukset, ei ravintoloiden sulkeminen. Hallitus nyt vain korjaa ja paikkaa omia virheitään ja omaa hitauttaan, Minna jatkaa.

Hannan mukaan tänään on luultavasti viimeinen ilta pitkään aikaan, kun he tapaavat baarissa porukalla.

– On viimeinen tilaisuus, löysät pois!

Minna (oik.) ja Hanna (vas.) viettivät tyttöjen iltaa Pub Peräkammarissa.­

Pub Peräkammarin asiakkaat ovat Teerenpeliä nuorempia. Heti oven vieressä on kahdeksanhenkinen seurue, joka on juomisen lisäksi myös syömässä. Maskeja ei ymmärrettävästi ole käytössä.

Välit säilyvät asiakasmäärän niukkuudesta johtuen varsin leveinä. Aikaisemman porukan kolmas jäsen Maria pitää ravintola-alaan kohdistuvia toimia kohtuuttomina.

– En tiedä, ymmärtääkö ihmiset sitä, miten paljon ravintola-ala tarjoaa muillekin työpaikkoja. Ei pelkästään niille, jotka ovat töissä siellä ravintolassa, vaan me ostetaan palveluita niin paljon muiltakin. Pesulat, siivousfirmat, toimittajat, meillä on yhdellä viinitukkurilla tipahtanut 90 prosenttia myynti.

Marjaliisa viettää iltaa varovaisissa merkeissä koronan vuoksi, ja uskoo, että ravintoloiden sulkeminen vain siirtää juhlinnan muualle.

– Ainahan ne ovat jo koko vuoden ajan siirtyneet, kotibileitä on suunnaton määrä. Kaikkialla on jatkoja, kaikkialla on teinejä bailaamassa, ei tämä ketju lopu sillä, että baarit suljetaan.

Pub Peräkammari oli noin puolillaan kahdeksan aikaan illalla.­

Etätyö vaatii raskaat huvit

Seuraavana etappina Aikatalo. Matkan varrella olevan Kalevankadun ravintolat ja baarit näyttävät täyttyneen iltaa kohden, ja tunnelma alkaa muuttua tiiviiksi. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti nuoria.

Kadulla liikkuu ihmisiä, mutta perjantai-illaksi hyvin vähän. Osa ravintoloista on lopettanut toimintansa jo viikkoa etukäteen.

Mikonkadun Hemingways oli jo kiinni.­

Aikatalon kulmassa sijaitseva Time Bar on huomattavasti aikaisempia ravintoloita pienempi. Tila ei kuitenkaan ole liian tiivis noin kymmenelle asiakkaalleen, ja turvavälit toteutuvat täälläkin varsin hyvin.

– Olen etätöissä viikon niin sen jälkeen on hyvä käydä jossain, vaikka siinä olisikin jotain riskiä. Sen takia olen täällä, kertoo Sami.

Samin kohdalla korona-aika on jopa lisännyt baareissa käyntiä, koska etätyö vaatii vastapainokseen myös sosiaalista kanssakäymistä.

Sulun aikana tapa jatkuu jossain muodossa.

– Sitten varmaan ryyppään himassa. Mitä muutakaan voisi tehdä?

– Lähden nauttimaan uusia juomia laivalle ostosristeilylle, vieressä istuva Mika lisää.

Baaritiskin toisessa päässä Liisa Jalkanen ja Simo Kärki kertovat tulleensa paikalle vielä kun ehtii.

– Itse olen ensi viikon töissä, enkä sitten pääse, ja tämä on kantapaikka itsellä. Piti tulla kannattamaan vielä kun pystyy, Kärki toteaa.

Liisa Jalkanen ja Simo Kärki kantapaikassaan Time Barissa.­

Ravintola-alalla yrittäjänä toimiva Kärki kokee koronatoimenpiteiden kohdistuvan väärin.

– Kotitaloudet, oppilaitokset, työpaikat ovat kaikki ravintoloiden edellä koronatartunnoissa. Ravintolat ovat aina ja etenkin viimeisen vuoden aikana taipuneet todella paljon. Tuntuu, että ravintola-ala olisi väkivaltaisessa parisuhteessa politiikan kanssa. Meidän firmassa alkoi seitsemännet yt:t vuoden sisään, kyllä tässä alkaa huumori pikkuhiljaa loppua.

– Kaikki säästöt ovat menneet. Siinä vaiheessa kun puoliso ja 80 prosenttia tutuista on alalla, tuntuu aika karulta katsoa tätä vierestä. Heitä syytetään kaikesta, tekevät kaiken mitä pyydetään ja silti kaikki osuu heidän niskaan, Jalkanen jatkaa.

Pariskunta tukee alaa niin paljon kuin voivat. Usko tilanteesta selviämiseen alkaa kuitenkin olla loppu.

– Tämä on viimeisiä paikkoja sosiaalisille kohtaamisille, mitä minulla on koronan takia jäljellä elämässäni. Nyt sekin viedään, Jalkanen tuskailee.

Hyvin harva on kieltämättä tänä iltana ollut yksin liikkeellä. Vaikuttaa siltä, että baarit toimivat tällä hetkellä kohtauspaikkoina kenties tavallistakin enemmän.

Kotona kenelläkään ei ole portsareita

Viimeiseksi siirytään Public Corner Mikonkatuun. Täälläkään ei istuta yksin. Paikalla on kuulemma ollut enemmän asiakkaita aiemmin, mutta ravintola on hiljentynyt illaksi. Turvavälit toteutuvat.

Public Corner Mikonkatu.­

Asiakkaat ovat pääasiassa keski-ikäisiä, mutta oven vieressä istuu nuorempi porukka. Iltaa vietetään kuulemma katkeransuloisissa tunnelmissa.

– Pääkaupunkiseudun ruokaravintolat joutuvat maksamaan siitä, että pubit ja yökerhot ovat hoitaneet asiat huonosti, arvioi Miska.

– Työt lähtee alta, ravintola-alalla kun ollaan, Sanna jatkaa.

Baareissa käynti on vähentynyt huomattavasti koronan seurauksena. Myös se, miten baareissa käydään, on Miskan mukaan muuttunut.

– Nykyään ei käydä viettämässä iltaa, vaan käydään lasillisella. Se on muuttunut, ja se tulee luultavasti pysymäänkin niin. Itse näen sen niin, että nyt paheksutaan lasillisella käymistä, paheksutaan ruokailua ja seurustelua. Ei anneta ihmisille mahdollisuutta päättää, missä menee se riskin raja.

Simo, Iida, Miska, ja Sanna uskovat alkoholin nauttimisen siirtyvän baareista koteihin sulun ajaksi.­

– Mekin olemme tässä nelistään, tässä ei ole ketään muita lähettyvillä. Onko tämä nyt pahempi, kuin että olisimme jommankumman kotona nelistään, pohtii puolestaan Iida.

– Ei ihmiset lakkaa juomasta, vaan kaksikymmentä ihmistä menee Kallioon kymmenen neliön kämppään ryyppäämään. Baarissa se olisi vähän sivistyneempää, toteaa Sanna.

– Himassa kenelläkään ei ole portsareita, täällä on, tiivistää Miska.

Seurueen osalta baarireissut jatkuvat todennäköisesti vasta kesällä.

Ilta-Sanomien toimittaja ja kuvaaja noudattivat artikkelia tehtäessä koronaturvallisuusohjeita. Molemmilla oli maskit, ja muihin ihmisiin pidettiin hyvät turvavälit.