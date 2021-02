Ujuni Ahmed kysyy, minkälaisen viestin lähettää, jos ihmisiä saa nimitellä somessa neekeriksi ilman seurauksia. Syyttäjän mukaan kommentti oli täysin asiaton, mutta asia rikosoikeudellisesti arvioiden vähäinen.

Ylen somalinkielisten koronauutisten juontaja Ujuni Ahmed joutui rasistisen solvauksen kohteeksi, mutta syyttäjä päätti, että tapauksen tutkinta lopetetaan. Tutkinnanjohtajan ja syyttäjän mukaan tapaus oli liian vähäinen tutkittavaksi.

Ahmed oli Instagramissa kirjoittanut kommentin laulaja Janna Hurmerinnan kaikille näkyvään päivitykseen, jonka alle oli virinnyt pitkä kommenttiketju kulttuurisesta omimisesta. Ahmed kirjoitti muun muassa, että haitalliset toimintamallit ovat usein tiedostamattomia, ja niistä pitäisi puhua Suomessa enemmän.

Tähän toinen Instagram-käyttäjä vastasi "Voi vittu teitä neekereitä". Ahmed teki asiasta rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta.

– Minulle ei ole koskaan ennen kommentoitu ” neekeri” noin rajusti päin naamaa. Ajattelin, että tämä ei voi olla se tapa, jolla kanssani keskustellaan tai miten minua rajoitetaan puhumasta, hän sanoo.

"Asian yhteiskunnallinen merkitys pitäisi ymmärtää"

Kuun alussa syyttäjä päätti tutkinnanjohtajan esityksestä, että esitutkinta lopetetaan. Päätöksen mukaan syyttäjä tulisi jättämään asiassa syytteen nostamatta vähäisyysperusteella. Päätös ei ota kantaa siihen, onko rikoksesta epäilty syyllistynyt rikokseen.

Ahmed ihmettelee syyttäjän päätöstä. Hän kertoo selvittäneensä itse, kuka solvaavan kommentin oli kirjoittanut ja toimittaneensa kaikki tiedot poliisille.

– Monet sanoivat, ettei ole järkeä tehdä rikosilmoitusta, koska se ei kuitenkaan johda mihinkään. Onneksi lähipiirissäni on poliisi, ja hän sanoi, että kyllä tällaisesta voi ja pitää tehdä rikosilmoitus. Ajattelin, että asia etenee, mutta sitten niin ei käynytkään, Ahmed sanoo.

Ahmed kysyy, minkälaisen signaalin lähettää, jos ihmisiä saa kutsua somessa neekeriksi ilman seurauksia.

– Tällaiselle selkeälle vihapuheelle ei voida mitään, vaikka vihapuhe on Suomessa iso yhteiskunnallinen ongelma. Mietin, millä oikeudella yksi tutkinnanjohtaja tai syyttäjä päättää, että jokin sana on vähäinen, kun heillä ei koskaan tule olemaan siitä omakohtaista kokemusta. He katsovat asiaa vain tekniseltä kantilta, vaikka pitäisi ymmärtää sen vaikutus yhteiskunnallisella tasolla.

Syyttäjä: Kenenkään ei pitäisi kirjoittaa tällaista mihinkään

Päätöksen tehnyt aluesyyttäjä Martina Rännälä korostaa, että siinä oli kyse asian rikosoikeudellisen merkityksen arvioinnista.

– Olen katsonut, että epäilty teko on tässä tapauksessa ollut rikosoikeudellisesti kokonaisuutena arvostellen vähäinen omassa rikoslajissaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kommentin kirjoittaminen olisi ollut täysin asiatonta, eikä kenenkään pitäisi kirjoittaa tällaisia kommentteja millekään alustalle, Rännälä sanoo.

Syyttäjälaitoksen yleisten ohjeiden mukaan esitutkintoja rajoitetaan ennen kaikkea siksi, että viranomaisten voimavaroja käytettäisiin tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti.

Rännälän mukaan epäillystä teosta olisi ollut odotettavissa enintään lievä sakkorangaistus. Arviointiin vaikuttivat myös muun muassa se, että kyse oli yksittäisestä kommentista sekä kommentin näkyvyys.

– Kommentti on kirjoitettu Instagram-sovelluksessa julkaisuun, jossa kommentti hukkuu muiden kommenttien sekaan sitä mukaa kuin julkiseen julkaisuun kirjoitetaan aina uusia kommentteja, hän perusteli.