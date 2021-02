Turistit katosivat, mutta huskyjen on pakko saada liikuntaa – talkoohenki heräsi Muoniossa

Harrinivan huskytarhalla on mietitty keinoja ”pitää koirat järjissään”, kun korona vei turistit ja pitkät rekilenkit. Yhteisillä talkoilla koiria on saatu aktivoitua.

Ulinan ja ulvomisen kuulee hyvin vajaan kilometrin päähän Suomen ja Ruotsin raja-asemalle, kirpeinä pakkasaamuina kuulemma Muonion keskustaan asti.

Harrinivan huskytarhalla koirat tuijottavat vierailijoita valppaina. Tinder, Kimi, Bottas, Valga, Snapchat, Pulju, Noora, Pedro, Emppu, Hamlet… neljänsadan koiran nimet on kaiverrettu häkkien ja koppien kyljissä roikkuviin puukyltteihin.

Rekikoirille on tärkeää päästä myös telmimään vapaasti pihalle.­

Helsingistä Lappiin lomailemaan tullut viiden hengen perhe on juuri tulossa tapaamaan kummikoiraansa Dobbya.

Noelia, 7 ja hänen kaksoisveljeään Leonia vähän jännittää. Koirat eivät ole kovin tuttuja, vaikkakin kummitädin luona on päässyt potkukelkkailemaan tarhalta adoptoidun huskyn kanssa.

Noel ojentaa Dobbylle herkun, jonka tämä nielaisee ahnaasti. Koiratarhan työntekijä Piita Koski, 33, kertoo, että Dobby oli ollut eilen safarilla ja varastanut jonkun hanskan.

Lapsia naurattaa.

Noel ja Leon tutustuivat kummikoiriin koiratarhalla perjantaina.­

Harrinivan koiratarhalla, kuten muillakin Lapin huskytarhoilla, on ollut erikoinen ja hiljainen talvi. Koski arvelee, että turisteja on ollut noin viisi prosenttia normaalista. Pitkistä, viikon kestävistä safareista on voinut vain haaveilla.

Koirien ”järjissään pitämiseksi” onkin pitänyt keksiä kaikenlaista.

– Etteivät ne mettäpöperöidy, Koski sanoo.

Vaikka turisteja ei ole, koirien on pakko saada liikuntaa. Talkoohenki Muoniossa on onneksi herännyt.

Koiratarhan työntekijöillä on kaksi yhteensä vajaan 40 hengen WhatsApp-ryhmää, joissa paikallisia ja esimerkiksi erä- ja luonto-opasopiskelijoita värvätään koirakuskeiksi. Lisäksi Harrinivan hotellin ja ravintolan työntekijöille ilmoitetaan treenipäivistä, jotta hekin pääsevät huskyajeluille.

Koska kyseessä ovat rekikoirat, koiria halutaan ulkoiluttaa nimenomaan reen kanssa, jolloin jonkun täytyy toimia kuskina.

Myös paikalliset yritykset ovat osallistuneet talkoisiin ostamalla työntekijöilleen huskysafareita, Koski kertoo.

– Yleensä on niin, että jos haluat saada kaikki lauman koirat ajettua, pyydät aamulle kolme kuskia ja iltapäivälle kaksi.

– Aina on saanut kuskeja.

Yhteen huskylaumaan kuuluu noin 45–60 koiraa.

Vaasalaislähtöinen Piita Koski on hoitanut huskyja yli kymmenen vuotta.­

Rekikoirat tarvitsevat kunnon ylläpitoon pitkiä lenkkejä vähintään kahdesti viikossa, mutta turistisesonkina töitä tehdään viitenä päivänä viikossa.­

Joskus kiireisen päivän keskellä kuskille saattaa olla juuri sopivasti tarve ja joku tuttu tai ystävä pääsee ilmaiseksi ulkoiluttamaan huskyja, mutta silloinkin työntekijät yleensä ehdottavat vastineeksi kummikoiran hankkimista.

Se onkin ollut suosittua.

– Se räjähti viime keväänä.

Harrinivan verkkosivuilla on kuvia ja esittelyitä tarhan koirista, joita voi ottaa kummikoiriksi korvausta vastaan. Sama keino on otettu käyttöön monella muullakin koiratarhalla.

Kummikoiran voi ottaa kuukaudeksi, puoleksi vuodeksi tai vuodeksi. Vastineeksi saa vierailun tarhalla, tai isommissa paketeissa huskysafarin. Koski puolestaan kuvaa koiria someen ja päivittelee niiden kuulumisia kummeille.

– Yllätyin siitä, kuinka kiinni siinä on. Koko ajan pitää olla somettamassa ja kuvaamassa, hän sanoo ja nauraa.

Harrinivan koiratarhalla on noin 400 huskya, joista osa on alaskanhuskyja ja osa siperianhuskyja.­

Myös lauman edesmenneiden jäsenten nimet on kerätty koira-aitauksien seinille.­

Harrinivan koiratarhalle ei ole tänä talvena pystytty palkkaamaan sesonkityöntekijöitä ollenkaan.­

Pelkästään koirien ruuat maksavat noin 200 euroa vuodessa per koira. 400 koiran ruokkiminen kustantaa siis noin 80 000 euroa vuodessa, ja päälle tulevat muun muassa rokotukset, eläinlääkärikulut ja työntekijöiden palkat. Apua tarhalle onkin saatu myös ruokalähetyksinä yrityksiltä.

Matkailuyritys Harriniva Oy:n toimitusjohtaja Niina Pietikäinen myöntää, ettei kaikkia kuluja ole silti ole saatu katettua. Nyt on eletty säästöillä ja kustannustuilla.

Pietikäinen kertoo yrityksen varautuneen siihen, että nykyinen tilanne kestää joulukuuhun asti. Sitten olisi tärkeää saada avattua ovet ulkomaalaisille turisteille. Ensi joulun varauskalenteri on jo ääriään myöten täynnä.

Jos koronatilanne jatkuu silloin edelleen, ongelmat kasautuvat.

– Sitten toivotaan, että pankit ovat joustavia, Pietikäinen sanoo ja naurahtaa.

Viime syksynä uutisoitiin siitä, että turistien puuttuessa Lapin husky-yrittäjät saattavat joutua lopettamaan koiriaan. Harrinivan tarhalla koiramäärää on alettu vähentää, mutta ei lopettamalla.

– Emme ole tehneet pentuja maaliskuun jälkeen. Odotamme, että ensi talvi voisi olla hyvä, joten emme ole joutuneet myymään kalustoa emmekä koiria.

– Niin pitkään kuin vain on mahdollista, koirat pidetään mukana porukassa.

Koiratarhalla Mervi Regina valmistelee osaa omasta koiralaumastaan safarille. Hänen ystäväperheensä etelästä on tulossa käymään, ja Regina haluaa tarjota heille elämyksen nyt, kun se kerrankin on mahdollista. Samalla koirat saavat paljon kaipaamaansa liikuntaa.

Koski puolestaan hoitaa päivän urakkansa loppuun ja suuntaa kohti viikonlopunviettoa. Vaikka paikallisten talkoohengen herääminen onkin ollut ihanaa, hän kertoo olevansa harmissaan siitä, miten paljon korona on muuttanut työnkuvaa.

– Tämän työn suola ja helmi on ollut pitkät safarit.

– En tiedä, että jos tämä työ tästä muuttuu, eikä pitkiä safareita enää järjestettäisi, niin ehkä omakin mielenkiinto... en nyt sano, että loppuisi, mutta olisi sääli sekä omalta että koirien kannalta.

Ilta-Sanomat noudatti tätä artikkelia tehtäessä koronaturvallisuusohjeita. Sekä kuvaaja että toimittaja käyttivät maskeja ja pitivät muihin ihmisiin etäisyyttä.

Mervi Regina siirsi koiran toisen reen luo.­