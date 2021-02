THL:n aiemmin laskeman esimerkkimallin perusteella voi ounastella, että tartuntamäärät nousevat uudelleen ”sulkutilan” jälkeen, jos rajoituksia löysätään. Rokotuksista ei ole vielä apua epidemiologiseen tilanteeseen, koska enimmäkseen on ehditty rokottaa iäkkäämpiä ihmisiä.

Mikä on koronatilanne ”sulkutilan” päättyessä?­

Monet korona-asiantuntijat ovat sitä mieltä, että rajoituksia tuskin voidaan merkittävästi löysätä kolmen viikon ”sulkutilan” päättymisen jälkeen 28. maaliskuuta.

Näin voi päätellä myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemien mallinnusten pohjalta.

THL:n mallinnukset ovat peräisin 9. helmikuuta pidetystä seminaarista, mutta erikoistutkija Simopekka Vänskän mukaan niitä voi käyttää pohjana arvioitaessa koronatilannetta tulevien sulkutoimien jälkeen.

THL:n esimerkkilaskelmassa tiukat rajoitukset asetettaisiin 1. huhtikuuta alkaen, ja ne kestäisivät neljä viikkoa. Oletuksena mallinnuksessa on, että huhtikuun alussa herkemmin tarttuva brittivariantti olisi jo selvästi vallannut hallitsevan aseman niin kutsutulta villivirukselta.

Todellisuudessa rajoituksia kiristetään aiemmin, 8. maaliskuuta alkaen kolmeksi viikoksi. Ainakin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella brittivariantti edustaa arvioiden mukaan jo kymmeniä prosentteja, mutta ei toki ole vielä välttämättä hallitseva viruskanta, kuten THL:n esimerkkilaskelmassa.

THL:n aiemmin laskemassa esimerkissä tiukat rajoitustoimet olisi otettu käyttöön neljäksi viikoksi 1.4 alkaen. Laskelmien mukaan R-luku ja tartuntamäärät laskevat rajoitusten ajaksi, mutta ampaisevat sitten uudelleen nousuun. Esimerkin mukainen tilanne saattaa olla Suomessa edessä 8.3 alkavien sulkutoimien päätyttyä, jos rajoitustoimia höllennetään.­

THL:n mallinnuksessa sekä tartuntamäärät että tartuttavuusluku (R-luku) laskevat tiukkojen rajoitustoimien aikana, vaikka brittivariantti olisikin päässyt jo leviämään laajalti.

THL:n mallinnuksessa tapausmäärät laskevat neljän viikon rajoitustoimien aikana oletetusta noin hieman alle 500 tartunnasta päivässä noin 300 tartuntaan, ja reilusti yli yhden kohonnut R-luku laskee alle yhden, mikä tarkoittaa epidemian hiipumista.

Huolestuttavaa on, että THL:n skenaariossa tartuntamäärät ponkaisevat rajoitusten purkamisen jälkeen nousuun ja palaavat samalle tasolle kuin ennen rajoituksia.

Myös sairaalahoidon tarpeen kasvu pysähtyy mallinnuksessa rajoitusten ajaksi, mutta nousee sitten uudelleen.

Tämän mallinnuksen perusteella lisärajoituksia siis tarvittaisiin hyvin pian uudelleen, jos tiukkojen rajoitusten jälkeen palattaisiin ihmisten välisissä kontakteissa samalle tasolle kuin ennen rajoituksia.

Mallinnusta voi verrata nykytilanteeseen. Suomen R-luku on tällä hetkellä yli yhden (tuorein arvio 1,05–1,25), kuten THL:n esimerkkilaskelmassakin. Tartuntamäärät puolestaan ovat tällä hetkellä jopa korkeammalla tasolla kuin THL:n esimerkissä. Esimerkiksi perjantaina raportoitiin 720 uutta tartuntaa.

THL:n esimerkkilaskelma perustuu oletukseen, että ihmisten väliset kontaktit putoaisivat kovilla rajoitustoimilla 25 prosenttia. Sitä on vaikea sanoa, kuinka paljon torstaina kerrotut rajoitustoimet vähentävät kontakteja.

– Se on spekulointia. Tärkeintä on, että aikuisväestössä kontaktit vähenevät, Vänskä sanoo.

Koronaviruksen testauspaikka Pasilassa Helsingissä.­

THL:n mallinnuksen ja todellisen tilanteen välille ei voi piirtää suoraa yhteyttä juuri sen takia, ettei torstaina kerrottujen rajoitustoimien lopullinen teho ei ole vielä tiedossa.

Sen mallinnus antaa olettaa, ettei lyhytkestoinen rajoitusrypäs todennäköisesti riitä pitkässä juoksussa, vaikka kerrotut toimenpiteet tehoaisivatkin ja painaisivat tartuntamääriä hetkellisesti alas. Sen sijaan virusmuunnoksen seurauksena tartunnat voivat lähteä uudelleen nousuun. Siinä tapauksessa rajoituksia pitäisi mahdollisesti jatkaa tai lisätä.

Husin hallinnollinen ylilääkäri Veli-Matti Ulander­

Tiukkojen rajoitusten jatkamista sulkutoimienkin jälkeen ennakoi myös Husin hallinnollinen ylilääkäri Veli-Matti Ulander. Hän arvioi tilannetta sairaanhoidon näkökulmasta.

– Sanoisin, että sairaalahoidon tarve kääntyy laskuun aikaisintaan huhtikuun puolella. Tilanne sairaalahoidossa voi olla pahimmillaan maaliskuun lopulla, Ulander sanoo.

– Siksi on olemassa riski, että rajoituksia joudutaan jatkamaan. On vaikea uskoa, että rajoitustoimista luovuttaisiin, jos ja kun sairaalahoidon tarve on korostunut vielä 2–3 viikon kuluttuakin.

Kulkuohjeet koronarokotuspisteellä Helsingin Messukeskuksessa.­

Rokotteetkaan eivät ole vielä ehtineet helpottaa Suomen epidemiatilannetta maaliskuun loppuun eli sulkutoimien päättymiseen mennessä, arvioi THL:n Vänskä.

– Epidemian kulun kannalta rokotuksilla ei vielä tuossa vaiheessa ole vaikutusta, koska enimmäkseen on rokotettu vanhuksia. Vanhukset ovat enemmän tartuntojen kohteita kuin taudin levittäjiä, Vänskä sanoo.

Suomeen on maaliskuun loppuun mennessä saapunut ”karvan yli miljoona” annosta koronarokotetta, kertoo THL:n lääketukkukaupan johtaja Toni Relander.

– Siitä voi päätellä, että sulkutoimenpiteiden päättyessä noin miljoona suomalaista on saanut ensimmäisen annoksen rokotetta, koska rokotteita ei kerrytetä varastoihin, Relander sanoo.

Helmikuun alussa päätettiin, että rokotusväli nostetaan Suomessa 12 viikkoon. Näin ollen rokotteiden toisia annoksia ei ole ehditty vielä maaliskuun lopulla antaa kuin jo todella varhain ensimmäisen rokotteen saaneille henkilöille.

Hoitaja antaa rokotuksen koronarokotuspisteessä Helsingin Messukeskuksessa helmikuussa.­

Pääministeri Sanna Marin sanoi torstaina, että kaikkia rajoitustoimia ei pureta kolmen viikon tiukan sulkutilan jälkeen.

– Osittainen sulku jatkuu. Olemme valitettavasti siinä tilanteessa, että meidän on otettava lyhyeksi aikaa käyttöön kaikki ne tiukennukset, jotka meillä on käytössä. Olen sanonut aikaisemmin ja sanon nytkin, emme vielä tiedä tarvitsemmeko valmiuslain asetuksia. Tällä hetkellä välttämättömyysedellytykset eivät täyty, mutta en poissulje sitä, että näitä asetuksia ei voitaisi ottaa käyttöön, jos tilanne sitä vaatii.

Jos valmiuslaki otettaisiin käyttöön, kyseeseen voisi tulla esimerkiksi ulkonaliikkumisen rajoittaminen.