Anderssonin mukaan Sasu Haapanen on luopunut luottamustehtävistään vasemmistoliitossa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kertoo järkyttyneensä puolueen pormestariehdokkaaseen Sasu Haapaseen kohdistuneista rikosepäilyistä. Haapanen pyrki vasemmistoliiton ehdokkaana Turun pormestariksi.

Turun Sanomat uutisoi perjantaina, että Haapanen on epäiltynä tapauksessa, jossa alaikäisiä tyttöjä oli kuvattu salaa koulun suihkutiloissa. TS:n mukaan poliisi epäilee, että Haapasen naisystävä, joka oli kyseisessä koulussa töissä koulunkäyntiavustajana, jakoi kuvaamansa materiaalin Haapasen kanssa.

Andersson kertoo saaneensa tiedon Haapaseen kohdistuvista epäilyistä luettuaan Turun Sanomien uutisen. Andersson ei ole itse puhunut Haapasen kanssa.

– Shokki ja syvä järkytys, Andersson kuvailee tuntemuksiaan uutisen luettuaan.

– Meillä on yksiselitteiset ohjeet puolueen sisällä siitä, että kaikki, jotka ryhtyvät puolueen ehdokkaiksi, ovat velvoitettuja kertomaan, jos on jotain aikaisempia rikostuomioita tai tämänkaltaisia epäilyjä. Hän ei ole näin tehnyt.

Anderssonin mukaan Haapanen petti puolueen luottamuksen.

– Mielestäni se on erityisen paheksuttavaa, kun kyse on näin iljettävästä rikosepäilystä. Siksi on mielestäni aivan selvää, ettei hän voi olla meidän ehdokkaana ja hän on myös nyt eronnut kaikista puolueen luottamustehtävistä.

Haapanen toimi Turun vasemmistoliiton puheenjohtajana. Lisäksi hän oli Turun kaupunginvaltuuston varavaltuutettu ja nuorisolautakunnan jäsen.

Anderssonin mukaan Turun vasemmistoliitto valitsee uuden henkilön pormestariehdokkaaksi.

IS ei ole tavoittanut Haapasta kommentoimaan asiaa.