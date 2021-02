Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Andersonin mukaan Haapanen ei voi olla puolueen ehdokkaana.

Turun pormestariehdokasta Sasu Haapasta epäillään rikoksesta, Turun Sanomat uutisoi. Haapanen on ollut Vasemmistoliiton ehdokas.

Turun Sanomien mukaan kyse on tyttöjen salakuvauksesta koulun suihkussa. Lehden mukaan poliisi epäilee rikoksesta Haapasen lisäksi tämän naisystävää. Naisystävä työskenteli koulunkäyntiavustajana pari vuotta sitten ja hänen epäillään tuolloin kuvanneen liikuntatuntien yhteydessä tyttöjä suihkussa. Naisen epäillään lähettäneen materiaali myöhemmin Haapaselle.

Haapanen ei kommentoinut TS:lle rikosepäilyjä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderson kirjoittaa Twitterissä, että tieto Haapseen kohdistuvasta rikosepäilystä tuli puolueen tietoon vasta nyt.

– On selvää, ettei hän enää voi olla vasemmistoliiton kuntavaali- eikä pormestariehdokkaana, Anderson twiittaa.

– Haapanen on pettänyt vasemmistoliiton luottamuksen, kun ei ole kertonut näistä rikosepäilyistä. Erityisen törkeää tämä on siksi, että kysymys on vastenmielisistä ja tuomittavista rikoksista, joita epäillään.

Haapanen on Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, Turun kaupunginvaltuuston varavaltuutettu ja mukana Turun nuorisolautakunnassa.

Sivuillaan mies kertoo toimineensa pääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna. Hän kertoo olevansa ammatiltaan kokki, joskin hänellä on kulttuurituotannon kandidaatin tutkinto.