Valtioneuvosto antoi tanssin ja karaoken ravintoloissa kieltävän asetuksen

Ravintoloiden on myös ohjattava asiakkaat istumapaikoilleen.

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, joka rajoittaa ravitsemisliikkeiden toimintaa koronapandemian takia.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan ravintoloiden on ympäri maan järjestettävä toimintansa sisätiloissa siten, että asiakkaat ohjataan istumaan istumapaikoille. Ravintolat eivät myöskään saa sallia tanssimista tai karaokepaikan esiintymisiä.

Ravintoloiden on tähänkin asti pitänyt varmistaa, ettei niiden tiloissa synny tarpeetonta tungosta, ja että asiakkaiden saapuessa ravintolaan asiakkaiden ja seurueiden välillä on pidettävä riittävä etäisyys. Kaikilla asiakkailla on myös pitänyt olla oma istumapaikka. Uutena velvoitteena ravintoloiden on järjestettävä toimintansa niin, että asiakkaat ohjataan istumapaikoilleen.

Useimmissa maakunnissa ravintoloissa saa oleskella enintään kolme neljäsosaa normaalista henkilömäärästä. Niissä ravintoloissa, joiden pääasiallinen toiminta on alkoholin tarjoilu, saa oleskella yhtäaikaisesti enintään puolet normaalista määrästä.

Asetus tulee voimaan maanantaina 1. maaliskuuta, ja se on voimassa kesäkuun loppuun asti. Suuressa osassa maata ravintolat menevät kokonaan kiinni kolmeksi viikoksi 8. maaliskuuta alkaen, jolloin astuvat voimaan hallituksen torstaina julkistamat sulkutoimet.