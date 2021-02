Nainen vakuutti hovioikeudessa syyttömyyttään. Oikeuden mukaan nainen tappoi rakastajansa vaimon tukehduttamalla.

Vaasan hovioikeus pysytti voimassa kymmenen vuoden vankeustuomion Laihian niin sanotusta intohimotaposta. Hovioikeuden mukaan Virpi Hannele Niemi tappoi rakastajansa vaimon tukehduttamalla heinäkuussa 2018. Teko tapahtui uhrin kotona.

Hovioikeudessa 48-vuotias nainen vakuutteli syyttömyyttään ja vaati tapposyytteen hylkäämistä. Naisen mukaan ulkopuolisen tekijän, tapaturmaisen kuoleman ja luonnollisen kuoleman vaihtoehtoja ei voitu asiassa riittävällä varmuudella poissulkea.

Syyttäjän mukaan naisella oli pakkomielle mieheen, jonka 60-vuotiaan vaimon hän tappoi. Uhrin oikean käden kynnen alta löytyi naisen DNA:ta. Uhrin silmälaseista löytyi kaksi pitkää tummaa hiusta, joista toisen juuresta taltioitiin naisen DNA:ta. Hovioikeuden mukaan hiukset tarttuivat silmälaseihin uhrin kuolinyönä, samoin kuin tekijän DNA taltioitui uhrin kynsien alle. Hovioikeuden mukaan nukkumassa ollut uhri yritti puolustautua rotevaa naista vastaan.

Tapahtumapaikalla olleesta lasinpalasta löydettiin kengänjälki, joka vastasi naisen käytössä olleiden lenkkikenkien pohjakuviota. Naisen nähtiin pyöräilevän tekoaikaan uhrin kodin suuntaan.

Nainen tiesi hovioikeuden mukaan, missä asunnon vara-avainta säilytettiin, koska hän oli aikaisemmin anastanut uhrin mekon.

Hovioikeuden mukaan nainen rikkoi poistuessaan asunnon ulko-oven ikkunan lavastaakseen asunnossa yöpyneen, sieltä taksikyytiä pyytäneen, miehen tekijäksi.

Tuomitulla ja uhrin aviomiehellä oli ollut suhde vuodesta 2015 saakka. Naisella oli kiistatta motiivi surmata uhri. Suhtautuminen mieheen oli pakonomaista ja ”kolmikantatilanteen” jatkuminen ennallaan useiden määräaikojen asettamisen jälkeen oli aiheuttanut hovioikeuden mukaan naiselle huomattavaa stressiä. Naisen yhteydenotot uhrin mieheen olivat lähes yksipuolisia.

Yhteenvetonaan hovioikeus totesi, että Virpi Niemen syyllisyyden tueksi on esitetty näyttöarvoltaan vahvaa ja yhdensuuntaista selvitystä, joka on yksiselitteisesti liittänyt hänet rikokseen ja sen tekoaikaan ja -paikkaan sekä osoittanut, että Niemellä on ollut niin mahdollisuus kuin motiivikin surmata uhri.