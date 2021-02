Yksinkertainen taulukko näyttää, milloin on rokotus­vuorosi

Katso Ilta-Sanomien taulukosta, milloin on sinun rokotevuorosi.

THL:n mukaan rokotejärjestys on tehty lääketieteellisen riskinarvion perusteella.­

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi torstaina tiedotustilaisuuden yhteydessä uusimmat tiedot koronapandemian tilanteesta sekä myös rokotustilanteesta.

Koronarokotteet jaetaan eri ryhmiin kuuluville THL:n rokotejärjestyksen mukaisesti. THL:n mukaan rokotejärjestys on tehty lääketieteellisen riskinarvion perusteella.

Kun tietyn ryhmän rokotukset on aloitettu, jatkuvat ne niin kauan kuin rokotuksille on tarvetta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että rokotuksen voi saada vielä pitkään sen jälkeen, kun ensimmäinen mahdollisuus rokotuksen ottamiseen on tullut.

Oman rokotusvuoron ohi menemisestä ei siis tarvitse huolehtia.

Oheisesta taulukosta voit tarkastella rokotejärjestystä.