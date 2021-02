EU-komissio kehottaa rokottamaan ikäihmiset jo maaliskuuhun mennessä – katso Suomen tilanne

Ohjeen mukaan maaliskuuhun mennessä yli 80-vuotiaista ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöistä pitäisi olla rokotettuna 80 prosenttia.

EU-komissio kehotti tiedonannossaan tammikuussa, että kesään mennessä vähintään 70 prosenttia aikuisväestöstä olisi koronarokotettu. Tätä tietoa on toistettu ahkerasti tiedotustilaisuuksissa ja julkisuudessa muutenkin.

Paljon pienemmälle huomiolle jäi, että samassa tiedonannossa komissio antoi tavoitteen jo maaliskuulle. Tiedonannossa luki, että EU-valtioiden olisi asetettava tavoitteeksi, että vähintään 80 prosenttia sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöistä ja yli 80-vuotiaista on rokotettu jo maaliskuuhun 2021 mennessä.

IS selvitti rokotetahdin THL:n tilastoista. Ikäihmisten rokotustahti näkyy julkisena THL:n rokotekatsauksessa. Se näyttää tältä:

Määritelmä ”maaliskuuhun mennessä” tarkoittaa tiukasti määritellen ”ennen maaliskuuta”. Termi on kuitenkin hieman moniselitteinen. Jos termiä tulkitaan muodossa ”maaliskuun loppuun mennessä”, on nykyisellä rokotustahdilla täysin mahdollista, että Suomi pääsee EU:n tavoitteeseen näiden kahden ryhmän osalta.

Vaikka virallisessa hallituksen rokotusjärjestyksessä mainitaan vain ikäryhmä ”70 vuotta täyttäneet”, THL on pyytänyt kohdentamaan rokotuksia nimenomaan EU:n mainitsemaan riskiryhmään, eli yli 80-vuotiaisiin.

Suomen rokotusjärjestys

Covid-19-tautiin sairastuneiden tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden tutkimiseen, välittömään hoitoon tai huolenpitoon liittyvä tai muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoidon toimintayksikön henkilöstö ja asukkaat 70 vuotta täyttäneet ja vanhemmat henkilöt Henkilöt, joilla on vakavalle covid-19-taudille altistavia sairauksia Muut

THL kertoo IS:lle, ettei se ole ”varsinaisesti seurannut” sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden rokotustahtia. Suomen tietoa ei myöskään löydy Euroopan tautiviraston ECDC:n tilastoista. THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo kuitenkin, että teho-osastojen ja koronapotilaita hoitavien osastojen sekä ensihoidon henkilökunta on rokotettu hyvin kattavasti.

– Suurimmassa osassa paikkakunnista lähes kaikki. Poikkeuksiakin tosin on, Kontio kertoo sähköpostiviestissään.

Kontio kertoo, että tällä hetkellä rokotukset kuitenkin kohdistetaan ikääntyneille ja riskiryhmiin kuuluville.

Koko aikuisväestön rokottamistahti on paljon hitaampi kuin ennakolta ajateltiin. Rokotteiden toimitusongelmat ovat olleet viranomaisten mukaan syynä siihen, ettei koko aikuisväestön rokotustahti ole suunnitellun kaltainen. Myös EU-komissiossa ollaan tietoisia, että lääketoimitukset ovat takunneet ympäri Eurooppaa. Komissio on vetänyt neuvotteluja lääkeyhtiöiden kanssa.

– Koko työikäisen väestön rokotusten nopeus riippuu siitä, kuinka paljon rokotteita saadaan [kuluvan vuoden kahden ensimmäisen kvartaalin aikana] Suomeen, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi tiedotustilaisuudessa torstaina.

– Isoin pullonkaula on siinä, että me emme saa maahan niin paljoa rokotteita, kuin vielä viime vuoden puolella rokotevalmistajat ovat arvioineet ja luvanneet, pääministeri Sanna Marin (sd) on sanonut aiemmin.

Marin sanoi torstaina, että lääkeyhtiöiden suuntaan pitää olla nyt tiukkana.

Alun perin kesään mennessä rokotteita odotettiin Suomeen 5–7 miljoonaa. Silloin 2,5–3,5 miljoonaa ihmistä olisi ehditty rokottaa ennen alkukesää. Nyt tahti näyttää paljon vaisummalta.