Kittilän kunta on joutunut maksamaan karanteeniin määrätyille lomalaisille esimerkiksi vuokra-autoja, jotta nämä pääsevät matkustamaan kotiin muita altistamatta.

Etelä-Suomen hiihtolomalaisten pakkautuessa Lappiin koronatestien määrä alueella moninkertaistuu monin paikoin. Kittilän Levillä kunta tekee yhteistyötä Levin yksityisten lääkäriasemien kanssa, joten koronatestiin haluavan turistin täytyy yleensä hakeutua yksityiselle puolelle, esimerkiksi Pihlajalinnaan, koronatestiin.

Kittilän kunnan verkkosivuilla kerrotaan, että mikäli henkilöllä on vakuutus, joka korvaa koronatestin ilman omavastuuta, ensisijaisesti käytetään vakuutusta, mutta muutoin kustannukset tulevat yksityiseltä toimijalta kunnalle.

Levin Pihlajalinnan palveluvastaava Tanja Hänninen kertoo, että etelän koululaisten talvilomien alkamisen myötä koronatestien määrä Levillä on kolminkertaistunut. Nyt testejä tehdään Pihlajalinnassa päivittäin noin 30.

Pihlajalinnan koronatestauspiste Levillä.­

Hänninen kertoo, että testeihin Levillä on hakeuduttu ohjeistuksen mukaisesti pienistäkin oireista. Viime aikoina on ollut muun muassa tapauksia, joissa etelän koululainen on saanut altistumisilmoituksen koululta vasta Lappiin päästyään, ja on sen vuoksi hakeutunut Levillä testiin. Hyvä uutinen on se, ettei tartuntoja ole kuitenkaan löydetty paljoa – toistaiseksi.

– Käytännössä tilanne on hyvä siihen määrään nähden, paljonko testataan. Ainakin vielä. Puhutaan tämän viikon aikana ihan muutamista positiivisista tuloksista, joita varmistetaan PCR-testillä, Hänninen kertoo.

Pääasiassa kunnat ja yksityiset käyttävät Lapissa koronan pikatestiä, jonka tulos valmistuu jo 15 minuutissa. Positiivinen tulos voidaan sen jälkeen vielä varmentaa PCR-testillä.

– Kun ihmiset ovat nyt täällä, niin monesti tartuntamäärä näkyy vasta viikon päästä. Toivottavasti kaikki ovat terveinä liikkeellä, mutta kun on tällaisesta taudista kyse, ei aina tiedä, onko altistunut tai tieto altistumisesta tulee vasta, kun on jo ehditty pohjoiseen.

– Kaikki positiiviset ovat liikaa, mutta ainakin vielä tilanne on vaikuttanut suhteellisen hyvältä, Hänninen summaa.

Koronan pikatestin tuloksen saa vartissa.­

Jos vaikkapa Helsingistä Leville saapuneella turistilla todetaan Levillä koronatartunta, Leville täytyy jäädä karanteeniin. Kunta on vastuussa turistin karanteeniajan kustannuksista, kuten ruuista ja majoituksista, mutta Kittilän terveyskeskuksen johtavan lääkärin Heidi Tannisen mukaan käytännössä turistit ovat pääasiassa itse vastanneet karanteenikuluistaan.

– Suurimmaksi osaksi ihmiset itse järjestävät asiansa ja sopivat itse esimerkiksi sen, että mökin vuokraus jatkuu.

– Ja toivonkin, että tällaisena aikana, kun lähdetään lomailemaan, niin ihmiset olisivat itse siinä vastuullisia ja järjestelisivät omia asioitaan. Onhan se meille kova homma, jos täytyy karanteenimajoitukset ja -ruokinnat järjestää kaikille koronapositiivisille.

Kittilän terveyskeskuksen johtava lääkäri Heidi Tanninen ja terveydenhoitaja Juulia Tuovinen näyttivät Kittilän koronatestauspisteen. Kittilän terveyskeskuksessa pystytään tekemään noin 50 koronatestiä päivittäin.­

Muutamia poikkeuksia on kuitenkin ollut. Kittilän kunta on joutunut maksamaan esimerkiksi vuokra-autoja, joilla ihmiset ovat päässeet turvallisesti palaamaan kotipaikkakunnalle.

Jos kunta joutuu maksamaan karanteeniin määrätylle majoituksen, Tanninen toteaa, että pyrkimyksenä on etsiä edullinen vaihtoehto tarkoitusta varten.

– Ei mitään kelomökkiä. Mutta ei meillä ole vielä oikeastaan ollut sellaisia tapauksia.

Kittilässä ollaan huolestuneita erityisesti Levin lomalaisten mahdollisesti mukanaan tuomasta koronaviruksesta ja viruksen muunnoksista.­

Tanninen kertoo, että viimeisen viikon aikana hänellä ei ole tiedossa baarialtistumisia Kittilän alueella.

Hän sanoo, että toiveena edelleen on, että etelän lomalaiset suosisivat vapaa-ajan viettoa ulkona, pitäisivät etäisyyttä muihin ja noudattaisivat maskisuositusta.

– Jos on pieniäkin oireita, ei liikuta missään ihmisten ilmoilla, vaan hakeudutaan testiin ja pysytään omassa majoituksessa. Se on kaikkein tärkeintä.

Ilta-Sanomat noudatti tätä artikkelia tehtäessä koronaturvallisuusohjeita. Sekä kuvaaja että toimittaja käyttivät maskeja ja pitivät muihin ihmisiin etäisyyttä.