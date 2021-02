Helsingin Sanomien kyselyssä rakennustyöläiset kertovat piittaamattomuudesta ja leväperäisyydestä koronaryppäiden runtelemilla työmailla.

Helsingin yliopiston päärakennuksen korjaustyömaan koronatoimet on havaittu puutteellisiksi.­

Pääkaupunkiseudun rakennustyömaiden koronatoimet näkyvät seiniin isketyillä ohjeistuksilla, joiden noudattamista ei valvota kunnolla. Näin ilmenee Helsingin Sanomien tuoreesta kyselystä.

Eräs esimies oli nimettömän vastaajan mukaan vedonnut siihen, ettei työntekijöiden pakottaminen ole mahdollista. Yhdessä vastauksessa kirjoitetaan, että ”ihan pyhällä hengellä mennään”. Vain harva avoimeen kyselyyn vastanneista kertoi työpaikkansa noudattavan asianmukaisia koronaohjeistuksia.

HS kertoo saaneensa vastauksia useilta työmailta, mutta erityisesti Helsingin yliopiston päärakennuksen korjaustyömaa nostettiin tikunnokkaan. Työmaan koronatoimien valvontaa kuvailtiin olemattomaksi ja viruksen kerrottiin levinneen työmaalta nopeasti.

Lehden haastattelema työmaan projektijohtaja Elisabet Örlund ei näe, että työmaan koronatoimet olisivat olleet puutteellisia. Tällä hetkellä kuitenkin työmaan työntekijöistä tai työmaalla vierailleista 22 prosenttia on saanut hänen mukaansa positiivisen koronatestituloksen.

– Pärjäsimme koko vuoden erinomaisen hyvin, ja olimme siksi sellaisessa käsityksessä, että meidän systeemi toimii oikein hyvin. On vaikea ymmärtää, mitä sen jälkeen on tapahtunut. Jonkin verran on ollut oireettomia positiivisia taudinkantajia, Örlund kommentoi.

Ilta-Sanomat uutisoi Helsingin yliopiston työmaalla paljastuneista koronatartunnoista 12. helmikuuta. Silloin kerrottiin, että noin joka kolmas työntekijä sairastui. Sen jälkeen työmaalle on päässyt vain jos on saanut negatiivisen tuloksen koronatestistä.

Myös toiselta Helsingin keskustassa sijaitsevalta hotellityömaalta paljastui aiemmin tässä kuussa iso koronavirusrypäs. Kyseessä on Fredrikinkadun ja Eerikinkadun kulmassa sijaitsevan Rakennusmestarien talon työmaa.

Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula on kertonut työpaikkojen pahimpien tartuntapaikkojen olevan etenkin ruokailut ja tauot. Hän myös tiedostaa, että rakennustyömaille tuo omat riskinsä vierastyövoima, joilla on yhteiskuljetuksia sekä yhteismajoitusta.

Husin infektiosairauksien ylilääkärin Asko Järvisen mukaan ruokailu- ja taukotilat ovat usein haastavia. Maskien käyttö, etäisyyksien pitäminen ja hyvä käsi- ja yskimishygienia ovat tällä hetkellä entistä tärkeämpiä.