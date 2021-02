Todistavatko nämä viestit Koskelan murhasta syytettyjen juonittelun teon jälkeen? ”Me kaks ollaan nyt tärkeempii”

Tekijät pohtivat jälkien peittelyä ja ruumiin hävittämistä.

Koskelan surmasta syytetyn poikakolmikon toiminta henkirikoksen jälkeen paljastaa, että suunnitelmiin jälkien peittelystä sekoittui kasvavaa huolta itselle koituvista seuraamuksista. Murhaajaksi heistä ei ole tunnustautunut vielä kukaan.

Surma tapahtui Helsingissä Koskelan sairaala-alueella perjantai-iltana 4. joulukuuta. Tunteja kestäneen pahoinpitelyn jälkeen pojat jättivät 16-vuotiaan uhrin makaamaan maahan henkitoreissaan ja lähtivät itse kotiinsa.

Tässä jutussa syytetyt esiintyvät nimillä poika A, B ja C. Poika A on heistä vanhin. Hän oli tuntenut muut vasta vähän aikaa, uhri mukaan lukien.

Pojat B ja C sekä uhri puolestaan olivat lapsuudenystäviä. Poika C on kolmikosta nuorin.

Surmayön jälkeen pojat heräilivät kodeissaan. Poika A kertoi kuulusteluissa, että hänellä oli hirveä krapula ja päätä särki.

Myöhemmin illalla hän huomasi, että muut pojat olivat jättäneet viestejä. Uhri oli kuollut.

– Säikähdin ja heitin puhelimeni pois, minulle tuli semmonen äkillinen sokki, poika A kertoi.

Perheelleen hän esitti, että kaikki on hyvin. Keskenään poikakolmikko otti ryhmäpuhelun.

Ote uhrin lapsuudenystävien keskustelusta 5. joulukuuta.­

Poika C oli käynyt katsomassa uhria jo yöllä ennen kotiin menoaan. Jo yöllä hän oli lähettänyt poika B:lle ääniviestin, jossa totesi uhrin kuolleen tai olleen kuolemassa, samalla naurahtaen.

Sen jälkeen pojat B ja C olivat käyneet iltakuudelta tapahtumapaikalla katsomassa ruumista ja siivoamassa paikkoja.

He olivat keränneet oluttölkit pois. Yhden tölkin he unohtivat tapahtumapaikalla olleen lavan alle, mistä poliisi löysi sen myöhemmin. Uhri oli jätetty makaamaan lavan viereen.

– Emme vaan tienneet, mitä pitäisi tehdä. Ajattelin, että sitten kun joku löytää uhrin, ilmiannan itseni poliisille, A sanoi.

Uhrin lapsuudenystävien viestejä itsenäisyyspäivänä 2020.­

Näin ei käynyt. Sen sijaan pojat ryhtyivät pohtimaan jälkien peittämistä ja ruumiin hävittämistä.

He viestivät keskenään enimmäkseen Snapchat-sovelluksella. Pojat A ja C pohtivat, että olisi käyty kaatamassa valkaisuainetta ruumiin päälle DNA-jälkien tuhoamiseksi. Sitten mietittiin autokuljetuksen hankkimista ruumiin pois viemiseksi.

– Ajatus oli viedä Hyvinkäälle ja viety se johonkin metsään, poika C kertoi poliisille.

Esillä oli myös idea Pikkukoskelle viemisestä ja veteen heittämisestä. Olisi väitetty uhrin hukkuneen kännissä. Poika A etsi netistä tietoja sadevesitynnyreiden koosta, että mahtuisiko ruumis sellaiseen.

– Sit (poika A) puhu, et haettais tynnyri K-raudasta ja laitettu (uhri) sinne. Ja sit laitettu se tynnyri vaa sinne auton takakonttiin eikä kerrottu sille kuskille, et mitä siellä on ja et se veis sen tynnyrin vaa jonnekki, poika C jatkoi kuulustelukertomustaan.

Pojat etsivät netistä tietoja myös DNA:n säilymisestä eritteissä – he olivat virtsanneet ja sylkeneet uhrin päälle – sekä Snapchat-viestien tuhoutumisesta.

Syytetyistä nuorimman ja vanhimman keskustelua 6.12.2020.­

Poika A ei tiennyt, että kaksi muuta mahdollisesti juonittelivat häntä syylliseksi. Poika A oli tullut lapsuudenystävien porukkaan vasta rippileirin jälkeen.

Snapchatissa pojat B ja C viestittelivät, kuinka poika A oli hakannut uhrin kuoliaaksi ja kuinka he olivat seuranneet sivusta. Tätä samaa versiota he tuputtivat myös poika A:lle, jonka omat muistikuvat tapahtumien yksityiskohdista olivat hatarat.

Poliisi epäili, että pojat B ja C tallensivat tarkoituksella tietyt viestiketjut, jotta ne jälkikäteen tukisivat heidän syyttömyyttään. Tavallisesti Snapchat-viestit poistuvat itsestään tietyssä ajassa.

Viestien perusteella pojat B ja C sopivat, että he puhuisivat kiinni jäädessään samalla tavalla siitä, kuinka poika A ”teki nii vitusti enemmä ku kumpikaa meistä”. Poliisi kysyi poika C:ltä, mitä tämä tarkoitti.

– Ehk sitä, et me öö me eik hyväksyttäis sitä, et (poika A) sais saman tuomion ku me, ku se on tehny niin paljon enemmän ku me.

Pojat olivat viesteissä huolissaan siitä, miten heidän perheensä suhtautuisivat. Kolme päivää surman jälkeen poika B kertoi tapahtuneesta äidilleen, joka soitti poliisille.

Alkuun hän sanoi äidille vain poika A:n hakanneen uhria ja myös heitä kahta muuta. Kohta hän jo myönsi lyöneensä itsekin.

7. joulukuuta toinen uhrin lapsuudenystävistä viestitti toiselle kertoneensa tapahtuneesta äidilleen.­

Kaikki kolme ovat kuitenkin nyt syytteessä murhasta. Syyttäjien mukaan poikien kuvaamat videot todistavat, että jokainen osallistui väkivaltaan ilakoiden.

Kukaan heistä ei myönnä syyllistyneensä henkirikokseen. Poika B yritti päästä tutkintavankeudesta vapaaksi sillä perusteella, että hän myöntää vain pahoinpitelyn eikä murhasta ole konkreettista näyttöä.

Oikeudessa puolustus myöntää teot pahoinpitelyinä, törkeinä pahoinpitelyinä tai kuolemantuottamuksina. Oikeudenkäynti Helsingin käräjäoikeudessa jatkuu ensi viikolla.