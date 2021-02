”Parempi, jos ei kukaan saa tietää” – Levin keskusta on hiljentynyt jo ennen uusia rajoituksia

Levillä baarit ja ravintolat ovat hiljentyneet jo kauan ennen hallituksen uusia rajoituksia. Hiljentynyt on myös sosiaalinen media, jossa lomalaiset eivät kehtaa hehkuttaa lähteneensä Lappiin.

Valtioneuvosto on esittänyt, että kaikilla Suomen kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla suljetaan ravintolat ja baarit 8.–28. maaliskuuta väliseksi ajaksi. Se tarkoittaa sitä, että myös Lapin Levillä lappu joudutaan taas laittamaan monessa paikassa luukulle.

Vaikka uudet, mahdolliset rajoitukset ovat vasta kahden viikon päässä, Levin keskusta on jo vaipunut horrokseen.

Aamun tullen laskettelurinteisiin pakkautuu pitkiä jonoja toppavaatteisiin pukeutuneita suomalaisia, mutta kun kuu on noussut taivaalle ja sumu laskeutunut keskustaan, viimeiset laskut lasketaan suoraan omalle autolle, joka kuljettaa kaupan tai pizzerian kautta mökille.

Levin keskusta puoli kuuden aikaan torstai-iltana.­

Leviläisen baarin työntekijä, joka ei halua nimeään tai työpaikkaansa julki, toteaa, että hallituksen päätös sulkea ravintolat kuulostaa varsin järkevältä.

– Onhan tämä vähän tällainen... hän sanoo ja hiljenee hetkeksi.

– Olemme me muutenkin ajatelleet, että voitaisiin laittaa kiinni.

Hän sanoo, että turisteja Levillä on paljon, mutta juuri kukaan ei käy baarissa.

– Ihan promille on niitä, jotka käyvät.

– Että ihan järkevä päätös jos miettii tätä meidän paikallista yhteisöäkin, kun täällä on alkanut korona leviämään.

Tartuntojen lisääntyminen Kittilässä alkoi näkyä heti hiihtolomien alkaessa viime viikonloppuna. Yksi ruokakauppa jouduttiin sulkemaan, kun koko henkilökunta altistui koronalle.

Vielä tilanne ei ole erityisen paha, mutta se saattaa muuttua nopeastikin, jos joukkoaltistumisia pääsee syntymään.

Koronan pelko näkyy Levillä myös sosiaalisessa mediassa. Instagramissa Lapin Levin merkitsee sijainnikseen päivässä vain parikymmentä ihmistä, vaikka laskettelurinteiden jonojen perusteella ihmisiä kuitenkin on. Syy selviää hiihtolomalaisille jutellessa.

– Vähän se on mietityttänyt. Tuntuu, että jokaiseen postaukseen pitäisi kirjoittaa se, että olemme tällä keskenämme pienessä porukassa emmekä käy baarissa. Tuntuu, että saa sellaista hiljaista syyllistämistä osakseen, jyväskyläläinen Hanna, 27 sanoo.

– Minulle tuli juuri eilen sellainen viesti, että mitä sä siellä teet, hyi hyi, Antonina, 27, jatkaa ja kertoo, että viestin laittaja kuitenkin myöhemmin väitti kommentin olleen vitsi.

Jyväskyläläiset Ilona, Hanna ja Antonina kertovat lomalla ulkoilleensa, hiihtäneensä ja käyneensä huskysafarilla. He toteavat, ettei ole tullut mieleenkään käydä kokemassa Levin iltaelämää, vaan illat on vietetty tiukasti omalla mökillä.­

Syyllistämisen pelko näkyy siinäkin, että juuri kukaan ei halua antaa haastattelua omalla nimellään ja kasvoillaan. Moni myöntää, ettei ole kehdannut somessakaan mainostaa Lapin-lomaansa, tai jos netissä on jotain julkaissut, on jättänyt sijainnin ja hashtagit laittamatta.

– Parempi, jos ei kukaan saa tietää, että olemme täällä, maskeja kasvoilleen asettelevat opiskelijakaverukset toteavat haastattelua pyytäessä.

Levitunturin sumuisella huipulla autoilee vastaan Peak Laplandin yrittäjä Jarkko Kuusisto, jota maaliskuussa iskevät rajoitukset huolestuttavat. Hän omistaa tunturin laella toimivan Näköalaravintola Tuikun sekä Kätkänrannan uimarannalla sijaitsevan Talvikahvila Saunabaarin ja on juuri matkalla keskustelemaan työntekijöidensä kanssa siitä, mitä tuleman pitää.

Jos ravintolat laitetaan taas kiinni, työntekijät ja yrittäjät ympäri Suomen joutuvat jälleen kerran tukalaan tilanteeseen.

– Millä työntekijät maksavat vuokrat ja ostavat kaupasta ruokaa? Yritykset voivat saada valtiolta apua, mutta en minä silti pysty pitämään työntekijöitä täällä. Tämä on heille täysi katastrofi, Kuusisto tilittää.

Yrittäjä Jarkko Kuusisto on huolissaan siitä, jos ravintolat joudutaan taas sulkemaan.­

Levitunturin huipulla sijaitseva ravintola Tuikku.­

Hän kertoo jo viime keväänä tehneensä monenlaisia muutoksia liiketoimintaansa ja esimerkiksi siirtäneensä ravintolatoimintaa pitkälti pihalle. Hän toivoisikin, että hallitus ja aluehallintovirasto voisivat ottaa huomioon sen, että osa ravintoloista pystyy tarjoilemaan ruokaa vastuullisesti vaikkapa ulkona.

Häntä harmittaa, ettei hänen mielestään ravintoloita kuunnella riittävästi siinä, miten asiat voitaisiin hoitaa turvallisesti.

– Nyt unohdetaan se, että kyllä meidän alalla on niin, että jos annetaan hyvät ohjeet, niin sopeutamme yritystoimintaa, että saamme ihmiset pidettyä töissä.

Näkyvyys katosi Levitunturin laella torstaina.­

Levin keskustassa kaksi miestä nappaa murtomaasukset telineestä British Pub Old Matesin pihalla. Kello on puoli kuusi illalla, mutta baarissa näkyy vain kourallinen lomalaisia.

– Olimme ihan yksin tuolla toisella puolella, miehet sanovat ja viittilöivät baarin suuntaan.

Myöskään he eivät halua mainostaa olevansa Levillä eivätkä siksi kerro nimiään tai anna ottaa valokuvaa.

– Jos vertaa viime viikkoon, niin nyt on ihan selvästi vielä hiljaisempaa, toinen heistä sanoo ennen häipymistä mökille.

Laskettelupäivän päätteeksi Hilla ja Liisi Aarikka ja Niklas Niinivirta kertoivat käyvänsä ravintolassa kaakaolla ja lähtevänsä sitten omalla autolla mökille.­

Kuten muutkin kokeneet Levin-kävijät, myös Lapin monet talvet nähnyt Ville, 28, toteaa, ettei Levi ole nyt entisensä.

– Kyllähän täällä normaaliin verrattuna on nyt hiljaista, järjestyksenvalvojana sesonkitöitä tekevä mies sanoo.

– Se näkyy varsinkin liikenteessä ja kaupoissa. Keskusta on normaaliaikana täynnä autoja: jos on joku kolo, mihin auton saa lykättyä, niin siinä on auto. Nyt kymmenen jälkeen ei näy ihmisiä enää missään, ei kaupoissa eikä kylillä.

Myös hänelle itselleen tämä talvi on ollut erikoinen.

– On ollut vähän sellainen odottava fiilis.

– Sellainen, että mitä tuleva tuo tullessaan. Onko töitä vai ei.

Ilta-Sanomat noudatti tätä artikkelia tehtäessä koronaturvallisuusohjeita. Sekä kuvaaja että toimittaja käyttivät maskeja ja pitivät muihin ihmisiin etäisyyttä.