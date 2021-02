Koronarokotteesta annettu vajaita annoksia – ihmisiä rokotetaan uudestaan

Pfizerin ja Biontechin Comirnaty-koronarokotteen annostelussa on ollut vajavaisuuksia.

Ainakin Pirkanmaan Nokialla vajaita annoksia on annettu apulaisylilääkäri Reetta Huttusen mukaan hieman yli 50 ihmiselle. Vajaan annoksen saaneet rokotetaan uudestaan.

Vajaita annoksia on annettu tilanteissa, joissa on käytetty niin sanottua ilmakuplatekniikkaa ja tuberkuliiniruiskuja. Ongelma tässä on Huttusen mukaan se, ettei rokottaja pysty katseella varmistamaan oikeaa annoskokoa.

Tekniikkaa ja ruiskuja on käytetty yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erityisasiantuntija Mia Kontion mukaan valtakunnallisesti. Täten on mahdollista, että myös muualla maassa on tarvetta rokottaa ihmisiä uudestaan.

Ilmakuplatekniikkaa käyttämällä rokoteannoksia saadaan enemmän kuin seuraamalla pelkästään valmistajan yhteenvetoa.

THL on julkaissut uusia ohjeita tekniikan ja ruiskujen käytöstä.