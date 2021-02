Jyrki Lehtolan kolumni: Törpöt luulevat, että viruksella ei ole eliitin ravintoloihin ja juhliin VIP-korttia

Nyt kun aikaa on, aikuinen lihoo suoratoistosarjojen edessä, kun rajoitusten aiheuttaman ahdistuksen takia kirjoihin on kuulemma niin vaikea keskittyä, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Nyt loppuu se ruikutus, Maaret Kallio ja muut nihilistit!

Onko pakko nähdä kaikki niin negatiivisesti?

Voisiko välillä ajatella muita kuin itseään ja hauraudestaan rakentamaansa kruunua?

Mikäli hyvinvoivia, terveitä kaupunkilaisia on uskominen, he ovat olleet koronan suurimmat kärsijät. Toisin kuin sairailla, lapsilla, vanhuksilla, niillä on mediassa ääni, ja sitä ne ovat sananvapaussotureina käyttäneet sääliäkseen itseään, kun eivät pääse museoihin halailemaan muita koronan uhreja silloin kuin huvittaisi.

Varsinaisia koronan uhreja sairaiden ja vanhusten ohella ovat olleet lapset ja nuoret, joilta on viety jo vuosi, harrastukset keskeytyivät, koulukaverit hävisivät, aikuisuuden siirtymäriitit ja niihin kuuluvat häpeät katosivat, kun ei päässyt edes penkkareissa nolaamaan itseään.

Elämä supistui sohvaksi ja ruuduksi, josta löytyivät sekä opiskelu että vapaa-aika ja yhtäkkiä lapsi tajusi, että ei helvetti, ruutu ja sohva, tämä suppea surkeus on elämää, jonka lapsen vanhemmat ovat valinneet ilman poikkeusolojakin.

Tuosta hetkestä alkoi lapsen kasvu. Ne näkivät vanhempansa kirkkaammin ja oppivat aikuisuudesta asioita, jotka kantavat heitä vielä pitkälle.

Aikuiset ovat teeskentelijöitä.

Ne vaativat lasta kestämään ja sopeutumaan, mutta kun niiden ravintolat, kuntosalit tai karaokemikrofonit uhataan sulkea, kotona ei uskalla hengittää, kun äiti sekoaa Facebookissa.

Aikuiset ovat ihme vauvoja. Niiden sietokyky on niin olematonta, että isä vietti viikon hotellissa päästäkseen pakoon omia valintojaan.

Aikuiset ovat valehtelijoita.

Rajoitukset eivät koskaan koske niitä, kun ne törpöt pitävät itseään kuolemattomina, ja siksi niiden ravintolat, kuntosalit, juhlat ovat niiden mielestä eliitin tiloja, joihin viruksella ei ole VIP-korttia.

Aikuiset valehtelevat itselleen.

Karaoke ja Lappi eivät ole ”välttämättömiä, ettei pää hajoa”, vaan jotain, mihin aikuinen on tottunut eikä ymmärrä, miksi poikkeusolojen täytyisi tarkoittaa, että aikuisen pitäisi poiketa siitä, mihin on tottunut.

Kun aikuiset kertovat, että kokkaaminen kiinnostaa, ne valehtelevat. Niitä kiinnostavat tv:n kokkiohjelmat, ja siksi lapsi on vuoden aikana oppinut vihaamaan riisiä, kanaa, raakaa kalaa ja tofua.

Pienestä pitäen lapsi muistaa aikuisen hölisseen, että voi kun olisi aikaa, aikuinen lukisi kirjoja.

Nyt kun aikaa on, aikuinen lihoo suoratoistosarjojen edessä, kun rajoitusten aiheuttaman ahdistuksen takia kirjoihin on kuulemma niin vaikea keskittyä.

Se on ehkä aikuisen ainoa älykäs valinta.

Äidinkielen tunneilla lapselle on hoettu lukemisen tärkeyttä.

Siksi lapsi luki kirjailijoiden koronakirjoja ja kohtasi kauhun tajutessaan, että pandemia on tyhmille aikuisille vain uusi syy kelailla itseään vähän lisää.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.