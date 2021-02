Koronakoordinaatioryhmä kokoontuu huomenna aamulla arvioimaan sitä, millaisia käytännön toimenpiteitä Lapissa tehdään.

Seitsemässä Suomen sairaanhoitopiirissä otetaan nyt käyttöön tason kaksi rajoitustoimenpiteet, joita ovat esimerkiksi laaja etätyö- ja kasvomaskisuositus, julkisten tilojen käytön rajoittaminen sekä sulkeminen ja yli 6 hengen kokoontumisrajoitus. Yksi näistä sairaanhoitopiireistä on Lapin sairaanhoitopiiri, jossa hiihtolomat ovat juuri nyt vilkkaimmillaan.

Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Broas toteaa, että Lapissa tasolle kaksi siirtyminen on ennakoiva toimenpide.

– Sairaanhoitopiiri on tällä hetkellä kiihtymisvaiheessa, mutta liittyen juuri siihen, että meillä on paljon matkailijoita korkeamman ilmaantuvuuden alueilta, niin olemme tällä perusteella siirtymässä vaiheeseen kaksi, jolloin otetaan käyttöön järeämpiä rajoitustoimenpiteitä ja suosituksia.

Broas kertoo, että koronakoordinaatioryhmä kokoontuu huomenna aamulla arvioimaan sitä, millaisia käytännön toimenpiteitä Lapissa tehdään.

– Tulee varmaan kokoontumisrajoitusten tiukentumisia niin julkisella puolella kuin suositus yksityisellä puolellakin, otetaan kantaa harrastustoimintaan liittyviin kysymyksiin, etäopetukseen liittyviin kysymyksiin, julkisten tilojen turvallisuuteen, yksityisten harrastus- ja viihdetilojen turvallisuuteen, Broas luettelee.

Matkailijoiden kannalta muutoksia ei kuitenkaan luultavasti juurikaan tule juuri nyt, hän toteaa.

– Ei tällä suoranaisia vaikutuksia ole tavalliseen matkailijaan, joka täällä viettää lomaa.

Edellä mainittujen rajoitusten lisäksi valtioneuvosto esittää ravintoloita suljettaviksi kolmeksi viikoksi kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla 8.–28. maaliskuuta väliseksi ajaksi.

Sulku on käytännössä samanlainen kuin viime keväänä, eli ravintoloista saa kuitenkin myydä ruokaa ulos.

– Tällä voi olla matkailijoihin enemmän vaikutuksia, Broas sanoo.

Kittilän terveyskeskuksen johtava lääkäri Heidi Tanninen toteaa, että kahdessa viikossa, ennen maaliskuun 8. päivää, ehtii tapahtua paljon esimerkiksi tartuntamäärien suhteen.

– Tilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti, ihan viikonkin sisällä, kun ihmisiä on alueella paljon. Vaikea sanoa, mikä meillä on tartuntamäärä viikon päästä, kun tämä viikko ja ensi viikko ovat kuitenkin hyvin vilkkaita lomailuviikkoja. 8. maaliskuuta on vielä kaukana, Tanninen toteaa.

– Jos korona lähtee jossain Levillä leviämään, niin virustartunta päätyy kyllä eri puolille Suomea, kun ihmiset lähtevät lomilta kotiin tartunnan saaneena. Se lähtee leviämään monessa paikassa, mikä on huolestuttava ilmiö.