Upeat kuvat: tältä näytti menneisyyden Helsinki

Hakaniemen torin vilinä ajoittuu ehkä viimeiseen rauhan kesään 1939. Arenan talo oikealla on pystyssä. mutta muut vanhat jyrättiin 60-luvun purkuvimmassa.­

Vanha Helsinki värikuvina -sivustolla on jo yli 20 000 käyttäjää. Sivuston perustaja Juha Tarvainen värittää vanhat mustavalkoiset kuvat digitaalisesti.

Väritetyt vanhat kuvat avaavat menneisyyden kaikille aisteille.

Jessus, mikä lumilinna!

Klopit ovat pykänneet talvipuhteikseen kunnollisen tornin, jonka arkkitehtuuri saa aivot raksuttamaan. Missä ovi? Onko sisälläkin tikapuut?

Kuva on ajoitettu löyhästi 1920–30-luvuille, melkein sadan vuoden taa. Silti ylpeiden poikien suurtyö tulee liki. Siinä on värit.

Uskomaton lumilinna on loppusilausta vaille valmis. Kuva ajoittuu 1920- tai 30-luvulle. On todennäköistä, että huolettomat rakennusmiehet joutuivat sotarintamalle aikuisiksi vartuttuaan.­

Tuhansien vanhojen kuvien lumovoima aukeaa Facebookin Vanha Helsinki värikuvina -sivustolta. Värit puhaltavat hengen paitsi arjen eloon myös edesmenneisiin ihmisiin. Maailma ei ollut mustavalkoinen.

Värikuvat sijoittuvat Helsinkiin, mutta henkilöt, vaikkapa nuo hyppylaudalla pyhäkamppeissaan pomppivat tytöt, voisivat olla mistä päin Suomea tahansa.

Kuva 1950-luvulta suorastaan yllyttää muistelemaan pihaleikkejä. Aikamatkan tytöt olisivat jo seitsenkymppisiä.

Tytöt pomppivat hyppylaudalla Intiankadulla 1957. Onkohan kevätjuhlapäivä, kun heillä on noin hienot mekot yllään?­

Puistovahti Andrejeff Hait hätistää koiraa Helsingin Esplanadilla vuonna 1908.­

Värikuvasivuston perusti Juha Tarvainen harrastuksekseen viime heinäkuussa, kun Suomi huilasi hetken kauhean kevään jälkeen – kohdatakseen ankaran syksyn ja talven.

Kylläpä suomalaiset innostuivat selaamaan albumia! Jäseniä on jo lähes 20 000. Vanhat kuvat ovat turvallisia, koska tiedämme kuinka kävi. Sodistakin selvittiin.

Nostalgiset puuhat ovat arvossaan keskellä tuntematonta. Koko Suomi leipoo ja hiihtää.

Kuvaston jäsenten ikähaarukka on parikymppisistä yli 80-vuotiaisiin. Nuorinta ikäluokkaa on yhtä paljon kuin juuri eläkkeelle jääneitä.

Originaalit ovat kotoisin Helsingin kaupunginmuseon ja Museoviraston satojentuhansien kuvien kokoelmista. Kuka tahansa pääsee vapaasti penkomaan näitä aarrearkkuja netissä.

Iloiset naiset vapputunnelmissa Helsingin Esplanadilla 1920-luvulla.­

Tuberkuloosia pyrittiin 1940-luvulla kitkemään terveystarkastuksilla. Työmiehet jonottavat röntgenkuvaan.­

Helsingin linja-autoasema 1940-luvulla.­

– Mietin aluksi, että olenko ainoa, jota tällainen väritetty historia kiinnostaa. Mennyt maailma näyttää kuitenkin yhdistävän sukupolvia. Sysäyksenä oli oma wau-elämys siitä, kuinka lähelle kuva tulee väreissä. Yli 80 vuotta vanhassa näkymässä Hakaniemen torilta olet kuin elokuvassa, Juha Tarvainen sanoo.

Tosiaan, kuvat ovat myös arvokasta kaupunkihistoriaa. Kuva Hakaniemestä (artikkelin pääkuva yllä) alleviivaa, että hallia ja Lars Sonckin piirtämää Arenan taloa lukuun ottamatta kaikki rakennukset on jyrätty pois ja korvattu 1960-luvun luomuksilla. Niin sanottu Wendtin talokin sai lähteä sinänsä hienon Ympyrätalon tieltä.

Museoviraston kuvakoodin mukaan Hakaniemi-otos on välirauhan kesältä 1940, mutta moni on kommenteissaan arvellut sen sijoittuvan ajalle ennen talvisotaa. Hyörinässä tunnelma on huoleton ja nuoret miehet siviilivaatteissa.

Lapset aikakauslehtiä lukemassa.­

Volkkari, Pösö, Taunus, Mosse, Anglia, Triumph, Warre, Volvo, Volga, Mini, Tipparellu, Simca, Skoda… joko tuli kaikki? Rautatientori palveli parkkipaikkana 60-luvulla.­

Lasipalatsin työmaa Helsingissä kuvattuna Mannerheimintien puolelta 1930-luvulla.­

Monitulkintaisuus onkin iso osa näiden kuvien viehätystä. Mielikuvitus saa luoda tarinoita kuvien ihmisille ja tilanteille.

Tarvainen värittää kuvat digitaalisesti, kuinkas muuten. Autenttisuutta hän ei lupaa, koska se on mahdotonta, mutta riittävän tarkan entisaikojen värimaailman kuitenkin. Se ei ole yhtä räikeä kuin nykyään. Lapsetkin näyttävät pikkuaikuisilta palttoissaan.

– Selaan maalitehtaiden värikarttoja. Tutkin, kuinka bussien värit ovat muuttuneet tummista vaaleampiin.

Palautetta tietysti sataa.

– Väritin kerran suomenhevosen liian laikukkaaksi, jolloin asiantuntijat ottivat yhteyttä. Korjasin värin, Tarvainen tunnustaa.

Liikennepoliisi Mannerheimintiellä Helsingissä vuonna 1951.­

Elannon autonkuljettaja 1950-luvulla.­

Somen lietemyrskystäkin Tarvainen on saanut osansa. Kun kuvassa näkyy Helsingin kaupunkikuvaan olennaisesti kuuluva Elanto, julkaisijaa on haukuttu saatanan kommariksi.

Kuvia postaavat muutkin, mutta Tarvainen ainoana moderaattorina pitää homman näpeissään. Hän putsaa alati valppaat trollit ja kiusaajat pois.

Sotakuvia värivirrassa ei näy. Siihen on syy.

– Kuvien tarkoitus on ällistyttää ja tuottaa hyvää mieltä. Sota-aika on iso osa suomalaisuutta ja identiteettiämme, mutta tuhoa ja kärsimystä en halua tuoda esiin, Tarvainen sanoo.

– Voiko tämä olla totta, se on jutun juoni.

Sade toi tulvan Helsinkiin 1934. Aleksanterinkatu on kuin mini-Manhattan.­

Sitäpä katsoja kysyy, kun näkee 1930-luvun tulvakuvan. Helsinki on kuin mikäkin mini-Manhattan. Ihmiset hienoissa kävelypuvuissaan väistelevät tukkeutuneen viemärin luomaa rapakkoa. Mies sompailee pyörällä ratikkakiskojen välissä. Lipsahtaako?

Vakavasta tilanteesta huolimatta kuvassa on selittämätöntä levollisuutta. Viimeisiä rauhan vuosia elettiin.

Naiset katukivityössä 1930-luvulla.­

Kuormuri on rojahtanut Kolera-altaaseen Vanhan Kauppahallin tykönä kesällä 1930. Hanslankarit lorvivat kädet taskussa, kuten asiaan kuuluu.­

Huima uutiskuva Kolera-altaaseen pudonneesta kuormurista jopa huvittaa. Hanslankareita norkoilee kädet taskussa.

Pettikö käsijarru? Pelastuiko kalakauppias Erikssonin kuski? Entä apumies? Pulahtiko lasti sinne mistä oli tullutkin?

Sydäntä läikäyttävä yllätys on kuva lasten kesäsiirtolasta vuodelta 1918. Alareunan raitahaalarinen nassikka voisi olla ruotsalaisesta kesäsarjasta ja pesuhuone modernista sisustuslehdestä, vaan eivät ole.

Sisällissodassa 1918 jäi orvoksi 25 000 lasta. Seesteinen kuva lastentarhojen kesäsiirtolan pesupuuhista on tuolta kesältä. Mitä pienten vanhemmille oli tapahtunut?­

Kuva suurista ikäluokista vaunuissaan 1949 henkii toivoa ja rauhaa. Aikuiset ovat äitejä ja puistotätejä Vanhassa kirkkopuistossa, joka tunnetaan myös Ruttopuistona.­

Raaka sisällissota on käyty keväällä ja jälkipuinti käynnissä. Ovatko lapset orpoja, vanhemmat vankileirillä? Poika vasemmalla näyttäisi pesevän hampaitaan, mutta hammasharja oli kyllä perin harvinainen kapine yli sata vuotta sitten. Ehkä hän lusikoi kalanmaksaöljyä kupista.

Mummolan ihanin huonekalu oli verkkopohjainen heteka, joka vedettiin illalla tuplasängyksi. Heteka oli kuulunut kamariin sota-ajoista lähtien. Tuo entisaikojen trampoliini lullasi laverisänkylapsen lempeästi uneen, kun aikuiset jäivät kyökkiin rupattelemaan.

Ruskeassa putkirunkoisessa hetekassa tehtiin sodanjälkeiset suuret ikäluokat. Tunnelmakuva puiston lastenvaunuista kesällä 1949 on täynnä uskoa tulevaan. Sitä tämäkin aika kaipaa.

