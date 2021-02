Oikeusministeri kutsuu lähipäivinä puoluesihteerit keskustelemaan vaalien kohtalosta.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kertoi hallituksen torstaisessa tiedotustilaisuudessa, että kuntavaalien käytännön järjestelyistä epidemiatilanteen keskellä keskustellaan lähipäivinä.

– Kutsun lähipäivinä puoluesihteerit keskustelemaan, mitä tilanne tarkoittaa kuntavaaleille. Vaaleista päätetään parlamentaarisesti, Henriksson sanoi.

Tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että Suomessa toteutetaan 8.3 alkaen kolmen viikon sulkutila, joka päättyy 28. maaliskuuta.

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivän pitäisi olla sunnuntai 18.4.

Henriksson sanoi keskiviikkona STT:lle, että koronan vuoksi eristyksessä olevien äänestämisestä ei ole löytynyt ratkaisua. Poikkeuksena ovat laitoksessa hoidettavana olevat koronapotilaat, jos heidän kuntonsa sallii äänestämisen.

Henriksson peräsi viime viikolla ministeriön virkamiehiltä luovuutta, jotta asiaan löytyisi ratkaisu.

– Sellaista ei ole löytynyt. Kirjeäänestyskään ei onnistuisi, koska silloin pitäisi olla kaksi todistajaa läsnä, ja THL:n näkemys on, että tartunnan riski on kuitenkin niin iso, kun on kyse tautia sairastavasta henkilöstä.

Henriksson sanoi keskiviikkona, että yksi keskeinen ratkaistava kysymys on vaalivirkailijoiden, erityisesti kotiäänestystä tekevien, rokottaminen ennen vaaleja. Se edellyttäisi rokotusjärjestyksen muuttamista, johon muun muassa päämisteri Sanna Marin (sd) on suhtautunut myönteisesti. Henriksson sanoi odottavansa asiaan kantaa sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM).