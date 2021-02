Sateet väistyvät viikonlopuksi – lauantaiksi luvassa aurinkoa

Iltapäivällä ja illalla maan etelä- ja keskiosan yli itään liikkuu hajanaisia vesisateita tai satelee tihkua.

Lapin lumisateet väistyvät aamupuolella itään. Iltapäivällä maan pohjoisosassa sää selkenee väliaikaisesti monin paikoin.

Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 2 - 5 astetta, muuten on laajalti 0 – 4 astetta Meri-Lappia myöten, Pohjois-Karjalan itäosasta Pohjois-Lappiin on pakkasta 0 - 5 astetta.

Perjantaina luoteesta virtaa Suomeen kuivempaa ilmaa.

Pilvisyys on vaihtelevaa. Pohjois- ja Itä-Lappiin leviää lumisateita, muualla voi tulla yksittäisiä vesi- tai räntäkuuroja. Aamulla kaakossa satelee vielä vettä tai räntää.

Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 2 – 5 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla kahdesta pakkasasteesta kahteen asteeseen ja Lapissa on pakkasta 0 - 2 astetta.

Lauantaina korkeapaineen selänne aurinkoisine säineen liikkuu Suomen yli itään. Illalla sää pilvistyy lännestä alkaen, ja lännestä lähestyy lumisadealue.

Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 0 – 2 astetta ja maan pohjoisosassa on pakkasta 0 - 3 astetta.