Tästä päivästä alkaen yli 10 hengen tiloissa Hus-alueella tulee pystyä pitämään kahden metrin turvaväli. Ilta-Sanomat kysyi Avista, millaisia toimia määräys tarkoittaa käytännössä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen toimijoiden tulee tästä päivästä alkaen varmistaa, että yli 10 hengen tiloissa pystytään pitämään kahden metrin turvaväli. Etelä-Suomen aluehallintovirasto avi teki päätöksen asiasta keskiviikkona.

Määräys koskee sekä yksityisiä elinkeinonharjoittajia että julkisia toimijoita ja on voimassa maaliskuun 14. päivään asti.

Ravintoloita rajoitus ei koske, koska niiden toiminnan rajoittamisesta päättää valtioneuvosto. Päätöksen piiriin ei kuulu myöskään julkinen liikenne, sillä siihen liittyvästä säätelystä vastaa puolestaan Traficom.

Avin tiedotteen mukaan päätös koskee yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettuja tiloja. Päätös koskee yli 10 henkeä vetävien sisätilojen lisäksi rajattuja ulkotiloja, joihin mahtuu samanaikaisesti yli 50 ihmistä.

Toimijat ovat velvoitettuja varmistamaan, että tiloissa olevat henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin.

Tiloja tarjoaviksi toimijoiksi on mainittu yksityiset elinkeinonharjoittajat, kunnat ja kuntayhtymät, uskonnolliset yhdyskunnat, julkisoikeudelliset laitokset sekä yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston vastuualuejohtajan sijainen Riku-Matti Lehikoinen kertoo Ilta-Sanomille, että päätös koskee julkisia tai puolijulkisia tiloja, kuten esimerkiksi kauppoja, kauppakeskuksia, kuntosaleja, pankkeja ja kirjastoja.

– Kaikki tilat, joissa voi olla asiakkaita tai osallistujia. Tämä laki ulottuu joihinkin seurakunnankin tiloihin ja järjestöihin. Sellaiset tilat, minne kuka tahansa voi oven avaamalla mennä, kuten liiketilat ja asiakaspalvelutilat.

– Koulut, varhaiskasvatuksen tilat ja vastaavat eivät kuulu tähän ryhmään.

IS kysyi Lehikoiselta, miten määräystä noudatetaan käytännössä, esimerkiksi kaupoissa ja muissa liiketiloissa.

– Elinkeinonharjoittaja saa ihan itse päättää, että miten sitä noudatetaan. Sen voi tehdä esimerkiksi niin, että asiakasmääriä vähennetään.

– Jos vaikka ruokakauppaa ajatellaan esimerkkinä, niin jonkinlainen kontrolli kaupalla täytyy olla, että minkä verran ihmisiä on kerralla sisällä. Kassajonot ja muut tällaiset ruuhkautuvat totta kai, jos porukkaa on liikaa.

Lehikoinen myöntää, että vaikkapa suurikokoisissa myymälöissä liikkuvien asiakkaiden keskinäisten turvavälien valvominen on käytännössä haastavaa. Lehikoisen mukaan asiassa pätee niin sanottu maalaisjärki.

Hän korostaa myös asiakkaiden omaa vastuuta turvavälien noudattamisessa.

– Elinkeinonharjoittajien täytyy luoda puitteet ja palvelukäytännöt sellaiseksi, että ihmisten on mahdollista pitää näitä turvavälejä, hän täsmentää.

– Aika paljon ihmisten omalle vastuulle jää niiden turvavälien ylläpitäminen. On vaikea nähdä sitä, että kaupassa voisi olla niin paljon henkilökuntaa, että he voisivat käydä koko ajan koputtamassa olalle, että muista pitää turvavälit. Toivotaan, että henkilökunta voi puuttua, mikäli alkaa syntyä ruuhkia.

Lehikoinen sanoo, että toimijoiden määräyksen noudattamista valvotaan ilmoitusten ja riskiarvioinnin perusteella.

– Toimijoiden omavalvonta ja asiakkaiden oma toiminta on tässä tärkeintä. Mutta valvontaakin tehdään. Samoin kuin ravintoloissakin, niin ilmoitusten perusteella mennään katsomaan, että noudatetaanko tätä. Eli kyllä näissäkin kierretään, ja siihen on valvontasuunnitelmat tehty.

Lehikoinen ei usko, että toimijoiden yleisvalvonta olisi mahdollista kohteiden valtavan määrän vuoksi, vaan toimintaan puututaan nimenomaisesti tulleiden ilmoitusten perusteella.

– Jos ajatellaan, että olisi vaikkapa joku kauppa, jossa olisi jatkuvasti ruuhkaa, niin veikkaan, että ilmoituksia tulisi aika paljon. Tietäisimme sitten mennä paikalle. Jos siellä silloinkin on ruuhkia, niin sitten annetaan määräys, että asiakaspaikkamäärää täytyy vähentää.

Entä mitä voi pahimmillaan seurata, jos toimija rikkoo määräystä?

– Meillä tai kunnalla on mahdollisuus laittaa tällainen toimipaikka kuukaudeksi suljettavaksi asiakkailta. Se on sanktio, jos tätä olennaisesti rikotaan tai jos on annettu määräys, jota rikotaan edelleen.