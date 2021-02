Tällaista on Muoniossa, jossa neljäs­osa aikuis­väestöstä on jo rokotettu – maanantaina pistoksen saanut 53-vuotias J-P: ”Kyllä mie täällä mettässä pysyttelen vielä”

Lapissa sijaitseva Muonio on tällä hetkellä Suomen kuudenneksi rokotetuin kunta. Katukuvassa se ei vielä näy, mutta osa asukkaista on jo saanut huokaista helpotuksesta.

Lumipyryn keskeltä, Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja Ruotsin välistä löytyy pieni Muonion kunta, joka on tällä hetkellä yksi Suomen rokotetuimmista kolkista.

Muoniossa asuu noin 2300 ihmistä, joista noin 1900 on yli 18-vuotiaita. Rokotettuja on tuoreimpien tietojen mukaan 467, eli joka neljäs muoniolainen aikuinen on nyt saanut ainakin yhden annoksen koronarokotetta. Enontekiön ja Muonion johtava lääkäri Teemu Taulavuori kertoo, että sote-henkilöstö on saanut myös tehosteannokset.

Sitä ei maskien ja käsidesien täyttämästä katukuvasta huomaa, mutta paikallisille jutellessa kyllä. Lähes jokainen muoniolainen tuntee jonkun, joka on jo saanut koronarokotteen. Niin myös Muonion keskustassa Muonio Shoppia pyörittävä Minna Hyöky, joka on asunut Muoniossa jo toistakymmentä vuotta.

Minna Hyökyn mukaan Muoniossa kaupassa katsotaan ”vähän talvisilmillä”, jos joku on ostoksilla ilman maskia.­

Hän on tyytyväinen siihen, että rokotukset ovat edenneet niin hyvin, vaikka kunnan tartunnat ovat pysyneet muutenkin onnistuneesti kurissa koko epidemian ajan.

– Aivan huippuhomma, että olemme saaneet rokotettua, mutta luulen, että täällä saataisiin enemmänkin, jos rokotteita olisi. Tässä on paljon sellaisiakin ihmisiä, jotka käyvät Ruotsin tai Norjan puolella töissä, niin ehdottomasti heidätkin pitäisi saada rokotettua, hän sanoo.

– Tietenkin sitä toivoisi, että myös omat vanhemmat saisivat rokotteen, jotta heidän ei tarvitsisi pelätä käydä kaupassa.

Hyöky myy idyllisessä Muonio Shoppissa muun muassa sisustusesineitä sekä lankoja, joille on etenkin koronan myötä ollut kysyntää.­

Pienen maanittelun jälkeen Hyökyn kaveri J-P Hietala, 53, ilmaantuu naapurista paikalle ja esittelee puhelimestaan rokotetodistuksesta otettua kuvaa. Hän on saanut ensimmäisen annoksen AstraZenecan rokotetta maanantaina ja on pirteällä tuulella.

– Totta kai se helpottaa. On sellaisia vaivoja ollut, että korona saattaisi olla vaaraksi. Pallolaajennuksia tehty jo nuorella iällä, sydän on operoitu useamman kerran, ja minulla on ollut sappikivistä johtuva vakava haimatulehdus, Hietala kertoo.

Sähkölaitoksella töissä oleva J-P Hietala sai tällä viikolla ensimmäisen koronarokotepistoksen.­

Muoniossa on tällä viikolla alettu rokottaa alle 70-vuotiaita, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila.

Mitään jälkioireita ei lääkeyhtiö AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämästä rokotteesta tullut, Hietala sanoo. Oikeastaan edes pistäminen ei tuntunut miltään.

– Vaimo just eilen kysyi, että miten sulla tuntuu siinä kädessä. Minä sanoin, että tunsin vaan nuo Outin sormet näin (Hietala näyttää pihtiotteen olkapäähänsä), ja kun otin laastarin pois, se oli ihan puhdas. Mietin, että onko hän oikeasti edes pistänyt siihen, Hietala virnuilee.

– Vai laittoivatkohan ne lumelääkettä?

Outi tarkoittaa terveydenhoitaja Outi Palojoensuuta, joka yhdessä toisen terveydenhoitajan kanssa vastaa Muonion rokotustoiminnasta. Toisen rokoteannoksen Hietala saa 17. toukokuuta.

Muoniossa on ja Enontekiössä on useita koronatestauspisteitä, joissa etenkin pikatestiä käytetään ahkerasti.­

Maskien polttaminen ei ole vielä käynyt mielessä, hän vannoo.

– Sen verran täytyy pelkoa olla vielä.

– Jotkut ovat kyllä sanoneet, ettei maskia periaatteessa tarvitsisi pitää, jos on rokotteen saanut, mutta mistä tuon tietää.

Teemu Taulavuori sanoo, että Muonion rokoteonnistumisen salaisuus on vankka kokemus ja lappilaisten hyvä yhteistyö.

– Työskentely Lapissa on ollut todella aktiivista koko koronan ajan monella sektorilla.

– Terveyskeskuksissa johtavat lääkärit pitävät tiiviisti jopa päivittäin yhteyttä siitä, missä mennään, missä muut menevät ja mitä pitäisi tehdä, Taulavuori sanoo ja kiittelee muun muassa Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäriä Markku Broasia.

Outi Palojoensuu osallistui keskiviikkona Lapin alueen rokotekoordinaatioryhmän etäkokoukseen.­

Nyt rokotteita ei ole kuitenkaan tullut niin paljon kuin vuoden alussa, joten rokotustahtia on ollut pakko hidastaa. Viikoille 8–9 Muonioon tulee vain 30 annosta AstraZenecan rokotetta.

Rokotusten alkaessa Lapin sairaanhoitopiirissä kerättiin kunnilta tiedot akuuttien hengitystie­infektiopotilaiden, korona­potilaiden ja näitä hoitavien henkilöiden määrästä sekä ympärivuorokautisen hoivan asukkaiden ja henkilökunnan määrästä. Rokotteet jaettiin kuntien ilmoituksen mukaan.

Logistisista syistä Modernan ensimmäinen Suomeen tullut 4 800 annoksen rokotepaketti lähetettiin Lappiin, mikä on myös osaltaan vaikuttanut lappilaisten rokotemääriin.

Outi Palojärvi kertoo, että paikalliset ovat kovasti kyselleet rokoteaikojen perään.

– Eilen itkikin yksi ja kertoi, että on sellainen tunne, että tarvitsisi rokotteen. Mutta kun niitä vain ei ole.

– Etelästä on ollut sellaisiakin kysyjiä, että tulevat kahdeksi viikoksi tänne, niin voivatko saada täällä rokotteen, kun etelässä pitäisi odottaa pidemmän aikaa. Mutta ei. Annoksia tulee tietenkin kunnan asukasluvun verran, niin se olisi kuntalaisilta pois, Palojärvi sanoo.

Sitä, paljonko rokotteita Muonioon on lähitulevaisuudessa tulossa, ei tiedä kukaan.

– Koronahan on opettanut sen, että emme koskaan tiedä kuukauden päähän, mikä tilanne on. Olemme valmiita rokottamaan heti, kun tavaraa saadaan, Taulavuori toteaa.

Teemu Taulavuori jutteli Muonion hyvinvointikeskuksessa keskiviikkona 92-vuotiaan Edla Reginan kanssa, joka on myös saanut jo koronarokotteen.­

Muoniossa tartunnat paikallisten keskuudessa ovat olleet koko epidemian ajan varsin vähäisiä. Syyksi paikalliset arvioivat sen, että terveysviranomaisten suosituksia on noudatettu kuuliaisesti.­

AstraZenecan rokotteen saanut Hietala kantaa erityisesti huolta vanhoista ihmisistä, jotka ovat linnoittautuneet koteihinsa eivätkä ole voineet tavata juuri ketään lähes vuoteen.

– Ei tässä kylästellä sillä lailla, mikä on täällä aika yleistä. Minullakin on yksi vanhempi ystävä Enontekiöllä, joka kävi ennen tosi usein kylässä. Nyt hän vain soittaa kaksi kertaa viikossa ja kyselee, mitä Muonioon kuuluu.

Haaveissa kuitenkin on, että myös hän saisi pian rokotteen, ja kaverukset voisivat ehkä vihdoin taas kyläillä.

Minna Hyöky ja J-P Hietala kiittelevät muoniolaisia siitä, miten ahkerasti nämä käyttävät käsidesiä ja maskeja.­

Mitään erityisiä suunnitelmia Hietalalla itsellään ei ole, vaikka periaatteessa rokotteen saamisen myötä mahdollisuus olisi vaikka mihin.

– Kyllä mie täällä mettässä pysyttelen vielä, hän sanoo ja nauraa.

Ilta-Sanomat noudatti tätä artikkelia tehtäessä koronaturvallisuusohjeita. Sekä kuvaaja että toimittaja käyttivät maskeja ja pitivät muihin ihmisiin etäisyyttä.