Toistaiseksi riittää, että julkisessa liikenteessä ohjeistetaan matkustajia.

Uuden tartuntatautilain vaatimus turvaväleistä ei koske julkista liikennettä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) teki keskiviikkona päätöksen, jonka mukaan Hus-alueen toimijoiden tulee varmistaa, että yli 10 hengen tiloissa pystytään pitämään kahden hengen turvaväli.

HSL ja VR kertovat, ettei vaatimus päde julkisen liikenteen matkustajatiloihin, sillä niihin liittyvästä säätelystä vastaa Traficom, ei aluehallintovirasto. Traficom asetti maanantaina julkiselle liikenteenteelle velvoittavia toimenpiteitä, mutta ilman turvavälivaatimusta.

Tässä vaiheessa lainsäädäntö velvoittaa HSL:n ja VR:n ainoastaan laatimaan ohjeistuksen asiakkaille riittävien toimenpiteiden takaamiseksi.

– Käytännössä liikennöitsijöiden pitää laatia ohjeistus, miten liikennevälineissä voidaan matkustaa mahdollisimman hyvin turvavälit ja muut seikat huomioiden. Totta kai käytännön matkustaminen pitää pyrkiä järjestämään niin, että ohjeiden mukaan voidaan toimia, liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki sanoo.

Ohjeistuksessa pitäisi huomioida muun muassa se, että bussi pyritään täyttämään yksi matkustaja per penkki. Rajoitusten tässä vaiheessa matkustajamäärän rajoituksia ei ole.

– Selvää on, että kun esimerkiksi bussin väkimäärä alkaa tulla täyteen, etäisyyden pitäminen hankaloituu.

Jos tilanne pahenee, sairaanhoitopiirit voivat tehdä Traficomille esityksen, että enimmäismatkustajamääriä rajoitetaan, minkä jälkeen virasto kuulee asiassa liikennöitsijöitä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta. Päätöksen tekeminen edellyttää sairaanhoitopiirin esitystä asiasta.

– Sen jälkeen Traficom voi päättää, että matkustajamäärä rajataan puoleen tai sitä suurempaan osaan kokonaiskapasiteetista.

Vasta tämän jälkeen liikennöitsijä on velvollinen rajaamaan matkustajamääriä. Saarimäki kuitenkin toivoo, että matkustajamääriin kiinnitettäisiin huomiota ilman velvoitetta.

Saarimäen mukaan esimerkiksi Hus ei ole ollut yhteydessä Traficomiin asiasta. Tällä hetkellä Traficomissa tarkastellaan, millaisia vaikutuksia nykyisillä toimenpiteillä on.

Ennemmin liikaa kuin liian vähän

Maanantaina voimaan astunut tartuntalaki teki aiemmin vapaaehtoisuuteen perustuvista suosituksista velvoittavia. Laissa on erikseen pykälä, joka koskee henkilöliikenteessä sovellettavia rajoituksia.

Saarimäki kertoo, että lain käytännön tulkintoja haetaan vielä Traficomissa ja tulkintakäytäntöjä muodostetaan yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

– Ennemmin liikaa kuin liian vähän on oma lähestymistapani asiaan, Saarimäki sanoo.

HSL:n turvallisuusasiantuntija Sami Hulkkonen kertoo, että osa lain vaatimuksista on jo toteutunut HSL:n kulkuvälineissä.

– Toimenpiteet, joita olemme tehneet, täyttää hyvin suurelta osin lain kirjaimen.

Tarvittaessa HSL on yhteydessä on yhteydessä Traficomiin ja muuttaa käytäntöjään tilanteen vaatimalla tavalla.

– Tarvittaessa mahdollisia toimenpiteitä käsitellään vielä HSL:n johtoryhmässä.

Busseja puhdistetaan kuljettajan tauon aikana.­

Esimerkiksi lain vaatimaa matkustajille tarkoitettujen tilojen puhdistamista on tehty viime keväästä lähtien.

– Joukkoliikennevälineitä siivotaan huomattavasti enemmän kuin aiemmin ja nyt käyttöön on otettu terminaalipuhdistuksia eli busseja puhdistetaan kuljettajan tauon aikana. Erityisesti puhdistetaan kohdat, joihin matkustajat ovat kosketuksissa.

Muilta osin HSL aikoo terävöittää esimerkiksi maskinkäyttöohjeistusta.

– Vaikka maskiohje on ollut kohtuullisen tiukka, me pyrimme terävöittämään sitä lisää, että saamme matkustajat, jotka eivät käytä maskia, käyttämään sitä.

Käsidesiä pitää jatkossa olla saatavilla metroasemilla ja bussiterminaaleissa. Traficomissa pohditaan tällä hetkellä, onko se riittävää.

– Että käsihygieniasta huolehtiminen olisi aidosti mahdollista, kannustan viemään käsidesiä liikennevälineeseen, jos se on suinkin mahdollista.

Yksittäisillä bussipysäkeillä käsidesiä sen sijaan ei tarvitse olla tarjolla.

VR: Noudatamme jo nyt kaikki velvoittavia toimenpiteitä

VR:n matkustajaliikennejohtaja Topi Simola sanoo, että VR:n matkustajaliikenteen käytäntöihin ei ole tulossa muutoksia, sillä VR noudattaa tulkintansa mukaan jo kaikkia nyt velvoittavaksi muuttuneita ohjeistuksia. Joukkoliikenteeseen tulee viisi velvoittavaa toimenpidettä. Ensimmäinen velvoittava toimenpide on riittävä mahdollisuus riittävän hygienian ylläpitämiseen.

– Eli käsidesiä pitää olla tarjolla. Taisi olla jo helmi–maaliskuussa viime vuonna, kun olimme asentaneet käsidesitelineet kaikkiin juniin. Lisäksi junissa saippuat on vaihdettu riittoisampiin ja huolehdittu täyttövälistä tiivistetysti.

Toinen velvoittava ohjeistus on asiakkaalle annettavat toimintaohjeistukset.

– Näitä ohjeistuksia jaetaan kuulutuksin, junissa tarroin ja henkilökunnan ohjeistamana sekä netissä asiakkaille.

Kolmas velvoittava ohjeistus on pintojen tehostettu puhdistaminen. Simolan mukaan VR on noudattanut tätä kohtaa jo viime keväästä alkaen. Neljäs velvoittava ohjeistus on huolehtia, että asiakkaat voivat olla liikennevälineissä riittävän etäällä toisistaan kulkuneuvojen erityispiirteet huomioiden.

– Kaukoliikenteessä olemme muuttaneet lipunmyyntijärjestelmän algoritmia siten, että se sijoittaa asiakkaat automaattisesti mahdollisimman etäälle toisistaan. Lähiliikenteessä tällainen ohjaus on vaikeaa, mutta siellä se tapahtuu asiakkaiden informoimisena junissa.

– Olemme myös ajaneet kaukoliikennettä ylipitkillä junilla, jotta väljyys säilyisi.

Viides velvoittava asia joukkoliikennöitsijöille on se, että asiakkaiden saapumista ja poistumista liikennevälineistä tulee ohjata siten, että myös niissä tilanteissa riittävät etäisyydet säilyvät. Simolan mukaan se tarkoittaa, että varsinkin kaukoliikenteessä näitä tilanteita ohjataan kuulutuksin ja konduktöörin opastuksella, kuten tähänkin asti VR:n junissa.

Jatkossa metroasemilla pitää olla tarjolla käsidesiä.­

Ruuhkia on mahdoton välttää täysin

HSL:n Hulkkosen mukaan vaatimusten täyttämisessä on apuna, että tällä hetkellä Helsingin seudun joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat todella alhaisia.

– Ruuhkatilanteita ei kovin helposti pääse syntymään ja turvaväleistä on mahdollista pitää kiinni.

– Ruuhkaliikenteessä on vielä vuoroja, joissa on paljon matkustajia, mikä voi aiheuttaa hetkellisesti tilanteita, joissa turvaväleistä ei voi pitää kiinni.

Saarimäki ymmärtää, että ihmisten on pakko päästä liikkumaan. Silti hän toivoo, että ongelmakohtiin ja jatkuvasti täynnä oleviin liikennevälineisiin pystyttäisiin puuttumaan ilman Traficomin määräyksiä.

– Itsenäisesti toimenpiteiden tekeminen on kevyempää ja ketterämpää kuin se, että me lähestymme asiaa velvoittavalla määräyksellä.