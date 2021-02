Uutistoimisto Reuters kertoi tiistaina illalla, että AstraZeneca pystyy toimittamaan alle puolet sovituista koronarokotteista toisella vuosineljänneksellä.

Lääkeyhtiö AstraZenecan odotetaan toimittavan EU-alueelle alle puolet sovituista koronavirusrokotteista toisella vuosineljänneksellä eli huhtikuun alun ja kesäkuun lopun välisenä aikana.

Näin kertoi EU-virkamies uutistoimisto Reutersille tiistai-iltana.

AstraZenecan toimitusvaikeudet ovat ankara takaisku koko EU-alueen rokotusohjelmalle, myös Suomelle.

Kansanrokotteeksikin sanotun AstraZenecan piti EU-sopimuksen mukaan toimittaa Euroopan unionille alun perin 270 miljoonaa rokoteannosta ensimmäisellä puolivuotiskaudella – Suomen osuus tästä olisi ollut yhteishankintamekanismin kautta reilut 3,3 miljoonaa annosta.

AstraZeneca ei pysty toimittamaan EU:lle niin paljon rokotteita kuin on sovittu.­

Mikäli Reutersin tiedot pitävät paikkansa, EU:lle tulisi kuitenkin vain noin 130 miljoonaa annosta kesäkuun loppuun mennessä. Tästä Suomi saisi 1,6 miljoonaa annosta.

Suomeen jäisi siis tulematta yli 1,7 miljoonaa rokoteannosta. Sillä saisi 860 000 suomalaiselle lopullisen suojan kahdella rokoteannoksella.

– Jos uutinen pitää paikkansa, totta kai se vaikuttaa ja tekee ilman muuta loven rokotussuunnitelmiin. Jos annoksia tulee vähemmän, ei ole, millä rokottaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n rokotelogistiikasta vastaava johtava asiantuntija Mia Kontio sanoi.

Kontio lisää, että Suomi ei ole saanut AstraZenecalta suoraa ilmoitusta toimitusleikkauksista.

Suomeen on tämän viikon loppuun mennessä saapunut 627 000 rokoteannosta. Arvio kahdelle seuraavalle viikolle on 192 000 annosta. Kontion mukaan sitä pidemmälle ei ole arviota, koska vielä kenelläkään ei ole käsitystä, paljonko rokotetta esimerkiksi maaliskuun loppupuolella tulee.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet maalaili aikaisemmin alkuvuodesta, että juhannusta voitaisiin Suomessa viettää kohtuullisen normaalisti. Jos kuitenkin 1,7 miljoonaa rokoteannosta jää tulematta, sillä on vääjäämättä iso vaikutus kesänviettoonkin.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet toivoo, että muista rokotevalmistajista löytyisi korvaajia AstraZenecalle.­

– Onhan se pettymys. Tässä tulee kiistämättä kiusallisen haasteellisia viikkoja ja kuukausia. Aika näyttää, miten tämä menee, Rämet huokaa nyt.

– Lisäksi tämä on tylsää epidemian kannalta, koska työikäinen väestö tautia enimmäkseen levittää työpaikoilla, harrastuksissa ja eri kokoontumisissa, Rämet jatkoi.

AstraZenecalla piti rokottaa juuri alle 70-vuotias väestönosa.

Alun perin AstraZeneca ilmoitti, että se pystyy valmistamaan kymmeniä ellei satoja miljoonia annoksia heti, kun myyntilupa tulee.

Miten tässä nyt yhtäkkiä näin kävi, että tuotanto takkuaakin ja pahasti?

– On huomattava, että Pfizerin ja Modernan valmistus on synteettinen prosessi, mikä on vähemmän altis eri vaikutuksille. AstraZenecan rokotteessa olevaa kantajavirusta pitää kasvattaa viljelmissä.

– Jos on huomattu, että yhdestä litrasta saa tuotettua tietyn verran, niin on ehkä oletettu, että 1 000 litrasta tulee tuhatkertainen ja miljoonasta litrasta miljoonakertainen määrä. Ei se mene kuitenkaan niin, valmistus elävällä viruksella on paljon häiriöherkempää. Se saattaa selittää, miksi tuotannossa on voinut tulla ongelmia, Rämet sanoo.

Kontio ja Rämet toivovat, että muiden rokotevalmistajien tuotanto voisi paikata AstraZenecan vajetta edes osittain. Pfizerin Puursin-tehtaan lisälinjasto alkaa tuottaa rokotetta maaliskuussa, ja Pfizer/BioNTechin uusi tehdas Saksan Marburgissa huhtikuun alussa.

Moderna saa ison toimitussopimuksen USA:n kanssa täyteen kevään aikana, jolloin rokotetta vapautuu enemmän Euroopan markkinoille. Lisäksi Johnson & Johnsonin rokotteelle odotetaan myyntilupaa EU-alueelle maaliskuussa.

– Johnson & Johnson on luvannut EU:lle 100 miljoonaa annosta. Jos luku pitää, se voisi paikata AstraZenecan jättämää aukkoa, Rämet sanoo.

Euroopan ulkopuolelle AstraZenecaa riittää. Argentiinalaismies sai rokotuksen Buenos Airesissa tiistaina.­

– EU:n täytyy löytää keinot, ettei kuukausilla jäädä suunnitelmista. Britit tuossa naapurissa ovat näyttäneet, että rokottaminen kyllä onnistuu, kun rokotetta on, Rämet jatkaa.

Jos uusia takaiskuja ei muilta rokotevalmistajilta tule, Suomi voi yhä päästä siihen, että kesäkuun loppuun mennessä maahan on tullut yli viisi miljoonaa rokoteannosta, eli tilanne ei ole mitenkään toivottoman huono.

Oma mielenkiintoinen yksityiskohtansa on se, että vielä sunnuntaina Ruotsin rokotevastaava Richard Bergström puhui Expressenille, että AstraZenecalta liikenee EU-alueelle ensimmäisellä vuosipuoliskolla 190 miljoonaa annosta.

THL:n johtava asiantuntija sanoo, että tulevaisuuden rokotetoimitukset ovat vielä täysin hämärän peitossa. Odotettavissa olevat määrät tiedetään vain noin 2–3 viikkoa eteenpäin.­

Vain kaksi päivää myöhemmin määrä oli Reutersin nimettömän lähteen mukaan pudonnut 60 miljoonalla annoksella noin 130 miljoonaan. Kahdessa päivässä ei ole rokotevalmistuksessa voinut tapahtua mitään sellaista, joka selittää noin valtavan tuotantoeron.

Reutersin lähde oli ”suoraan lääkeyhtiön kanssa neuvotteluissa mukana ollut” EU:n virkamies. Tähän EU-alueen seitsemän hengen neuvotteluryhmään kuuluu myös Bergström.

Ainoa looginen selitys valtavaan lukueroon on se, että Bergström laskee lukuun mukaan USA:sta mahdollisesti saatavat rokoteannokset. AstraZeneca voi saada Yhdysvalloissa myyntiluvan aikaisintaan huhtikuussa, mutta maassa on siihen mennessä kansa rokotettu Pfizerilla ja Modernalla niin pitkälle, ettei USA välttämättä tarvitse koko AstraZenecaa.

Siinä tilanteessa USA voisi hyvin myydä AstraZenecan rokotteensa EU:lle, mikä olisi kallisarvoinen paikkaus Euroopan tuotantovajeelle.