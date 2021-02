Miten Suomessa aiotaan kiristää koronarajoituksia? Tämä tiedetään nyt suunnitelman ”kakkostasosta”

Suomen koronastrategian kakkostasolle siirtyminen toisi mukanaan muun muassa maksimaalisen etätyösuosituksen ja laajimman mahdollisen maskisuosituksen.

Hallitus kokoontuu keskiviikkona illalla Säätytaloon neuvottelemaan koronaepidemian hillitsemisestä. Odotettavissa on, että hallitus päättää siirtymisestä päivitetyn koronastrategian tasolle kaksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittaa tätä.

STT:n tietojen mukaan lähtökohtana on, että päätös siirtymisestä tehdään koko maata koskien, mutta välttämättä päätös ei koske kaikkia alueita välittömästi. Alueille, joissa tautitilanne ei ole niin paha, siirtymisessä saattaa olla joustoa.

STT:n tietojen mukaan hallituksen sisällä pohditaan, riittääkö edes kakkostasolle siirtyminen pitämään kovinkaan kauan kurissa taudin leviämistä. Syynä on erityisesti Uudenmaan paheneva koronatautitilanne. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kakkostasoa vastaavat rajoitukset ovat jo pitkälti käytössä, joten paljon kiristysvaraa ilman kolmostasolle siirtymistä ei ole.

Tilanne on pahentunut nyt myös erityisesti Satakunnassa. Tiettävästi myös Lapin tilanne huolettaa hallitusta. Tilanne on kenties pahempi kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää.

Kolme tasoa

Suomen niin sanotussa hybridistrategiassa käytetään koronaepidemian luokittelussa kolmea tasoa. Kakkostasolle voidaan siirtyä, jos epidemia uhkaa kiihtyä nopeasti tai virusmuunnos uhkaa levitä. Sen tavoitteena on nopea ja voimakas kontaktien vähentäminen. Siirtyminen vaatii valtioneuvoston päätöksen.

Käytännössä kakkosvaiheessa tulisivat voimaan muun muassa maksimaalinen etätyösuositus ja laajin maskisuositus. Lisätoimenpiteinä voidaan pienentää kokoontumisrajoitusten suurinta sallittua henkilömäärää sekä tehostaa tartuntatautilain mukaisen karanteenin ja eristyksen noudattamisen valvontaa.

Tartuntatautilain muutoksen avulla elinkeino- ja harrastustoimintaa voidaan myös alueellisesti rajoittaa. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suositteleekin, että aluehallintovirasto tekee päätöksen tartuntatautilain väliaikaisen pykälän 58 d toimeenpanosta. Se toisi mukanaan velvoitteen yksityisten ja julkisten asiakastilojen käytön järjestämisestä niin, että siellä oleilevien on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa, pois lukien ravintolat.

Lisäksi ryhmä suosittelee, että päätös tartuntatautilain väliaikaisen pykälän 58 g ottamisesta pääosin käyttöön tehtäisiin mahdollisimman pian. Se mahdollistaisi asiakastilojen väliaikaisen sulkemisen ja koskee muun muassa yksityisiä kuntosaleja, joukkueurheilutiloja, kylpylöitä, yleisiä saunoja, tanssipaikkoja, huvi- ja teemapuistoja sekä kauppakeskusten yleisiä oleskelutiloja.