Sää lämpenee – etelään luvassa jopa 6 astetta

Suomeen virtaa lounaasta hyvin lämmintä ilmaa.

Sää on pilvistä, utuista ja maan länsiosassa tulee paikoin vettä tai tihkua, sisämaassa myös jäätäviä sateita. Maan itä- ja pohjoisosassa tulee iltapäivän ja illan kuluessa lunta.

Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista.

Lämpötila kohoaa maan etelä- ja länsiosassa 1 - 6 asteeseen, itärajalla on vielä noin 10 astetta pakkasta.

Torstaina sää jatkuu hyvin lämpimänä koko maassa. Maan keskiosan yli itää liikkuu hajanaisia vesisateita, etelässä voi tulla paikoin tihkua. Maan pohjoisosassa sää on poutaista ja Lapissa monin paikoin selkeää.

Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista.

Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 5 asteen tuntumassa, muualla maassa 0 - 4 astetta. Lapissa jäädään paikoin vähän pakkaselle.

Perjantaina sää on poutaista ja aurinko näyttäytyy monin paikoin. Sää myös hieman viilenee, lämpötila on kuitenkin vielä 0 - 4 asteen tuntumassa, Oulun korkeudella sekä Lapissa on pakkasta 0 - 5 astetta.

Lännen ja luoteen välille kääntyvä tuuli on heikkoa tai kohtalaista.