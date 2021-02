Uusi kuukausiennuste julki: Lämmin aalto tulossa Suomeen

Kylmin ilma väistyy itään ja luvassa on plusasteita.

Jäätävät tihkusateet ovat riepotelleet Suomea jo muutamia päiviä. Ilmatieteen laitos kertoi tiistaina, että ajokeli on laajalti vielä aluksi huono tai erittäin huono. Huomenna uusi sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosaan.

Ilmatieteen laitos kertoi erikoisesta sateesta Twitter-tilillään.

Käänne jo tulossa

Forecan mukaan tuore kuukausiennuste lupaa sentään selvää käännettä säätilaan.

Foreca kertoo aiheesta myös Twitter-tilillään.

Tiistaina laaja lumisadealue kulkee Suomen yli itään ja paikoin etelässä ja lännessä on tullut vielä jäätäviäkin sateita.

Ennusteen mukaan kylmin ilma väistyy tällä viikolla itään. Sää muuttuu viime viikkoja lauhemmaksi.

Sää on Forecan mukaan lauhtumassa. Viikon keskilämpötila on maan länsipuoliskolla 1–5 astetta keskimääräistä lämpimämpi, idässä on lähellä keskimääräistä. Viikon puolivaiheilla sää on Suomessa tuulinen ja lämpötila nousee varsinkin etelässä ja lännessä paikoin 5–8 plusasteeseen.

Itärajan takana jatkuu kylmyys

Kylmin ilma jää Suomen ja Venäjän pitkän yhteisen rajan taakse.

– Suomen itäpuolella Venäjällä on kuitenkin edelleen hyvin kylmää ilmamassaa, joka voi ajoittain vyöryä Suomeenkin ja tuoda pakkassään takaisin, Forecan ennuste toteaa.

Aurinko lämmittää tähän aikaan vuodesta enemmän kuin vielä kuukausi sitten, joten lämpötila nousee päivisin kylmästä ilmasta huolimatta.

Suomessa ajoittain föhn-tuulta

Maaliskuun ensimmäisellä viikolla Euroopassa vallitsee edelleen korkeapaine ja sää on laajalla alueella tavallista kuivempi.

– Korkeapaineen painopiste siirtyy kuitenkin hieman lännemmäksi, kohti Britteinsaaria ja Skandinavian eteläosaa. Matalapaineet kulkevat enimmäkseen Jäämeren kautta, joten niiden ja korkeapaineen välinen länsivirtaus Skandien yli voi aiheuttaa Ruotsissa ja Suomessa ajoittain föhn-tuulta, Forecan ennuste kertoo.

Tähän viittaa Forecan mukaan myös Skandien länsipuolella Norjassa oleva tavallista suurempi sademäärä ja kuivahko sää vuorten itäpuolella. Föhn-tuuli syntyy, kun kostea ilma kohoaa, kuivuu ylittäessään vuoret ja lämpenee laskeutuessaan vuoriston toisella puolella.

Toisella talvilomaviikolla lämmintä

Viikon keskilämpötila on toisella talvilomaviikolla Suomessa hieman lämpimän puolella, enimmäkseen 0–3 astetta keskiarvon yläpuolella. Itäpuolella Venäjällä on edelleen kylmää, lännessä Skandinaviassa lämmintä.

Mahdollisessa föhn-tilanteessa tai matalapaineen tuodessa Suomeen lämmintä ilmaa lämpötila voi Forecan mukaan kohota hetkeksi selvästi keskimääräisen lämpötilan yläpuolelle.