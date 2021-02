Levin K-Marketin sulkeminen sai lomailijat mietteliäiksi – ruotsalainen Isak: ”Ehkä suomalaiset eivät ole niin peloissaan – muuten he eivät olisi täällä”

Etelän hiihtolomalaisilla on Levillä ristiriitaiset tunnelmat: lomalle päätettiin lähteä, mutta tartunnat huolettavat.

Levin ruokakaupoissa käy tiistaina alkuillasta tohina, kun lämpötila ja aurinko alkavat laskea ja moni lopettaa päivän laskettelu- tai hiihtourakan. Ostoskoreihin ja -kärryihin lastataan isoja määriä kananmunia, leipää, makkaraa ja muita ruokatarvikkeita.

Maanantaina Levillä koko K-market LevinPoron henkilökunta määrättiin karanteeniin korona-altistumisen takia. Yhdellä työntekijällä, joka oli ollut töissä perjantaina ja lauantaina, oli todettu koronatartunta.

K-Market Levin Poro jouduttiin sulkemaan maanantaina korona-altistumisten vuoksi.­

Karanteenimääräyksen takia koko kauppa jouduttiin sulkemaan kahdeksi päiväksi, mutta uusi henkilökunta onneksi löytyi Nuorgamista ja Ivalosta hoitamaan hiihtoloman sesonkiaikaa. Keskiviikkona ovet jälleen aukeavat.

K-supermarket Levin kauppiasharjoittelija Riikka Syväjärvi sanoo, ettei heidän kaupassaan ole maanantaina tai tiistaina näkynyt erityistä ruuhkaa LevinPoron kiinni olemisen myötä, vaan vuodenaikaan nähden on hyvinkin rauhallista.

– Toki nyt on lomaa edeltävään aikaan nähden enemmän asiakkaita, mutta silti on hyvin hyvin rauhallista. Ei ole mitenkään verrattavissa edellisvuosiin.

Hän sanoo, että lähes kaikki asiakkaat ovat nyt suomalaisia, ja ostoskäyttäytyminen on hiukan toisenlaista kuin aiempina vuosina. Ihmiset ovat linnoittautuneet mökkeihinsä, ja se näkyy.

– Kaupassa asioidaan vähemmän ja tehdään isompia ostoksia. Varaudutaan ihan fiksusti ja keskitetään ostoksia harvemmille kerroille. Normaalitilanteessa lomalainen käy melkein joka päivä hakemassa jotain, mutta nyt selvästi suunnitellaan ostoksia ja ruokailuja enemmän.

Levin S-marketissa mietittiin ruokaostoksia tiistai-iltana.­

Espoosta perheensä kanssa hiihtolomalle Leville tullut Sonja, 43, myöntää, että kauppaan tuleminen huolestutti Levin Poron uutisen myötä. Samoin koko matkaa Lappiin puntaroitiin tarkkaan.

– Totta kai se mietitytti, mutta matka oli varattu jo kauan aikaa sitten, ja ajattelimme, että riski on kaikissa kohtaamisissa, oli sitten täällä tai pääkaupunkiseudulla. Omalla käyttäytymisellä voi minimoida riskiä, emmekä tietenkään käy missään yöelämässä emmekä ravintoloissakaan.

Kaikkien korviin tieto LevinPoron altistumisesta ei ollut tiistaina illalla vielä kiirinyt.

– En tiennyt tästä mitään, Helsingistä perheensä kanssa laskettelulomalle tullut Sofia, 19, sanoo kuultuaan uutiset.

Hän myöntää, että asia kuulostaa huolestuttavalta.

Matkalle lähteminen oli etukäteen mietityttänyt koronatilanteen takia, mutta Sofia kertoo tekevänsä omalta osaltaan kaikkensa, ettei saisi tai levittäisi koronaa.

– Ymmärrän sen, että koronaa on kaikkialla. Siksi yritän lasketella paikoissa, joissa on vähemmän ihmisiä, ja mökillä olemme vähän kuin omassa kuplassa.

Levi Marketissa asioinut Sofia kertoo huomanneensa, ettei pohjoisessa käytetä maskeja yhtä orjallisesti kuin Helsingissä.

– Kyllä täälläkin suurin osa ihmisistä käyttää maskia, mutta eivät kaikki. Helsingissä käytetään paljon enemmän, mutta Helsingissä on toisaalta paljon enemmän altistumisiakin.

Samaa miettivät myös espoolaiset kaverukset Elias Saariaho, Luca Caruco ja Veikka Launonen. He ovat ajaneet lauantaina Espoosta Leville.

– Pk-seudulla näkyy tosi vähän sitä, että jollain ei olisi maskia. Kyllä täällä niitä vähemmän käytetään, Caruco arvelee.

Elias Saariaho, Luca Caruco ja Veikka Launonen olivat ajaneet Espoosta Leville. ”Käymme kaupassa ja menemme mökille, pidetään etäisyyttä ja pysytään omalla porukalla”, miehet kertoivat lomailustaan.­

Myöskään he eivät tiistai-illalla olleet kuulleet mahdollisesta joukkoaltistumisesta Levillä.

– Kyllä se vähän mietityttää, jos on ollut joukkoaltistuminen. Pitää vähän varoa.

Sen sijaan ruotsalaista Isakia, 40, ei koronatartunnan saaminen kaupasta tai muualtakaan huoleta. Hän kertoo sairastuneensa koronatautiin kahdesti, mutta ensimmäisellä kerralla hän ei käynyt testeissä eikä asia siksi ole varma. Toisella kerralla marraskuussa positiivinen koronatesti tuli. Hän kertoo taudin olleen kuitenkin lievä.

– Enemmän pelkään rinteessä, mies sanoo ja naurahtaa.

Isak on kotoisin Pohjois-Ruotsista.­

Hän asuu noin puolet vuodesta Levillä kumppaninsa kanssa.

– Olen yleensä töissä Äkäslompolossa, mutta nyt ei ole töitä, kun ei ole yhtään turisteja, moottorikelkkaoppaana työskentelevä Isak kertoo.

– Minusta on hyvä, että täällä on näin paljon ihmisiä. Ehkä suomalaiset eivät ole niin peloissaan – muuten he eivät olisi täällä. Ja paikkojen pitää olla auki, en tiedä, mitä Lapille muuten tapahtuisi.

Ilta-Sanomat noudatti tätä artikkelia tehtäessä koronaturvallisuusohjeita. Sekä kuvaaja että toimittaja käyttivät maskeja ja pitivät muihin ihmisiin etäisyyttä.