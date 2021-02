Kaupunkilaisia huolettaa myös se, jos korona leviäisi hienoa kautta pelaavaan Lukkoon.

Raumalla on hiljaista. Olli Kares (vas.) kertoo nähneensä hiihtoladuilla kuitenkin normaalisti väkeä.­

Suhdanteet vaihtuvat korona-Suomessa nopeasti. Vielä pari viikkoa sitten Satakunnan tilanne oli rauhallinen, yksi Suomen parhaimpia.

Nyt Rauman telakalla on löydetty lähes kaksi ja puoli sataa koronatartuntaa, ja koko telakan toiminta on seisahtunut 1 000 työntekijän siirryttyä karanteeniin.

Maakunnan asukkaille on suositeltu viettämistä aikaa seuraavan kolmen viikon ajan ainoastaan perheen ja lähipiirin kesken. Kaikki kokoontumiset on kielletty.

Telakan toiminta on jäissä, kun koko henkilökunta on karanteenissa.­

Raumalla suositusta on alettu myös noudattaa, jos katukuvaa on katsominen. Keskustan alueellakin kadut ovat lähes tyhjiä, ajoittain jopa autioita. Vanhan Rauman kauppatorilla seisoskeleva muutaman miehen toriparlamentti vaihtaa vain muutaman sanan ennen hajoamistaan eri suuntiin. Torin kahdella kojulla käy harvakseltaan asiakkaita.

– On tämä muutenkin hiljainen vuodenaika, mutta on täällä nyt rauhallisempaa. Niin kuin huomaat, ei ole mitään ruuhkaa, torikauppias Jaana sanoo.

Maanantaipäivä on kahvinmyyjälle hiljainen.­

Hänellä on aikaa jutella, sillä kenenkään kahvihammasta ei kolota, vaikka lounasaika on lähellä.

– Kyllä tämä varovaisemmaksi on mennyt, varsinkin kun tilanne tuli noin rytinällä. Toivottavasti kaikki osaavat pysyä karanteenissa, hän tuumii.

Torilla ei liiku kansaa...­

...eikä täällä...­

...eikä täälläkään.­

Ostoskeskuskin ammottaa tyhjyyttään.­

Telakan 1 000 työntekijästä noin 800 on ulkomaalaisia. Rauman kaupungin johtavan ylilääkärin Hannu Nordqvistin mukaan koronavirukselle altistumisen todennäköisyyttä ovat lisänneet työntekijöiden ryhmämajoitukset ja töihin liikkuminen ryhmäkuljetuksissa.

Ilta-Sanomien jututtamat raumalaiset ovat kannanotoissaan varovaisia, mutta moni on huomannut, ettei maskinkäyttö ole yleistynyt ulkomaalaisten keskuudessa samalla tavalla kuin suomalaisilla. Jotkut pohtivat, miten reagoida, jos telakan työntekijöitä näkyy lähiaikoina liikenteessä.

Vähäväkisen torin ja ostoskeskuksen jälkeen on aika suunnata ulkoilemaan. Satakunnassa vietetään muun eteläisen Suomen tavoin hiihtolomaa, mutta onko tautitilanne karkottanut väen myös laduilta?

Lähdepellon parkkipaikka on täynnä autoja, ja liikkeellä on sekä pulkkailijoita että hiihtäjiä.

Hiihtoladulla on menijää, samoin kuin viereisessä pulkkamäessä.­

Olli Kares välttelee isoja marketteja.­

– Hiihtämään uskaltaa kyllä mennä. Ladulla oli ihan normaalisti väkeä, 30 kilometrin lenkin sivakoinut Olli Kares kertoo.

Sen verran vallitseva tilanne on normaalielämää muuttanut, että Kares välttelee nyt ihmisjoukkoja.

– Asun Eurajoella mutta asioin Raumalla. Vältän nyt kaupungissa käymistä enkä mielelläni mene Prismaan vaan käyn pienemmässä kaupassa, hän sanoo.

Jos koronatilanne on kaupungin ykköspuheenaihe, niin heti toisena tulee kaupungin ylpeys Rauman Lukko. Joukkueen kausi on sujunut erinomaisesti, ja se on tällä hetkellä liigan kärkipaikalla 12 pistettä HIFK:ta edellä.

– Toivottavasti pelit pystyvät jatkumaan ja Lukon pelaajat pysyisivät terveinä. Muu olisi katastrofi täällä, torikauppias Jaana huokaa.

Toistaiseksi Lukon leiristä ei ole kuulunut uutisia sairastumisista tai altistumisista. Huonontunut tautitilanne on kuitenkin pakottanut seuran reagoimaan.

– Ongelma on vähän se, ettei toimissa oikein ole enää kiristämisen varaa. Pelaajilla on olleet aina maskit puettuina, ja he osaavat pitää turvavälejä ja pestä käsiä, Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt kertoo.

– Kun telakan tilanne ryöpsähti, pidimme lisäpalaverin. Siellä käytiin muun muassa keskustelu, jonka myötä meidän ulkkaritkin oppivat käyttämään Kauppakassi-sovellusta. Nyt lähdetään siitä, että pelaajat ovat käytännössä vain työpaikallaan eli jäähallilla, ja kaikki muu liikkuminen pidetään minimissä eli ei käydä yhtikäs missään. Pelataan varman päälle.

Lukon pelaajat viettävät nyt aikaa joko jäähallilla tai kotona.­

Tautitilanne ei heilauta Sahlstedtin arvion mukaan kokonaiskuvaa yhtään mihinkään. Koko tapahtuma-ala on joka tapauksessa huonossa tilanteessa, ja liigaottelut pelataan ilman yleisöä.

– Merkitystä on sillä, millä asenteella päättävät elimet ovat arvioimassa, miten tapahtumia voidaan järjestää. Jos lähtökohta on, ettei avata, vaikka tekisit kuinka turvallisen tapahtuman tahansa, niin minulla ei ole isoja odotuksia. Mennään varmaan pitkälle kesään, ennen kuin tapahtumat avataan.

Sahlstedt kuitenkin suhtautuu luottavaisesti tautitilanteen paranemiseen Raumalla.

– Uskon, että kun mennään 2–3 viikkoa eteenpäin ja saadaan tämä tilanne hallintaan, täällä palataan taas niihin normaaleihin pieniin tartuntalukemiin, hän arvioi.