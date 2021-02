Kartalla näkyy erikoinen tummempi ympyrä. Asiantuntija kertoo, mistä on kyse.

Tiistaina Suomessa on satanut monin paikoin sekä jäätävä tihkua että jäätävää sadetta.

Ilmatieteen laitos kertoo erikoisesta ilmiöstä Twitter-tilillään. Etenkin tiistaina iltapäivällä jäätävästä vesisateesta on ollut paljon harmia liikenteelle.

Kartalla näkyy erikoinen tummempi ympyrä. Asiantuntija kertoo, mistä on kyse.

– Tuo tummempi kohta kartalla kertoo alueesta, missä sataa jäätävää vettä, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa sanoo.

Sen syntyminen vaatii erityiset olosuhteet.

– Maan pinnassa on tuolla alueella pakkasta. Lämpötila on noin -5 astetta. Noin kilometrin korkeudessa tuon alueen yllä lämpötila on kuitenkin plussan puolella. Lumi ehtii siis sulaa korkealla, mutta vesi ei ehdikään jäätyä enää ennen maahan tulemistaan, joten kartan tummalla alueella sataa jäätävää vettä, Viljamaa kertoo.

Tästä ilmiöstä johtuu siis se, että sade voi tulla joskus samassa lämpötilassa eri olomuodossa.

Hän kertoo, että vastaavaa esiintyi Suomessa sunnuntaina.

– Lumisadealue liikkuu tiistaina Suomen yli itään. Maan länsiosassa tulee paikoin myös jäätävää vesisadetta, hän sanoo.

Voimassa on varoituksia lähes koko maassa.

– Ajokeli on laajalti huono tai erittäin huono, Viljamaa kertoo.

Tuuli lisää vielä pakkasen purevuutta.